Тур: 11.
Позже
История личных встреч
Енисей
СКА-Хабаровск
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
26 матчей
42.3%
23.1%
34.6%
11 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.57
1.08
Среднее время на гол
57
83
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.79
Среднее время на гол
54
114
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
1.62
0.92
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
55
97
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|2
|0.2
|Савельев Максим
|2
|0.2
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.1
|Григорьев Даниил
|1
|0.1
|Шипунов Тимофей
|1
|0.1
|Цесь Ян
|1
|0.1
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.2
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.2
|Симонян Артём
|1
|0.1
|Алиев Камран
|1
|0.1
|Першин Никита
|1
|0.1
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самойлов Денис
|4
|0
|Чуканов Андреа
|3
|0
|Ширяев Максим
|3
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Надольский Александр
|2
|0
|Рукас Томас
|1
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Григорьев Даниил
|1
|0
|Савельев Максим
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Богатырев Никита
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поярков Николай
|4
|0
|Першин Никита
|3
|0
|Емельянов Роман
|1
|0
|Быков Артём
|1
|0
|Бавин Юрий
|1
|0
|Симонян Артём
|1
|0
|Садики Нехар
|1
|0
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
СКА-Хабаровск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Енисей
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
СКА-Хабаровск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
5
Енисей
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
СКА-Хабаровск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
67%
3
30%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
4
44%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0
Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0
Результаты матчей
Енисей
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Енисей
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|10 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|7 - 7
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 7
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 9
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Чайка
|Руденко Владислав
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|4
|Балтика
|Аванесян Тигран
|4
Прогнозы на матч Енисей - СКА-Хабаровск
Исход игры
Енисей
82.2% (37)
Ничья
11.1% (5)
СКА-Хабаровск
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
47.73% (21)
Нет
52.27% (23)
Популярный счёт
1:0 Енисей
40% (18)
2:1 Енисей
35.6% (16)
1:2 СКА-Хабаровск
6.7% (3)
2:0 Енисей
6.7% (3)
1:1 Ничья
4.4% (2)
0:0 Ничья
4.4% (2)
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