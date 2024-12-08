Тур: 17. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
36' Желтая карточкаСомерс Тибо
61' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
70' Красная карточкаМанье Гари
90' Желтая карточкаЛейсен Федде
90' Желтая карточкаEmmanuel Kakou
90'+8
Ход матча
36'
70'
90'
90'
15
Манье
Гари
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
49
Морис
Антони
25
Халаили
Анан
27
Садики
Ноа
26
Сайкс
Росс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Манье ГариЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
-
89 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alama Bayo
-
Главный тренер: Джимми Де Вульф
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Халаили АнанЗащитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сайкс РоссПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.09
1.73
Среднее время на гол
82
52
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.91
1.82
Среднее время на гол
47
49
Всего голов
33
39
Голов в среднем за матч
1.5
1.77
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
Среднее время на гол
60
50
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|9 (1)
|0.53
|Уаттара Абдул
|2
|0.12
|Виейра Фелипе
|1
|0.06
|Сомерс Тибо
|1
|0.06
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.06
|Брунинью Филипе
|1
|0.06
|Олайгбе Казим
|1
|0.06
|Равич Христиан
|1
|0.06
|Emmanuel Kakou
|1
|0.06
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Манье Гари
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|3 (1)
|0.18
|Макаллистер Кевин
|3
|0.18
|Акинпелу Промис
|3 (1)
|0.18
|Родригес Кевин II
|2
|0.12
|Иванович Франьо
|2
|0.12
|Садики Ноа
|1
|0.06
|Лапуссен Лоик
|1
|0.06
|Сайкс Росс
|1
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.06
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Буфаль Софиан
|0
|0
|Халаили Анан
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|5
|0
|Назиньо Флавио
|4
|0
|Emmanuel Kakou
|4
|0
|Уткус Эдгарас
|2
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Денкей Кевин
|3
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Равич Христиан
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Манье Гари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Варлесон
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|5
|1
|Матида Коки
|3
|1
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0
|Лейсен Федде
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|1
|Ньянг Уссейну
|3
|0
|Садики Ноа
|3
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Акинпелу Промис
|2
|0
|Буфаль Софиан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Камиль Ван Де Перре
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Серкль Брюгге
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
4
12
Серкль Брюгге
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Юнион Сент-Жиллуаз
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
17
6
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
4
67%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
2
11%
4
22%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Пропущено
30
16
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
3
10%
3
19%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
4
13%
2
13%
31-45
5
17%
6
38%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
7
23%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Хартс 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 3:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:1 Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
45
44
18
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
45
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
611
512
215
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|36 - 18
|34
|3.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|30 - 13
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|16
|7
|3
|6
|29 - 17
|24
|6.
|17
|7
|3
|7
|33 - 24
|24
|7.
|17
|5
|9
|3
|20 - 14
|24
|8.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|29 - 25
|23
|9.
|17
|6
|5
|6
|12 - 20
|23
|10.
|17
|6
|3
|8
|18 - 21
|21
|11.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|19 - 28
|19
|12.
|17
|3
|10
|4
|16 - 20
|19
|13.
|17
|4
|6
|7
|22 - 35
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15.
|17
|4
|4
|9
|18 - 30
|16
|16.
|1:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|18 - 6
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|23 - 12
|16
|7.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|17 - 6
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|20 - 12
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|21 - 8
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|9.
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|11.
|9
|0
|7
|2
|6 - 9
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|5 - 21
|4
|16.
|9
|1
|1
|7
|6 - 24
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|8 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 5
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6