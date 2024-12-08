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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Гразер
0:2
Второй тайм: 63'
Хартберг
0'
25' Желтая карточка
Furkan Demir
28' Желтая карточка
Кройцриглер Мартин
0:1
36' Гол
Patrik Mijic
52' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
58' Желтая карточка
Росенбергер Бенжамен
0:2
60' Пенальти
Прокоп Доминик

Ход матча

25'
 
Furkan Demir
28'
Кройцриглер Мартин
 
36'
0:1
Patrik Mijic
52'
 
Manuel Pfeifer
58'
Росенбергер Бенжамен
 
60'
0:2
Прокоп Доминик
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Гразер
Ничья
Хартберг
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Все Коэффициенты
1
Jakob
Meierhofer
4
Кройцриглер
Мартин
7
Сатин
Мурат
9
Мадернер
Даниэль
10
Christian
Lichtenberger
24
Dennis
Dressel
11
Ципот
Тио
19
Marco
Gantschnig
27
Росенбергер
Бенжамен
30
Milos
Jovicic
28
Фризер
Доминик
1
Заллингер
Рафаэль
5
Диарра
Юба
6
Караматик
Матео
9
Patrik
Mijic
10
Афдияй
Донис
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
28
Хайль
Юрген
61
Furkan
Demir
Гразер
3-4-2-1
Хартберг
3-4-3

История личных встреч

Гразер
Хартберг

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
ТМК
0:0
ЭЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадернер Даниэль 3 0.19
Christian Lichtenberger 3 0.19
Ципот Тио 3 0.19
Michael Lang2 2 0.13
Вучич Ромео 2 0.13
Росенбергер Бенжамен 1 0.06
Michael Cheukoua 1 0.06
Atsushi Zaizen 1 0.06
Филипович Петар 1 0.06
Marco Gantschnig 1 0.06
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Кройцриглер Мартин 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 7 (1) 0.44
Maximilian Fillafer 2 0.13
Кайнц Тобиас 2 0.13
Диарра Юба 1 0.06
Прокоп Доминик 1 0.06
Афдияй Донис 1 0.06
Fabian Wilfinger 1 0.06
Marco Hoffmann 1 0.06
Омореги Джастин 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Furkan Demir 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипович Петар 3 2
Росенбергер Бенжамен 6 0
Milos Jovicic 4 1
Италиано Джейкоб 4 0
Ципот Тио 4 0
Marco Perchtold 2 1
Christian Lichtenberger 3 0
Marco Gantschnig 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Мадернер Даниэль 2 0
Сатин Мурат 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Michael Lang2 2 0
Lukas Graf 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Фризер Доминик 1 0
Jakob Meierhofer 1 0
Вучич Ромео 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Furkan Demir 5 0
Fabian Wilfinger 5 0
Афдияй Донис 4 0
Диарра Юба 4 0
Маркус Бенджамин 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Компош Пауль 3 0
Прокоп Доминик 2 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Хайль Юрген 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Караматик Матео 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0

Результаты матчей

Гразер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
4
Гразер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хартберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
6
Гразер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Хартберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
5
42%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
42%
5
36%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
6%
3
30%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
1
10%
76-90

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
23%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

29
24
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
14%
4
17%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
7
24%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гразер - Вольфсбергер 3:4 Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0
Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 4:0 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Хартберг - Фёрст Вена 1:2
Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2

Результаты матчей

Гразер
Хартберг

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гразер
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 16 11 3 2 40 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 15 9 3 3 23 - 14 30
3.
Рапид Вена
 16 7 7 2 20 - 15 28
4.
Вольфсбергер
 16 8 2 6 31 - 23 26
5.
Ред Булл Зальцбург
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 16 6 3 7 19 - 21 21
7.
ЛАСК
 16 6 2 8 24 - 26 20
8.
Хартберг
 2:0 16 5 5 6 19 - 22 20
9.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 15 4 4 7 14 - 31 16
10.
Сваровски Тироль
 16 4 4 8 14 - 21 16
11.
Гразер
 0:2 16 2 6 8 21 - 32 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Ред Булл Зальцбург
 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Вольфсбергер
 9 4 2 3 16 - 12 14
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 8 4 1 3 10 - 6 13
7.
Хартберг
 2:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 8 1 4 3 3 - 7 7
11.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
12.
Гразер
 0:2 8 1 3 4 11 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
ЛАСК
 8 4 1 3 11 - 10 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 8 1 6 1 7 - 9 9
8.
Хартберг
 2:0 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 8 2 2 4 9 - 15 8
10.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 8 2 2 4 6 - 20 8
11.
Гразер
 0:2 8 1 3 4 10 - 17 6
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (4)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 10 (1)
Хартберг Patrik Mijic 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 7
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 7
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 7
Гразер Филипович Петар 2 3
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Г О О О О Л - Прокоп Доминик из команды Хартберг забивает с точки!
  • 58'
    Росенбергер Бенжамен получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Manuel Pfeifer получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Патрик Мийич бьет в цель!
  • 28'
    Кройцриглер Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Фуркан Демир получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
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