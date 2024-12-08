Тур: 17. Стадион: Лото-парк.
0:1
Первый тайм: 41'
0'
0:1
7' ГолАль-Сахафи Марван
25' Желтая карточкаАль-Гамди Файсал
31' Желтая карточкаКонстантопулос Апостолос
Ход матча
7'
25'
25
Фоке
Томас
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
-
42 Марта АрьяниНападающий
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
История личных встреч
Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
2.33
3.2
Среднее время на гол
38
28
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.75
2.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
40
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|10 (3)
|0.59
|Струйкенс Марио
|3
|0.18
|Амузу Френсис
|2
|0.12
|Эдози Самуэль
|2
|0.12
|Леони Тео
|2
|0.12
|Васкес Луис
|2
|0.12
|Шимич Ян-Карло
|2
|0.12
|Дрейер Андерс
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.06
|Ашимеру Маджид
|1
|0.06
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Сахафи Марван
|5
|0.31
|Мишес Симион
|2
|0.13
|Хендерсон Эван
|2
|0.13
|Колассен Антуан
|1
|0.06
|Сануси Райан
|1
|0.06
|Кейта Чарли
|1
|0.06
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.06
|Файед Омар
|1 (1)
|0.06
|Шиманга Катуку
|1
|0.06
|Рейнерс Том
|1
|0.06
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
|Аль-Гамди Файсал
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|3
|0
|Н'Диайе Мусса
|3
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|4
|0
|Константопулос Апостолос
|4
|0
|Файед Омар
|4
|0
|Плат Брайан
|2
|1
|Вейманс Марко
|3
|0
|Колассен Антуан
|3
|0
|Дагба Колин
|2
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Аль-Гамди Файсал
|2
|0
|Ayouba Kosiah
|2
|0
|Мишес Симион
|2
|0
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Верлинден Тибо
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Марта Арьяни
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
|Аль-Сахафи Марван
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Беерсхот-Вильрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
10
7
Андерлехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Беерсхот-Вильрейк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
50%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
1
25%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
43%
3
18%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
29%
4
24%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
6
46%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
27
16
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
2
7%
1
6%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
2
7%
4
25%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
10
37%
5
31%
76-90
Пропущено
15
30
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
7%
8
27%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
4
27%
6
20%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
2
13%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Вестерло 4:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Порту 2:2 Андерлехт - Гент 6:0
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 3:2 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Результаты матчей
Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
44
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
35
16
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
79
510
511
213
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|36 - 18
|34
|3.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|30 - 13
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|16
|7
|3
|6
|29 - 17
|24
|6.
|17
|7
|3
|7
|33 - 24
|24
|7.
|17
|5
|9
|3
|20 - 14
|24
|8.
|17
|6
|5
|6
|12 - 20
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|29 - 25
|22
|10.
|17
|6
|3
|8
|18 - 21
|21
|11.
|17
|3
|10
|4
|16 - 20
|19
|12.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|13.
|17
|4
|6
|7
|22 - 35
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15.
|17
|4
|4
|9
|18 - 30
|16
|16.
|1:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|18 - 6
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|23 - 12
|16
|7.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|17 - 6
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|20 - 12
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|21 - 8
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|11.
|9
|0
|7
|2
|6 - 9
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|5 - 21
|4
|16.
|9
|1
|1
|7
|6 - 24
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|8 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 5
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6