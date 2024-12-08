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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
1:1
Второй тайм: 63'
Аустрия Клагенфурт
0'
14' Желтая карточка
Christopher Cvetko
21' Желтая карточка
Пашич Алем
0:1
23' Пенальти
Бобциен Бен
1:1
39' Пенальти
Ronivaldo II

Ход матча

14'
 
Christopher Cvetko
21'
Пашич Алем
 
23'
0:1
Бобциен Бен
39'
Ronivaldo II
1:1
46'
Носс Конор
Simon Seidl
 
46'
 
Видра Филипп
Верницниг Кристофер
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Блау-Вайсс Линц
Ничья
Аустрия Клагенфурт
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1
Витек
Радек
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
28
Оливейра
Андерсон
60
Simon
Pirkl
18
Soumaila
Diabate
19
Alexander
Briedl
27
Гойгингер
Томас
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
30
Simon
Spari
6
Кох
Тобиас
7
Florian
Jaritz
14
Christopher
Cvetko
17
Штрауди
Симон
18
Салифу
Дикени
24
Верницниг
Кристофер
29
Дель
Лоренц
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
77
Бобциен
Бен
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-2-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

18 матчей

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ВЛ
5:0
ВЛ
3:1
РЛЦ
0:2
РЛЦ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.23
1.58

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 10 (1) 0.63
Гойгингер Томас 2 0.13
Simon Seidl 2 0.13
Добрас Кристиан 1 0.06
Simon Pirkl 1 0.06
Носс Конор 1 0.06
Alexander Briedl 1 0.06
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
Шмидт Александер 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 7 (4) 0.47
Верницниг Кристофер 1 0.07
Тошевски Давид 1 0.07
Кох Тобиас 1 0.07
Дель Лоренц 1 0.07
Nicolas Binder 1 0.07
Видра Филипп 1 0.07
Jannik Robatsch 1 0.07
Christopher Cvetko 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 3 1
Simon Pirkl 4 0
Ronivaldo II 4 0
Гойгингер Томас 3 0
Пашич Алем 3 0
Alexander Briedl 3 0
Simon Seidl 3 0
Soumaila Diabate 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Оливейра Андерсон 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Морманн Мартин 2 0
Шмидт Александер 1 0
Носс Конор 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 7 0
Штрауди Симон 4 0
Jannik Robatsch 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Бонна Соломон 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Тошевски Давид 3 0
Бобциен Бен 3 0
Niklas Szerencsi 3 0
Thorsten Mahrer 1 1
Кох Тобиас 2 0
Салифу Дикени 2 0
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Видра Филипп 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Аустрия Клагенфурт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
8
Блау-Вайсс Линц
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Аустрия Клагенфурт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
17%
1-15
2
40%
5
28%
16-30
1
20%
3
17%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
1
20%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
33%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
5
45%
76-90

Забито

18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
3
17%
3
21%
1-15
5
28%
2
14%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
11%
4
29%
76-90

Пропущено

20
29
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
10%
5
17%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
5
25%
2
7%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
4
20%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 0:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
4
10
1
14
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 16 11 3 2 40 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 15 9 3 3 23 - 14 30
3.
Рапид Вена
 16 7 7 2 20 - 15 28
4.
Вольфсбергер
 16 8 2 6 31 - 23 26
5.
Ред Булл Зальцбург
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 16 6 3 7 19 - 21 21
7.
ЛАСК
 16 6 2 8 24 - 26 20
8.
Хартберг
 2:0 16 5 5 6 19 - 22 20
9.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 15 4 4 7 14 - 31 16
10.
Сваровски Тироль
 16 4 4 8 14 - 21 16
11.
Гразер
 0:2 16 2 6 8 21 - 32 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Ред Булл Зальцбург
 7 4 2 1 16 - 6 14
5.
Вольфсбергер
 9 4 2 3 16 - 12 14
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 8 4 1 3 10 - 6 13
7.
Хартберг
 2:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 8 1 4 3 3 - 7 7
11.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
12.
Гразер
 0:2 8 1 3 4 11 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
ЛАСК
 8 4 1 3 11 - 10 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 8 1 6 1 7 - 9 9
8.
Хартберг
 2:0 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 8 2 2 4 9 - 15 8
10.
Аустрия Клагенфурт
 1:1 8 2 2 4 6 - 20 8
11.
Гразер
 0:2 8 1 3 4 10 - 17 6
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (4)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 10 (1)
Хартберг Patrik Mijic 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 7
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 7
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 7
Гразер Филипович Петар 2 3
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Ronivaldo из команды Блау-Вайсс Линц забивает с точки!
  • 31'
    Ronivaldo сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Аустрия Клагенфурт
2.45
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3.60
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5.60
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Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт
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