Тур: 16. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
2:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаChristopher Cvetko
21' Желтая карточкаПашич Алем
0:1
23' ПенальтиБобциен Бен
1:1
39' ПенальтиRonivaldo II
63' Желтая карточкаAlexander Briedl
2:1
67' ГолRonivaldo II
71' Желтая карточкаБобциен Бен
81' Желтая карточкаШтрауди Симон
90'+4
Ход матча
21'
23'
0:1
39'
1:1
63'
67'
2:1
71'
81'
17
Пашич
Алем
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
30
Simon
Spari
29
Дель
Лоренц
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дель ЛоренцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
-
35 Matteo Kitz
-
95 Видра Филипп
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
18 матчей
5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.23
1.58
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|11 (1)
|0.69
|Гойгингер Томас
|2
|0.13
|Simon Seidl
|2
|0.13
|Добрас Кристиан
|1
|0.06
|Simon Pirkl
|1
|0.06
|Носс Конор
|1
|0.06
|Alexander Briedl
|1
|0.06
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|7 (4)
|0.47
|Верницниг Кристофер
|1
|0.07
|Тошевски Давид
|1
|0.07
|Кох Тобиас
|1
|0.07
|Дель Лоренц
|1
|0.07
|Nicolas Binder
|1
|0.07
|Видра Филипп
|1
|0.07
|Jannik Robatsch
|1
|0.07
|Christopher Cvetko
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|3
|1
|Simon Pirkl
|4
|0
|Ronivaldo II
|4
|0
|Alexander Briedl
|4
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Пашич Алем
|3
|0
|Simon Seidl
|3
|0
|Soumaila Diabate
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Носс Конор
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|7
|0
|Штрауди Симон
|5
|0
|Бобциен Бен
|4
|0
|Jannik Robatsch
|4
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Бонна Соломон
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Тошевски Давид
|3
|0
|Niklas Szerencsi
|3
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|1
|Кох Тобиас
|2
|0
|Салифу Дикени
|2
|0
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Аустрия Клагенфурт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
4
8
Блау-Вайсс Линц
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Аустрия Клагенфурт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
6
20
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
3
50%
5
25%
16-30
1
17%
4
20%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
33%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
5
45%
76-90
Забито
20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
15%
3
20%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
2
10%
4
27%
76-90
Пропущено
21
31
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
10%
5
16%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
5
24%
2
6%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
4
19%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 0:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
35
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
96
412
411
115
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|40 - 16
|36
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|24 - 14
|33
|3.
|16
|7
|7
|2
|20 - 15
|28
|4.
|16
|8
|2
|6
|31 - 23
|26
|5.
|15
|6
|5
|4
|23 - 19
|23
|6.
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|7.
|16
|6
|2
|8
|24 - 26
|20
|8.
|16
|5
|5
|6
|20 - 22
|20
|9.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|10.
|15
|4
|3
|8
|14 - 32
|15
|11.
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
|12.
|0:1
|16
|2
|4
|10
|13 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|3.
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|4.
|8
|5
|0
|3
|11 - 6
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|10.
|8
|1
|4
|3
|3 - 7
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 10
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|5.
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|7.
|8
|1
|6
|1
|7 - 9
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|6 - 21
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|12.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (4)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|11 (1)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|7
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|7
|Хартберг
|Furkan Demir
|1 5
|Гразер
|Milos Jovicic
|1 5
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3