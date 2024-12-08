Тур: 17. Стадион: Van Roy Stadium.
0'
21
Колс
Кобе
16
Квет
Роман
20
Грнчар
Давид
18
Nathan
Rodes
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
18
Йоу
Гриффин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
-
53 Силла ДембоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
-
19 Ali Akman
-
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Дендер
Вестерло
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.5
Среднее время на гол
33
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
112
Бомбардиры внутри турнира
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.18
|Квет Роман
|3
|0.18
|Берте Мохамед
|3
|0.18
|Nathan Rodes
|2
|0.12
|Шедлер Орельен
|1
|0.06
|Грнчар Давид
|1
|0.06
|Фила Карол
|1
|0.06
|Jordy Soladio
|1
|0.06
|Оратмангун Рагнар
|1
|0.06
|Ali Akman
|1
|0.06
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|6 (2)
|0.35
|Фриган Матия
|6
|0.35
|Luka Vuskovic
|4
|0.24
|Стассин Лукас
|2
|0.12
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.12
|Девайн Алфи
|2
|0.12
|Хасполат Догукан
|1
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.06
|Бос Джордан
|1
|0.06
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.06
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|Байрам Эмин
|1
|0.06
|Алькосер Хосимар
|1
|0.06
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Tuur Rommens
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсимба Брюни
|5
|0
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Гонсалвес Бриан
|2
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Берте Мохамед
|2
|0
|Jasper Van Oudenhove
|2
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасполат Догукан
|5
|0
|Tuur Rommens
|5
|0
|Байрам Эмин
|3
|1
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|Алькосер Хосимар
|3
|0
|Arthur Piedfort
|3
|0
|Luka Vuskovic
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Результаты матчей
Дендер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
3
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
18
Дендер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Вестерло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Забито
9
20
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
4
44%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
22%
3
15%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Забито
17
29
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
24%
4
14%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
3
18%
7
24%
31-45
2
12%
4
14%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
4
24%
5
17%
76-90
Пропущено
30
25
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
13%
3
12%
1-15
6
20%
6
24%
16-30
3
10%
3
12%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
9
30%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брюгге - Дендер 4:1 Антверпен - Дендер 1:1 Дендер - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Дендер 2:0
Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0
Вестерло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Вестерло 4:1 Вестерло - Гент 2:2 Вестерло - Кортрейк 4:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0
Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0
Результаты матчей
Дендер
Вестерло
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дендер
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
63
17
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
511
97
214
412
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2.
|17
|10
|4
|3
|36 - 18
|34
|3.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|30 - 13
|27
|4.
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|16
|7
|3
|6
|29 - 17
|24
|6.
|17
|7
|3
|7
|33 - 24
|24
|7.
|17
|5
|9
|3
|20 - 14
|24
|8.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|29 - 25
|23
|9.
|17
|6
|5
|6
|12 - 20
|23
|10.
|17
|6
|3
|8
|18 - 21
|21
|11.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|19 - 28
|19
|12.
|17
|3
|10
|4
|16 - 20
|19
|13.
|17
|4
|6
|7
|22 - 35
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15.
|17
|4
|4
|9
|18 - 30
|16
|16.
|1:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 7
|25
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|18 - 6
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|23 - 12
|16
|7.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|17 - 6
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|20 - 12
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|21 - 8
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|9.
|9
|1
|5
|3
|7 - 14
|8
|10.
|9
|2
|1
|6
|10 - 16
|7
|11.
|9
|0
|7
|2
|6 - 9
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 23
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|5 - 21
|4
|16.
|9
|1
|1
|7
|6 - 24
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (3)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|8 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 5
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6