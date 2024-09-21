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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 11.
Енисей
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 113
Енисей 83.2% (94)
X 10.6% (12)
СКА-Хабаровск 6.2% (7)
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Енисей
Ничья
СКА-Хабаровск
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Енисей
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Енисей
СКА-Хабаровск

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

26 матчей

42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

МПЛ
3:0
ТМК
0:3
МПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПД
1:1
ПЛ
4:3
К
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.57
1.08

Среднее время на гол

57
83

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.79

Среднее время на гол

54
114

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

1.62
0.92

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

55
97

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 2 0.2
Савельев Максим 2 0.2
Гилязетдинов Артур 1 0.1
Григорьев Даниил 1 0.1
Шипунов Тимофей 1 0.1
Цесь Ян 1 0.1
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 2 0.2
Гонгадзе Георгий 2 0.2
Симонян Артём 1 0.1
Алиев Камран 1 0.1
Першин Никита 1 0.1

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самойлов Денис 4 0
Чуканов Андреа 3 0
Ширяев Максим 3 0
Масловский Александр 2 0
Ломакин Александр 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Надольский Александр 2 0
Рукас Томас 1 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Савельев Максим 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Богатырев Никита 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поярков Николай 4 0
Першин Никита 3 0
Емельянов Роман 1 0
Быков Артём 1 0
Бавин Юрий 1 0
Симонян Артём 1 0
Садики Нехар 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Имамов Ислам 1 0

Результаты матчей

Енисей
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Енисей
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
5
Енисей
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
СКА-Хабаровск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
67%
3
30%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
4
44%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0
Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0

Результаты матчей

Енисей
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Енисей
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1
9
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 6 4 0 10 - 4 22
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Урал
 Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Балтика
 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Сочи
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
8.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9.
Сокол
 Заявка 10 3 5 2 7 - 7 14
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 10 4 0 6 8 - 11 12
12.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
13.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 2 5 8 - 7 11
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 3 2 5 7 - 15 11
15.
Шинник
 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16.
Алания
 Заявка 10 2 3 5 6 - 9 9
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
15.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
4.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
5.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
7.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
9.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
10.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
12.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Урал
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Сокол Максименко Артём 3
Чайка Руденко Владислав 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Чайка Нестеров Александр 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 30 минут.



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    • Прогнозы 113
    Енисей 83.2% (94)
    X 10.6% (12)
    СКА-Хабаровск 6.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Енисей
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Енисей
    83.3% (95)
    Ничья
    10.5% (12)
    СКА-Хабаровск
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (46)
    Меньше
    56.6% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    49.06% (52)
    Нет
    50.94% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Енисей
    37.7% (43)
    2:1 Енисей
    34.2% (39)
    2:0 Енисей
    7% (8)
    1:2 СКА-Хабаровск
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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    Енисей
    СКА-Хабаровск
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