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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
2:1
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
14' Желтая карточка
Christopher Cvetko
21' Желтая карточка
Пашич Алем
0:1
23' Пенальти
Бобциен Бен
1:1
39' Пенальти
Ronivaldo II
63' Желтая карточка
Alexander Briedl
2:1
67' Гол
Ronivaldo II
71' Желтая карточка
Бобциен Бен
81' Желтая карточка
Штрауди Симон
90'+4
1
Витек
Радек
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
28
Оливейра
Андерсон
60
Simon
Pirkl
18
Soumaila
Diabate
19
Alexander
Briedl
27
Гойгингер
Томас
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
30
Simon
Spari
6
Кох
Тобиас
7
Florian
Jaritz
14
Christopher
Cvetko
17
Штрауди
Симон
18
Салифу
Дикени
24
Верницниг
Кристофер
29
Дель
Лоренц
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
77
Бобциен
Бен
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-2-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

18 матчей

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

5.6%
38.9%
55.5%
1 победа 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ВЛ
5:0
ВЛ
3:1
РЛЦ
0:2
РЛЦ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.23
1.58

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 11 (1) 0.69
Гойгингер Томас 2 0.13
Simon Seidl 2 0.13
Добрас Кристиан 1 0.06
Simon Pirkl 1 0.06
Носс Конор 1 0.06
Alexander Briedl 1 0.06
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
Шмидт Александер 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 7 (4) 0.47
Верницниг Кристофер 1 0.07
Тошевски Давид 1 0.07
Кох Тобиас 1 0.07
Дель Лоренц 1 0.07
Nicolas Binder 1 0.07
Видра Филипп 1 0.07
Jannik Robatsch 1 0.07
Christopher Cvetko 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 3 1
Simon Pirkl 4 0
Ronivaldo II 4 0
Alexander Briedl 4 0
Гойгингер Томас 3 0
Пашич Алем 3 0
Simon Seidl 3 0
Soumaila Diabate 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Оливейра Андерсон 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Морманн Мартин 2 0
Шмидт Александер 1 0
Носс Конор 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 7 0
Штрауди Симон 5 0
Бобциен Бен 4 0
Jannik Robatsch 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Бонна Соломон 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Тошевски Давид 3 0
Niklas Szerencsi 3 0
Thorsten Mahrer 1 1
Кох Тобиас 2 0
Салифу Дикени 2 0
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Видра Филипп 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Аустрия Клагенфурт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
8
Блау-Вайсс Линц
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Аустрия Клагенфурт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

6
20
4 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
3
50%
5
25%
16-30
1
17%
4
20%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
33%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
5
45%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
15%
3
20%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
5
25%
1
7%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
2
10%
4
27%
76-90

Пропущено

21
31
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
10%
5
16%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
5
24%
2
6%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
4
19%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 0:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
6
4
12
1.5
4
11
1
15
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 16 11 3 2 40 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 1:0 16 10 3 3 24 - 14 33
3.
Рапид Вена
 16 7 7 2 20 - 15 28
4.
Вольфсбергер
 16 8 2 6 31 - 23 26
5.
Ред Булл Зальцбург
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Блау-Вайсс Линц
 16 7 2 7 20 - 21 23
7.
ЛАСК
 16 6 2 8 24 - 26 20
8.
Хартберг
 16 5 5 6 20 - 22 20
9.
Сваровски Тироль
 16 4 4 8 14 - 21 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 14 - 32 15
11.
Гразер
 16 2 6 8 21 - 33 12
12.
Альтах
 0:1 16 2 4 10 13 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 1:0 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 8 5 0 3 11 - 6 15
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 4 2 1 16 - 6 14
6.
Вольфсбергер
 9 4 2 3 16 - 12 14
7.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 8 1 4 3 3 - 7 7
11.
Альтах
 0:1 8 1 3 4 8 - 10 6
12.
Гразер
 8 1 3 4 11 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
ЛАСК
 8 4 1 3 11 - 10 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 1:0 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 8 1 6 1 7 - 9 9
8.
Хартберг
 8 2 2 4 10 - 14 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
10.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 1 5 6 - 21 7
11.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
12.
Альтах
 0:1 8 1 1 6 5 - 12 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (4)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 11 (1)
Хартберг Patrik Mijic 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 7
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 7
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 7
Хартберг Furkan Demir 1 5
Гразер Milos Jovicic 1 5
Гразер Филипович Петар 2 3
Весь список
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