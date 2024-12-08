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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Гразер
0:3
Конец матча
Хартберг
0'
25' Желтая карточка
Furkan Demir
28' Желтая карточка
Кройцриглер Мартин
0:1
36' Гол
Patrik Mijic
52' Желтая карточка
Manuel Pfeifer
58' Желтая карточка
Росенбергер Бенжамен
0:2
60' Пенальти
Прокоп Доминик
62' Желтая карточка
Milos Jovicic
64' Желтая карточка
Мадернер Даниэль
81' Желтая карточка
Омореги Джастин
0:3
84' Гол
Афдияй Донис
90' Вторая желтая карточка
Furkan Demir
90' Вторая желтая карточка
Michael Lang2
90'+6
1
Jakob
Meierhofer
4
Кройцриглер
Мартин
7
Сатин
Мурат
9
Мадернер
Даниэль
10
Christian
Lichtenberger
24
Dennis
Dressel
11
Ципот
Тио
19
Marco
Gantschnig
27
Росенбергер
Бенжамен
30
Milos
Jovicic
28
Фризер
Доминик
1
Заллингер
Рафаэль
5
Диарра
Юба
6
Караматик
Матео
9
Patrik
Mijic
10
Афдияй
Донис
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
28
Хайль
Юрген
61
Furkan
Demir
Гразер
3-4-2-1
Хартберг
3-4-3

История личных встреч

Гразер
Хартберг

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
ТМК
0:0
ЭЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадернер Даниэль 3 0.19
Christian Lichtenberger 3 0.19
Ципот Тио 3 0.19
Michael Lang2 2 0.13
Вучич Ромео 2 0.13
Росенбергер Бенжамен 1 0.06
Michael Cheukoua 1 0.06
Atsushi Zaizen 1 0.06
Филипович Петар 1 0.06
Marco Gantschnig 1 0.06
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Кройцриглер Мартин 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 7 (1) 0.44
Афдияй Донис 2 0.13
Maximilian Fillafer 2 0.13
Прокоп Доминик 2 (1) 0.13
Кайнц Тобиас 2 0.13
Диарра Юба 1 0.06
Fabian Wilfinger 1 0.06
Marco Hoffmann 1 0.06
Омореги Джастин 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Furkan Demir 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 5 1
Филипович Петар 3 2
Росенбергер Бенжамен 6 0
Италиано Джейкоб 4 0
Ципот Тио 4 0
Marco Perchtold 2 1
Michael Lang2 2 1
Мадернер Даниэль 3 0
Christian Lichtenberger 3 0
Marco Gantschnig 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Сатин Мурат 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Lukas Graf 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Фризер Доминик 1 0
Jakob Meierhofer 1 0
Вучич Ромео 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Furkan Demir 5 1
Fabian Wilfinger 5 0
Афдияй Донис 4 0
Диарра Юба 4 0
Маркус Бенджамин 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Компош Пауль 3 0
Прокоп Доминик 2 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Хайль Юрген 2 0
Manuel Pfeifer 2 0
Караматик Матео 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Омореги Джастин 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0

Результаты матчей

Гразер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
4
Гразер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
6
Гразер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Хартберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

15
10

Голы по времени матча

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
5
42%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
40%
5
36%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
6%
3
30%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
1
10%
76-90

Забито

22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
5
23%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Пропущено

32
24
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
13%
4
17%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
7
22%
5
21%
31-45
6
19%
5
21%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
8
25%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гразер - Вольфсбергер 3:4 Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0
Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 4:0 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Хартберг - Фёрст Вена 1:2
Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2

Результаты матчей

Гразер
Хартберг

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гразер
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 16 11 3 2 40 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 1:0 16 10 3 3 24 - 14 33
3.
Рапид Вена
 16 7 7 2 20 - 15 28
4.
Вольфсбергер
 16 8 2 6 31 - 23 26
5.
Ред Булл Зальцбург
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Блау-Вайсс Линц
 16 7 2 7 20 - 21 23
7.
ЛАСК
 16 6 2 8 24 - 26 20
8.
Хартберг
 16 5 5 6 20 - 22 20
9.
Сваровски Тироль
 16 4 4 8 14 - 21 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 14 - 32 15
11.
Гразер
 16 2 6 8 21 - 33 12
12.
Альтах
 0:1 16 2 4 10 13 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 1:0 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 8 5 0 3 11 - 6 15
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 4 2 1 16 - 6 14
6.
Вольфсбергер
 9 4 2 3 16 - 12 14
7.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 8 1 4 3 3 - 7 7
11.
Альтах
 0:1 8 1 3 4 8 - 10 6
12.
Гразер
 8 1 3 4 11 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
ЛАСК
 8 4 1 3 11 - 10 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 1:0 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 8 1 6 1 7 - 9 9
8.
Хартберг
 8 2 2 4 10 - 14 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
10.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 1 5 6 - 21 7
11.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
12.
Альтах
 0:1 8 1 1 6 5 - 12 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (4)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 11 (1)
Хартберг Patrik Mijic 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 7
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 7
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 7
Хартберг Furkan Demir 1 5
Гразер Milos Jovicic 1 5
Гразер Филипович Петар 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Росенбергер Бенжамен получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Manuel Pfeifer получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Патрик Мийич бьет в цель!
    • 28'
      Кройцриглер Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Фуркан Демир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гразер 0:3 Хартберг онлайн

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