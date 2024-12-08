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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Антверпен
1:3
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
0:1
2' Гол
Nikola Stulic
9' Желтая карточка
Янссен Винсент
21' Желтая карточка
Nikola Stulic
0:2
49' Гол
Андреу Стелиос
0:3
55' Гол
Nikola Stulic
58' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
88' Желтая карточка
Коне Мохамед
1:3
90' Пенальти
Чери Тьяронн
90'+9
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Ayrton
Costa
2
Корбани
Кобе
8
Прат
Деннис
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
22
Титрауи
Ясин
6
Зоргане
Адем
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
19
Nikola
Stulic
Антверпен
4-2-3-1
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Спортинг Шарлеруа

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
4:1
К
5:2
ПДА
3:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

4.5
1.5

Среднее время на гол

20
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 8 (1) 0.5
Ондрейка Якоб 7 0.44
Янссен Винсент 6 0.38
Керк Джирано 3 0.19
Алдервейрельд Тоби 2 0.13
Валенсия Энтони 1 0.06
Ван Ден Босх Зено 1 0.06
Mahamadou Doumbia 1 0.06
Semm Renders 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 7 (2) 0.41
Гуагон Парфэйт 3 0.18
Бернье Антуан 2 0.12
Nikola Stulic 2 0.12
Киэ Грежон 1 0.06
Мбенза Исаак 1 0.06
Даббаг Одай 1 0.06
Андреу Стелиос 1 0.06
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 6 1
Ayrton Costa 7 0
Янссен Винсент 5 0
Алдервейрельд Тоби 4 0
Ондрейка Якоб 2 0
Валенсия Энтони 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Керк Джирано 1 0
Батай Йелле 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Rosen Bozhinov 1 0
Корбани Кобе 1 0
Смитс Милан 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Andreas Verstraeten 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейманс Дан 5 0
Петрис Жереми 5 0
Камара Этьен 5 0
Бернье Антуан 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Гуагон Парфэйт 3 0
Коне Мохамед 2 0
Оусоу Айхам 2 0
Титрауи Ясин 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Флипс Алексис 1 0
Зоргане Адем 1 0
Даббаг Одай 1 0
Nikola Stulic 1 0

Результаты матчей

Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
4
Антверпен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
8
Антверпен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

18
11
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
6%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
1
9%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
14%
6
40%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
60%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
4
15%
3
16%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
4
15%
5
26%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
22%
3
16%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
7
35%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
2
13%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:1 Антверпен - Дендер 1:1 Кортрейк - Антверпен 1:2
Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1

Результаты матчей

Антверпен
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
4
13
3
13
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Гент
 17 7 5 5 27 - 20 26
5.
Антверпен
 16 7 3 6 29 - 17 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
9.
Вестерло
 16 6 4 6 29 - 25 22
10.
Спортинг Шарлеруа
 17 6 3 8 18 - 21 21
11.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
12.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
13.
Сент-Трейден
 17 4 6 7 22 - 35 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 16 4 3 9 18 - 30 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
3.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Гент
 8 5 1 2 18 - 6 16
6.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
7.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
8.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 8 4 1 3 21 - 8 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Спортинг Шарлеруа
 9 2 1 6 10 - 16 7
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
12.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Сент-Трейден
 9 1 2 6 9 - 23 5
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
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Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 8 (4)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Гент Торунарига Джордан 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Никола Стулич получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Г О О О О Л - Никола Стулич бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Антверпен 1:3 Спортинг Шарлеруа онлайн

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