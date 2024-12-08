  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Аустрия Вена
1:0
Первый тайм: 41'
Альтах
0'
1:0
12' Пенальти
Фитц Доминик
19' Желтая карточка
Эстрада Паскаль

Ход матча

12'
Фитц Доминик
1:0
19'
 
Эстрада Паскаль
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Альтах
1.65
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Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
28
Визингер
Филип
15
Драгович
Александр
46
Хандль
Йоханнес
26
Ранфтль
Райнхольд
36
Фитц
Доминик
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
18
Винлёф
Маттео
17
Грубер
Андреас
77
Мэлоун
Морис
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
22
Эстрада
Паскаль
15
Коллер
Пауль-Фридрих
5
Гугганиг
Лукас
6
Демаку
Весель
13
Djawal
Kaiba
30
Фадингер
Лукас
29
Mohamed
Ouedraogo
7
Кронбергер
Лука
37
Камери
Дийон
Аустрия Вена
3-5-2
Альтах
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Альтах

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

44 матча

43.2%
22.7%
34.1%
19 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
40.9%
34.1%
11 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Голы

Всего голов

43
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Среднее время на гол

46
86

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Среднее время на гол

60
82

Всего голов

76
47

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 6 0.38
Грубер Андреас 4 0.25
Фитц Доминик 3 (2) 0.19
Фишер Манфред 2 0.13
Tin Plavotic 2 0.13
Прелец Ник 2 0.13
Abubakr Barry 1 0.06
Винлёф Маттео 1 0.06
Галвао Лукас 1 0.06
Хускович Муарем 1 0.06
Ранфтль Райнхольд 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.38
Гугганиг Лукас 2 0.13
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.13
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.13
Эстрада Паскаль 1 0.06
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Лукачевич Леонардо 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Фадингер Лукас 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 6 0
Abubakr Barry 6 0
Фитц Доминик 5 0
Визингер Филип 4 0
Фишер Манфред 4 0
Прелец Ник 4 0
Винлёф Маттео 4 0
Драгович Александр 3 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Мэлоун Морис 3 0
Philipp Maybach 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Кристиано 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инголич Сандро 6 0
Демаку Весель 4 1
Гугганиг Лукас 4 0
Mike-Steven Baehre 4 0
Эстрада Паскаль 4 0
Йегер Лукас 3 0
Коллер Пауль-Фридрих 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Lukas Fridrikas 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Камери Дийон 2 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
3
Аустрия Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Альтах
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
6
Аустрия Вена
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Альтах
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

15
5
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
33%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90

Пропущено

6
11
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

23
13
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
4%
1
8%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
26%
2
15%
46-60
5
22%
4
31%
61-75
6
26%
2
15%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
7%
1
5%
1-15
7
50%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Трайскирхен - Аустрия Вена 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0
Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:1 Вольфсбергер - Альтах 2:0 Альтах - Виль 2:1 Альтах - ЛАСК 1:2
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1

Результаты матчей

Аустрия Вена
Альтах

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
3
12
3
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 16 11 3 2 40 - 16 36
2.
Аустрия Вена
 1:0 16 10 3 3 24 - 14 33
3.
Рапид Вена
 16 7 7 2 20 - 15 28
4.
Вольфсбергер
 16 8 2 6 31 - 23 26
5.
Ред Булл Зальцбург
 15 6 5 4 23 - 19 23
6.
Блау-Вайсс Линц
 16 7 2 7 20 - 21 23
7.
ЛАСК
 16 6 2 8 24 - 26 20
8.
Хартберг
 16 5 5 6 20 - 22 20
9.
Сваровски Тироль
 16 4 4 8 14 - 21 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 15 4 3 8 14 - 32 15
11.
Гразер
 16 2 6 8 21 - 33 12
12.
Альтах
 0:1 16 2 4 10 13 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 1:0 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 8 5 0 3 11 - 6 15
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 4 2 1 16 - 6 14
6.
Вольфсбергер
 9 4 2 3 16 - 12 14
7.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
10.
Сваровски Тироль
 8 1 4 3 3 - 7 7
11.
Альтах
 0:1 8 1 3 4 8 - 10 6
12.
Гразер
 8 1 3 4 11 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
ЛАСК
 8 4 1 3 11 - 10 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 1:0 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 8 1 6 1 7 - 9 9
8.
Хартберг
 8 2 2 4 10 - 14 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
10.
Аустрия Клагенфурт
 8 2 1 5 6 - 21 7
11.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
12.
Альтах
 0:1 8 1 1 6 5 - 12 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (4)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 11 (1)
Хартберг Patrik Mijic 7 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 7
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 7
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 7
Хартберг Furkan Demir 1 5
Гразер Milos Jovicic 1 5
Гразер Филипович Петар 2 3
Весь список
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Аустрия Вена
Альтах
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