Тур: 17. Стадион: Босуил.
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
2'
0:1
21'
25
Батай
Йелле
30
Коне
Мохамед
22
Титрауи
Ясин
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Victor Udoh
-
-
54 Semm Renders
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Титрауи ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
4.5
1.5
Среднее время на гол
20
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|7
|0.44
|Ондрейка Якоб
|7
|0.44
|Янссен Винсент
|6
|0.38
|Керк Джирано
|3
|0.19
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.13
|Валенсия Энтони
|1
|0.06
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0.06
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.06
|Semm Renders
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|7 (2)
|0.41
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.18
|Бернье Антуан
|2
|0.12
|Киэ Грежон
|1
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Даббаг Одай
|1
|0.06
|Nikola Stulic
|1
|0.06
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|6
|1
|Ayrton Costa
|7
|0
|Янссен Винсент
|5
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Валенсия Энтони
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Rosen Bozhinov
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Смитс Милан
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
|Andreas Verstraeten
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|5
|0
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|5
|0
|Бернье Антуан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Гуагон Парфэйт
|3
|0
|Оусоу Айхам
|2
|0
|Титрауи Ясин
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
4
Антверпен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Шарлеруа
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
8
Антверпен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Спортинг Шарлеруа
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
6%
1
13%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
3
18%
4
50%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
5
36%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
60%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
26
16
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 6
4
15%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
4
15%
3
19%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
5
19%
3
19%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
7
37%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
2
17%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:1 Антверпен - Дендер 1:1 Кортрейк - Антверпен 1:2
Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1
Результаты матчей
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
17
34
17
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
97
69
313
312
214
114
115
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|36 - 18
|34
|3.
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|0:1
|16
|7
|3
|6
|28 - 15
|24
|6.
|17
|7
|3
|7
|33 - 24
|24
|7.
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|17
|6
|5
|6
|12 - 20
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|29 - 25
|22
|10.
|1:0
|17
|6
|3
|8
|16 - 20
|21
|11.
|17
|3
|10
|4
|16 - 20
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|13.
|17
|4
|6
|7
|22 - 35
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15.
|16
|4
|3
|9
|18 - 30
|15
|16.
|15
|2
|4
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|18 - 6
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|23 - 12
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|20 - 12
|15
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|20 - 6
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|11.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|9
|1
|1
|7
|6 - 24
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4