Тур: 16. Стадион: Меркур-Арена.
0'
25' Желтая карточкаFurkan Demir
28' Желтая карточкаКройцриглер Мартин
0:1
36' ГолPatrik Mijic
52' Желтая карточкаManuel Pfeifer
58' Желтая карточкаРосенбергер Бенжамен
0:2
60' ПенальтиПрокоп Доминик
62' Желтая карточкаMilos Jovicic
64' Желтая карточкаМадернер Даниэль
81' Желтая карточкаОмореги Джастин
0:3
84' ГолАфдияй Донис
90' Вторая желтая карточкаFurkan Demir
90' Вторая желтая карточкаMichael Lang2
90'+6
Ход матча
25'
36'
0:1
52'
60'
0:2
62'
64'
81'
84'
0:3
90'
90'
11
Ципот
Тио
10
Афдияй
Донис
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
61
Furkan
Demir
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rene Poms
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
-
14 Компош ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
28 Хайль ЮргенНападающий
-
61 Furkan DemirНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Гразер
Хартберг
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадернер Даниэль
|3
|0.19
|Christian Lichtenberger
|3
|0.19
|Ципот Тио
|3
|0.19
|Michael Lang2
|2
|0.13
|Вучич Ромео
|2
|0.13
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0.06
|Michael Cheukoua
|1
|0.06
|Atsushi Zaizen
|1
|0.06
|Филипович Петар
|1
|0.06
|Marco Gantschnig
|1
|0.06
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
|Кройцриглер Мартин
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|7 (1)
|0.44
|Афдияй Донис
|2
|0.13
|Maximilian Fillafer
|2
|0.13
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.13
|Кайнц Тобиас
|2
|0.13
|Диарра Юба
|1
|0.06
|Fabian Wilfinger
|1
|0.06
|Marco Hoffmann
|1
|0.06
|Омореги Джастин
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|5
|1
|Филипович Петар
|3
|2
|Росенбергер Бенжамен
|6
|0
|Италиано Джейкоб
|4
|0
|Ципот Тио
|4
|0
|Marco Perchtold
|2
|1
|Michael Lang2
|2
|1
|Мадернер Даниэль
|3
|0
|Christian Lichtenberger
|3
|0
|Marco Gantschnig
|3
|0
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Сатин Мурат
|2
|0
|Michael Cheukoua
|2
|0
|Lukas Graf
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Фризер Доминик
|1
|0
|Jakob Meierhofer
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Furkan Demir
|5
|1
|Fabian Wilfinger
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Диарра Юба
|4
|0
|Маркус Бенджамин
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|2
|0
|Караматик Матео
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Омореги Джастин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Результаты матчей
Гразер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
4
Гразер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
4
6
Гразер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Хартберг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
15
10
Голы по времени матча
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
5
42%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
20%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
40%
5
36%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
6%
3
30%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
1
10%
76-90
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
5
23%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Пропущено
32
24
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
13%
4
17%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
7
22%
5
21%
31-45
6
19%
5
21%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
8
25%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гразер - Вольфсбергер 3:4 Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0
Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Хартберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 4:0 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Хартберг - Фёрст Вена 1:2
Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2
Результаты матчей
Гразер
Хартберг
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гразер
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
88
511
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|40 - 16
|36
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|24 - 14
|33
|3.
|16
|7
|7
|2
|20 - 15
|28
|4.
|16
|8
|2
|6
|31 - 23
|26
|5.
|15
|6
|5
|4
|23 - 19
|23
|6.
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|7.
|16
|6
|2
|8
|24 - 26
|20
|8.
|16
|5
|5
|6
|20 - 22
|20
|9.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|10.
|15
|4
|3
|8
|14 - 32
|15
|11.
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
|12.
|0:1
|16
|2
|4
|10
|13 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|3.
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|4.
|8
|5
|0
|3
|11 - 6
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|10.
|8
|1
|4
|3
|3 - 7
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 10
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|5.
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|7.
|8
|1
|6
|1
|7 - 9
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|6 - 21
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|12.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (4)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|11 (1)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|7
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|7
|Хартберг
|Furkan Demir
|1 5
|Гразер
|Milos Jovicic
|1 5
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3