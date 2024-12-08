Тур: 16. Стадион: Дженерали Арена.
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
12'
1:0
19'
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Djawal KaibaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Камери ДийонНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
История личных встреч
Аустрия Вена
Альтах
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
44 матча
43.2%
22.7%
34.1%
19 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
40.9%
34.1%
11 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
86
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
76
47
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|6
|0.38
|Грубер Андреас
|4
|0.25
|Фитц Доминик
|3 (2)
|0.19
|Фишер Манфред
|2
|0.13
|Tin Plavotic
|2
|0.13
|Прелец Ник
|2
|0.13
|Abubakr Barry
|1
|0.06
|Винлёф Маттео
|1
|0.06
|Галвао Лукас
|1
|0.06
|Хускович Муарем
|1
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.38
|Гугганиг Лукас
|2
|0.13
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.13
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.13
|Эстрада Паскаль
|1
|0.06
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Фадингер Лукас
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|6
|0
|Abubakr Barry
|6
|0
|Фитц Доминик
|5
|0
|Визингер Филип
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Прелец Ник
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Драгович Александр
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Мэлоун Морис
|3
|0
|Philipp Maybach
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инголич Сандро
|6
|0
|Демаку Весель
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Mike-Steven Baehre
|4
|0
|Эстрада Паскаль
|4
|0
|Йегер Лукас
|3
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Камери Дийон
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
3
Аустрия Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Альтах
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
6
Аустрия Вена
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Альтах
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
15
5
2 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
33%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
23
13
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
4%
1
8%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
26%
2
15%
46-60
5
22%
4
31%
61-75
6
26%
2
15%
76-90
Пропущено
14
21
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
1
7%
1
5%
1-15
7
50%
4
19%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Трайскирхен - Аустрия Вена 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0
Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:1 Вольфсбергер - Альтах 2:0 Альтах - Виль 2:1 Альтах - ЛАСК 1:2
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Альтах
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
78
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|40 - 16
|36
|2.
|1:0
|16
|10
|3
|3
|24 - 14
|33
|3.
|16
|7
|7
|2
|20 - 15
|28
|4.
|16
|8
|2
|6
|31 - 23
|26
|5.
|15
|6
|5
|4
|23 - 19
|23
|6.
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|7.
|16
|6
|2
|8
|24 - 26
|20
|8.
|16
|5
|5
|6
|20 - 22
|20
|9.
|16
|4
|4
|8
|14 - 21
|16
|10.
|15
|4
|3
|8
|14 - 32
|15
|11.
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
|12.
|0:1
|16
|2
|4
|10
|13 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|3.
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|4.
|8
|5
|0
|3
|11 - 6
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|9.
|8
|2
|1
|5
|13 - 16
|7
|10.
|8
|1
|4
|3
|3 - 7
|7
|11.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|8 - 10
|6
|12.
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|5.
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|7.
|8
|1
|6
|1
|7 - 9
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|6 - 21
|7
|11.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|12.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (4)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|11 (1)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|7
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|7
|Хартберг
|Furkan Demir
|1 5
|Гразер
|Milos Jovicic
|1 5
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3