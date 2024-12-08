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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Андерлехт
0:1
Первый тайм: 41'
Беерсхот-Вильрейк
0'
0:1
7' Гол
Аль-Сахафи Марван
25' Желтая карточка
Аль-Гамди Файсал
31' Желтая карточка
Константопулос Апостолос

Ход матча

7'
0:1
Аль-Сахафи Марван
(Колассен Антуан)
25'
 
Аль-Гамди Файсал
31'
 
Константопулос Апостолос
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Андерлехт
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
2.20
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Все Коэффициенты
26
Коосеманс
Колин
25
Фоке
Томас
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
32
Дендонкер
Леандер
29
Струйкенс
Марио
23
Ритс
Матс
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
33
Шинтон
Ник
66
Константопулос
Апостолос
5
Мбе
Со
Лоик
6
Файед
Омар
4
Плат
Брайан
2
Дагба
Колин
8
Хендерсон
Эван
16
Аль-Гамди
Файсал
10
Верлинден
Тибо
17
Аль-Сахафи
Марван
25
Колассен
Антуан
Андерлехт
4-3-3
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2

История личных встреч

Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:7
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
2:1
К
2:3
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:0

Голы

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

2.33
3.2

Среднее время на гол

38
28

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.75
2.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
40

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 10 (3) 0.59
Струйкенс Марио 3 0.18
Амузу Френсис 2 0.12
Эдози Самуэль 2 0.12
Леони Тео 2 0.12
Васкес Луис 2 0.12
Шимич Ян-Карло 2 0.12
Дрейер Андерс 1 0.06
Ритс Матс 1 0.06
Аугустинссон Людвиг 1 0.06
Ашимеру Маджид 1 0.06
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Фоке Томас 0 0
Ангуло Нильсон 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сахафи Марван 5 0.31
Мишес Симион 2 0.13
Хендерсон Эван 2 0.13
Колассен Антуан 1 0.06
Сануси Райан 1 0.06
Кейта Чарли 1 0.06
Маттис Эрве 1 (1) 0.06
Файед Омар 1 (1) 0.06
Шиманга Катуку 1 0.06
Рейнерс Том 1 0.06
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Аль-Гамди Файсал 0 0
Марта Арьяни 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 5 0
Сарделла Киллиан 4 0
Йоргенсен Матиас Занка 3 0
Н'Диайе Мусса 3 0
Ашимеру Маджид 2 0
Леони Тео 2 0
Ритс Матс 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Амузу Френсис 1 0
Версхарен Яри 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 4 0
Константопулос Апостолос 4 0
Файед Омар 4 0
Плат Брайан 2 1
Вейманс Марко 3 0
Колассен Антуан 3 0
Дагба Колин 2 0
Рейнерс Том 2 0
Аль-Гамди Файсал 2 0
Ayouba Kosiah 2 0
Мишес Симион 2 0
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Верлинден Тибо 1 0
Матияш Давор 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Марта Арьяни 1 0
Кейта Чарли 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Беерсхот-Вильрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

10
7
Андерлехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Беерсхот-Вильрейк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
50%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
1
25%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
43%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
6
46%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

27
16
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
7%
1
6%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
10
37%
5
31%
76-90

Пропущено

15
30
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
7%
8
27%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
4
27%
6
20%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
2
13%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Вестерло 4:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Порту 2:2 Андерлехт - Гент 6:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 3:2 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1

Результаты матчей

Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
4
4
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
1
6
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
7
7
9
1.5
5
10
5
11
2.5
2
13
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 0:1 17 7 6 4 30 - 13 27
4.
Гент
 17 7 5 5 27 - 20 26
5.
Антверпен
 16 7 3 6 29 - 17 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 17 5 9 3 20 - 14 24
8.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
9.
Вестерло
 16 6 4 6 29 - 25 22
10.
Спортинг Шарлеруа
 17 6 3 8 18 - 21 21
11.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
12.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
13.
Сент-Трейден
 17 4 6 7 22 - 35 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 17 4 4 9 18 - 30 16
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 16 3 4 9 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
3.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
5.
Гент
 8 5 1 2 18 - 6 16
6.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
7.
Андерлехт
 0:1 9 4 3 2 17 - 6 15
8.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 8 4 1 3 21 - 8 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 0:1 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
Спортинг Шарлеруа
 9 2 1 6 10 - 16 7
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 0 7 2 6 - 9 7
12.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Сент-Трейден
 9 1 2 6 9 - 23 5
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 8 1 1 6 5 - 21 4
16.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Гент Торунарига Джордан 1 5
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
2.20
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3.70
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Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк
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