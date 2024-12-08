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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Дендер
1:0
Конец матча
Вестерло
0'
1:0
39' Гол
Nathan Rodes
48' Желтая карточка
Ортакая Эмир
64' Желтая карточка
Шедлер Орельен
70' Желтая карточка
Luka Vuskovic
90'+7
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
16
Квет
Роман
18
Nathan
Rodes
26
Оратмангун
Рагнар
88
Fabio
Ferraro
90
Берте
Мохамед
11
Шедлер
Орельен
30
Koen
Van
Langendonck
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
2
Ортакая
Эмир
25
Tuur
Rommens
15
Сидорчук
Сергей
39
Томас
ван
ден
Кейбус
18
Йоу
Гриффин
10
Девайн
Алфи
7
Сайяд
Аллахьяр
9
Фриган
Матия
Дендер
3-5-2
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Дендер
Вестерло

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.5

Среднее время на гол

33
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
112

Бомбардиры внутри турнира

Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.18
Квет Роман 3 0.18
Nathan Rodes 3 0.18
Берте Мохамед 3 0.18
Шедлер Орельен 1 0.06
Грнчар Давид 1 0.06
Фила Карол 1 0.06
Jordy Soladio 1 0.06
Оратмангун Рагнар 1 0.06
Ali Akman 1 0.06
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 6 (2) 0.35
Фриган Матия 6 0.35
Luka Vuskovic 4 0.24
Стассин Лукас 2 0.12
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.12
Девайн Алфи 2 0.12
Хасполат Догукан 1 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.06
Бос Джордан 1 0.06
Мадсен Николас 1 (1) 0.06
Йоу Гриффин 1 0.06
Байрам Эмин 1 0.06
Алькосер Хосимар 1 0.06
Сидорчук Сергей 0 0
Tuur Rommens 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсимба Брюни 5 0
Joedrick Pupe 4 0
Jordy Soladio 2 1
Gilles Ruyssen 3 0
Фила Карол 3 0
Гонсалвес Бриан 2 0
Колс Кобе 2 0
Шедлер Орельен 2 0
Nathan Rodes 2 0
Берте Мохамед 2 0
Jasper Van Oudenhove 2 0
Квет Роман 1 0
Ridwane M'barki 1 0
Грнчар Давид 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасполат Догукан 5 0
Tuur Rommens 5 0
Байрам Эмин 3 1
Сайяд Аллахьяр 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Фриган Матия 4 0
Luka Vuskovic 4 0
Сидорчук Сергей 3 0
Нойштедтер Роман 3 0
Алькосер Хосимар 3 0
Arthur Piedfort 3 0
Болат Синан 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Ортакая Эмир 1 0
Бос Джордан 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0

Результаты матчей

Дендер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Вестерло
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
3
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Вестерло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
18
Дендер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Вестерло
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
4
44%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
29%
1
7%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
29%
5
36%
76-90

Забито

9
20
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
4
44%
3
15%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
22%
3
15%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
25%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Забито

18
29
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
4
22%
4
14%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
4
22%
7
24%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
4
22%
5
17%
76-90

Пропущено

30
26
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
13%
3
12%
1-15
6
20%
6
23%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
5
17%
1
4%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
9
30%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брюгге - Дендер 4:1 Антверпен - Дендер 1:1 Дендер - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Дендер 2:0
Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0
Вестерло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Вестерло 4:1 Вестерло - Гент 2:2 Вестерло - Кортрейк 4:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0
Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0

Результаты матчей

Дендер
Вестерло

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дендер
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
9
8
2
15
2.5
4
13
1
16
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 12 2 3 36 - 23 38
2.
Брюгге
 17 10 4 3 36 - 18 34
3.
Андерлехт
 17 8 6 3 32 - 13 30
4.
Гент
 17 7 5 5 27 - 20 26
5.
Антверпен
 16 7 3 6 29 - 17 24
6.
Мехелен
 17 7 3 7 33 - 24 24
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 17 5 9 3 20 - 14 24
8.
Стандард
 17 6 5 6 12 - 20 23
9.
Вестерло
 17 6 4 7 29 - 26 22
10.
Спортинг Шарлеруа
 17 6 3 8 18 - 21 21
11.
Дендер
 17 5 6 6 20 - 28 21
12.
АХ Лёвен
 17 3 10 4 16 - 20 19
13.
Сент-Трейден
 17 4 6 7 22 - 35 18
14.
Кортрейк
 17 5 2 10 15 - 33 17
15.
Серкль Брюгге
 17 4 4 9 18 - 30 16
16.
Беерсхот-Вильрейк
 16 2 4 10 16 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 8 1 0 21 - 7 25
2.
Андерлехт
 9 5 3 1 19 - 6 18
3.
Стандард
 9 5 3 1 9 - 5 18
4.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Гент
 8 5 1 2 18 - 6 16
7.
Мехелен
 9 5 1 3 23 - 12 16
8.
Вестерло
 9 4 3 2 20 - 12 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
10.
Антверпен
 8 4 1 3 21 - 8 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Дендер
 9 3 3 3 11 - 12 12
15.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 9 5 2 2 15 - 10 17
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 9 2 4 3 9 - 14 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
АХ Лёвен
 9 1 5 3 7 - 14 8
9.
Вестерло
 8 2 1 5 9 - 14 7
10.
Спортинг Шарлеруа
 9 2 1 6 10 - 16 7
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 0 7 2 6 - 9 7
12.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Сент-Трейден
 9 1 2 6 9 - 23 5
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 9 1 1 7 6 - 24 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 5 - 23 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (3)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 6
Антверпен Ayrton Costa 7
Гент Торунарига Джордан 1 5
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Фабио Ферраро сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Nathan Rodes бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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