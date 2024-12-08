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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
29' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
36' Желтая карточка
Сомерс Тибо
61' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
70' Красная карточка
Манье Гари
90' Желтая карточка
Лейсен Федде
90' Желтая карточка
Emmanuel Kakou
90'+8
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
90
Emmanuel
Kakou
8
Эрик
Дос
Сантос
6
Агьекум
Лоуренс
15
Манье
Гари
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
4
Расмуссен
Матиас
25
Халаили
Анан
94
Лапуссен
Лоик
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
26
Сайкс
Росс
77
Фусейни
Мохаммед
II
12
Акинпелу
Промис
Серкль Брюгге
3-4-1-2
Юнион Сент-Жиллуаз
5-3-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
1:2
ПДА
2:3
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.09
1.73

Среднее время на гол

82
52

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.91
1.82

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.5
1.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 9 (1) 0.53
Уаттара Абдул 2 0.12
Виейра Фелипе 1 0.06
Сомерс Тибо 1 0.06
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.06
Брунинью Филипе 1 0.06
Олайгбе Казим 1 0.06
Равич Христиан 1 0.06
Emmanuel Kakou 1 0.06
Назиньо Флавио 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Манье Гари 0 0
Минда Алан 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 3 (1) 0.18
Макаллистер Кевин 3 0.18
Акинпелу Промис 3 (1) 0.18
Родригес Кевин II 2 0.12
Иванович Франьо 2 0.12
Садики Ноа 1 0.06
Лапуссен Лоик 1 0.06
Сайкс Росс 1 0.06
Пуэртас Кэмерон 1 0.06
Эккерт Айенса Деннис 1 0.06
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Буфаль Софиан 0 0
Халаили Анан 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Назиньо Флавио 4 0
Emmanuel Kakou 4 0
Уткус Эдгарас 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Денкей Кевин 3 0
Сомерс Тибо 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Манье Гари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Варлесон 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Минда Алан 1 0
Уаттара Абдул 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 5 1
Матида Коки 3 1
Бёрджесс Кристиан 4 0
Лейсен Федде 4 0
Ванхутт Шарль 2 1
Ньянг Уссейну 3 0
Садики Ноа 3 0
Морис Антони 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Амани Жан 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Акинпелу Промис 2 0
Буфаль Софиан 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Терхо Каспер 1 0
Камиль Ван Де Перре 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Серкль Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

4
12
Серкль Брюгге
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Юнион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

17
6
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
4
67%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
2
11%
4
22%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Пропущено

30
16
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
3
10%
3
19%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
5
17%
6
38%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
7
23%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Хартс 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 3:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:1 Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
1
8
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
5
12
2
15
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 0:1 17 7 6 4 30 - 13 27
4.
Гент
 17 7 5 5 27 - 20 26
5.
Антверпен
 16 7 3 6 29 - 17 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 17 5 9 3 20 - 14 24
8.
Вестерло
 0:0 17 6 5 6 29 - 25 23
9.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
10.
Спортинг Шарлеруа
 17 6 3 8 18 - 21 21
11.
Дендер
 0:0 17 4 7 6 19 - 28 19
12.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
13.
Сент-Трейден
 17 4 6 7 22 - 35 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 17 4 4 9 18 - 30 16
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 16 3 4 9 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
3.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Гент
 8 5 1 2 18 - 6 16
6.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
7.
Андерлехт
 0:1 9 4 3 2 17 - 6 15
8.
Вестерло
 0:0 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 8 4 1 3 21 - 8 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 0:0 9 2 4 3 10 - 12 10
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 0:1 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 0:0 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 0:0 8 2 2 4 9 - 13 8
9.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
10.
Спортинг Шарлеруа
 9 2 1 6 10 - 16 7
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 0 7 2 6 - 9 7
12.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Сент-Трейден
 9 1 2 6 9 - 23 5
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 8 1 1 6 5 - 21 4
16.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Гент Торунарига Джордан 1 5
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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