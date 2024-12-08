Тур: 16. Стадион: Дженерали Арена.
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ПенальтиФитц Доминик
19' Желтая карточкаЭстрада Паскаль
43' Желтая карточкаДемаку Весель
45' Желтая карточкаКоллер Пауль-Фридрих
53' Желтая карточкаДрагович Александр
61' Желтая карточкаКронбергер Лука
2:0
64' ГолРанфтль Райнхольд
3:0
76' ГолПрелец Ник
90' Желтая карточкаРагуц Марко
90'+3
Ход матча
12'
1:0
19'
43'
61'
64'
76'
3:0
90'
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Djawal KaibaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Камери ДийонНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
История личных встреч
Аустрия Вена
Альтах
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
39.1%
13.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
44 матча
43.2%
22.7%
34.1%
19 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
40.9%
34.1%
11 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.6%
34.1%
27.3%
17 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
86
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
76
47
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|6
|0.38
|Грубер Андреас
|4
|0.25
|Фитц Доминик
|3 (2)
|0.19
|Прелец Ник
|3
|0.19
|Фишер Манфред
|2
|0.13
|Tin Plavotic
|2
|0.13
|Abubakr Barry
|1
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.06
|Винлёф Маттео
|1
|0.06
|Галвао Лукас
|1
|0.06
|Хускович Муарем
|1
|0.06
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.38
|Гугганиг Лукас
|2
|0.13
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.13
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.13
|Эстрада Паскаль
|1
|0.06
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Фадингер Лукас
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|6
|0
|Abubakr Barry
|6
|0
|Фитц Доминик
|5
|0
|Драгович Александр
|4
|0
|Визингер Филип
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Прелец Ник
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Мэлоун Морис
|3
|0
|Philipp Maybach
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Рагуц Марко
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|5
|1
|Инголич Сандро
|6
|0
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Mike-Steven Baehre
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Эстрада Паскаль
|4
|0
|Йегер Лукас
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Камери Дийон
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
3
Аустрия Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
6
Аустрия Вена
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Альтах
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
18
5
3 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
6%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
28%
1
20%
46-60
5
28%
1
20%
61-75
5
28%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
67%
2
14%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
3
38%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
26
13
7 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
2
8%
1
8%
1-15
4
15%
4
31%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
6
23%
2
15%
46-60
6
23%
4
31%
61-75
7
27%
2
15%
76-90
Пропущено
14
24
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
1
7%
2
8%
1-15
7
50%
4
17%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
2
14%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Трайскирхен - Аустрия Вена 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0
Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:1 Вольфсбергер - Альтах 2:0 Альтах - Виль 2:1 Альтах - ЛАСК 1:2
Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Альтах
Точный счет
2:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
88
313
412
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (4)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|11 (1)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|7 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|7
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|7
|Хартберг
|Furkan Demir
|1 5
|Альтах
|Демаку Весель
|1 5
|Гразер
|Milos Jovicic
|1 5