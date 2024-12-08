Тур: 17. Стадион: Босуил.
1:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолNikola Stulic
9' Желтая карточкаЯнссен Винсент
21' Желтая карточкаNikola Stulic
0:2
49' ГолАндреу Стелиос
0:3
55' ГолNikola Stulic
58' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
88' Желтая карточкаКоне Мохамед
1:3
90' ПенальтиЧери Тьяронн
90'+9
Ход матча
2'
0:1
21'
49'
0:2
55'
0:3
88'
90'
1:3
25
Батай
Йелле
30
Коне
Мохамед
22
Титрауи
Ясин
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Victor Udoh
-
-
54 Semm Renders
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Титрауи ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
4.5
1.5
Среднее время на гол
20
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|8 (1)
|0.5
|Ондрейка Якоб
|7
|0.44
|Янссен Винсент
|6
|0.38
|Керк Джирано
|3
|0.19
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.13
|Валенсия Энтони
|1
|0.06
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0.06
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.06
|Semm Renders
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|7 (2)
|0.41
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.18
|Бернье Антуан
|2
|0.12
|Nikola Stulic
|2
|0.12
|Киэ Грежон
|1
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.06
|Даббаг Одай
|1
|0.06
|Андреу Стелиос
|1
|0.06
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|6
|1
|Ayrton Costa
|7
|0
|Янссен Винсент
|5
|0
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Валенсия Энтони
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Rosen Bozhinov
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Смитс Милан
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
|Andreas Verstraeten
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|5
|0
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|5
|0
|Бернье Антуан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Гуагон Парфэйт
|3
|0
|Коне Мохамед
|2
|0
|Оусоу Айхам
|2
|0
|Титрауи Ясин
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Nikola Stulic
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
4
Антверпен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
8
Антверпен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
18
11
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
6%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
3
17%
4
36%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
14%
6
40%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
60%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
27
19
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
4
15%
3
16%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
4
15%
5
26%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
22%
3
16%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
7
35%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
2
13%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:1 Антверпен - Дендер 1:1 Кортрейк - Антверпен 1:2
Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0
Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1
Результаты матчей
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
17
35
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
107
610
413
313
314
115
116
115
115
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|8 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4