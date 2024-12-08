  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Второй тайм: 82'
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
29' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
36' Желтая карточка
Сомерс Тибо
61' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
70' Красная карточка
Манье Гари
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
90
Emmanuel
Kakou
8
Эрик
Дос
Сантос
6
Агьекум
Лоуренс
15
Манье
Гари
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
4
Расмуссен
Матиас
25
Халаили
Анан
94
Лапуссен
Лоик
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
26
Сайкс
Росс
77
Фусейни
Мохаммед
II
12
Акинпелу
Промис
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Юнион Сент-Жиллуаз
5-3-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
1:2
ПДА
2:3
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.09
1.73

Среднее время на гол

82
52

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.91
1.82

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.5
1.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 9 (1) 0.53
Уаттара Абдул 2 0.12
Виейра Фелипе 1 0.06
Сомерс Тибо 1 0.06
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.06
Брунинью Филипе 1 0.06
Олайгбе Казим 1 0.06
Равич Христиан 1 0.06
Emmanuel Kakou 1 0.06
Назиньо Флавио 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Манье Гари 0 0
Минда Алан 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 3 (1) 0.18
Макаллистер Кевин 3 0.18
Акинпелу Промис 3 (1) 0.18
Родригес Кевин II 2 0.12
Иванович Франьо 2 0.12
Садики Ноа 1 0.06
Лапуссен Лоик 1 0.06
Сайкс Росс 1 0.06
Пуэртас Кэмерон 1 0.06
Эккерт Айенса Деннис 1 0.06
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Буфаль Софиан 0 0
Халаили Анан 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Назиньо Флавио 4 0
Уткус Эдгарас 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Денкей Кевин 3 0
Emmanuel Kakou 3 0
Сомерс Тибо 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Диаките Ибрахим 0 1
Варлесон 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Минда Алан 1 0
Уаттара Абдул 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 5 1
Матида Коки 3 1
Бёрджесс Кристиан 4 0
Ванхутт Шарль 2 1
Ньянг Уссейну 3 0
Лейсен Федде 3 0
Садики Ноа 3 0
Морис Антони 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Амани Жан 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Акинпелу Промис 2 0
Буфаль Софиан 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Терхо Каспер 1 0
Камиль Ван Де Перре 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Серкль Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

4
12
Серкль Брюгге
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Юнион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
4
67%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
2
11%
4
22%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Пропущено

30
16
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
3
10%
3
19%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
5
17%
6
38%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
7
23%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Хартс 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 3:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:1 Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Гент
 17 7 5 5 27 - 20 26
5.
Антверпен
 16 7 3 6 29 - 17 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 17 5 9 3 20 - 14 24
8.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
9.
Вестерло
 16 6 4 6 29 - 25 22
10.
Спортинг Шарлеруа
 17 6 3 8 18 - 21 21
11.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
12.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
13.
Сент-Трейден
 17 4 6 7 22 - 35 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 0:0 17 4 4 9 18 - 30 16
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
3.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Гент
 8 5 1 2 18 - 6 16
6.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
7.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
8.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 8 4 1 3 21 - 8 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 0:0 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Спортинг Шарлеруа
 9 2 1 6 10 - 16 7
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 9 0 7 2 6 - 9 7
12.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Сент-Трейден
 9 1 2 6 9 - 23 5
14.
Серкль Брюгге
 0:0 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Гент Торунарига Джордан 1 5
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Сомерс Тибо получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
3.90
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3.80
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2.80
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