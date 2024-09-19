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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 11.
КАМАЗ
 
Позже
Урал
Прогнозы 44
КАМАЗ 15.9% (7)
X 29.5% (13)
Урал 54.5% (24)
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История личных встреч

КАМАЗ
Урал

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
К
2:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
2.5

Среднее время на гол

77
36

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
60

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горелов Павел 3 0.3
Караев Давид 2 0.2
Абрамов Артём 1 0.1
Козлов Иван 1 0.1
Дерюгин Александр 1 0.1
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 3 (1) 0.3
Секулич Мартин 2 0.2
Ионов Алексей 1 0.1
Эрик Бикфалви 1 0.1
Бегич Сильвие 1 0.1
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.1
Каштанов Алексей 1 0.1
Железнов Юрий 1 0.1
Ишков Илья 1 0.1
Воронов Максим 1 0.1
Итало VI 1 0.1
Мишкич Даниел 1 (1) 0.1

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрджан Артём 3 0
Маругин Даниил 2 0
Кусяпов Талгат 2 0
Козлов Иван 2 0
Абдуллаев Сурхайхан 2 0
Абрамов Артём 1 0
Хубаев Давид 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Защепкин Роман 1 0
Горелов Павел 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 2 1
Сунгатулин Фаниль 2 0
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Мишкич Даниел 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Секулич Мартин 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
10
КАМАЗ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Урал
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
6
60%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
7
44%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0
Урал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1
Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1

Результаты матчей

КАМАЗ
Урал

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
4
2
1
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
6
4
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 6 4 0 10 - 4 22
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 5 0 16 - 8 20
3.
Урал
 Заявка 10 5 3 2 15 - 8 18
4.
Балтика
 Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
5.
Сочи
 Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7.
Чайка
 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
8.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
9.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
10.
Сокол
 Заявка 10 3 5 2 7 - 7 14
11.
Енисей
 Заявка 10 4 0 6 8 - 11 12
12.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
13.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 2 5 8 - 7 11
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 3 2 5 7 - 15 11
15.
Шинник
 Заявка 10 2 4 4 6 - 9 10
16.
Алания
 Заявка 10 2 3 5 6 - 9 9
17.
Уфа
 Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
9.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
10.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
15.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
16.
Уфа
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
8.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
9.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
10.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Чайка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Урал
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Сокол Максименко Артём 3
Чайка Руденко Владислав 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 4
Балтика Аванесян Тигран 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 44
    КАМАЗ 15.9% (7)
    X 29.5% (13)
    Урал 54.5% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Урал
    4.10
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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Урал

    Исход игры
    КАМАЗ
    15.9% (7)
    Ничья
    29.5% (13)
    Урал
    54.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    27.3% (12)
    1:1 Ничья
    27.3% (12)
    0:1 Урал
    11.4% (5)
    2:1 КАМАЗ
    11.4% (5)
    0:2 Урал
    6.8% (3)
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