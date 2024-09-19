Тур: 11.
История личных встреч
КАМАЗ
Урал
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
2.5
Среднее время на гол
77
36
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
60
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горелов Павел
|3
|0.3
|Караев Давид
|2
|0.2
|Абрамов Артём
|1
|0.1
|Козлов Иван
|1
|0.1
|Дерюгин Александр
|1
|0.1
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|3 (1)
|0.3
|Секулич Мартин
|2
|0.2
|Ионов Алексей
|1
|0.1
|Эрик Бикфалви
|1
|0.1
|Бегич Сильвие
|1
|0.1
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.1
|Каштанов Алексей
|1
|0.1
|Железнов Юрий
|1
|0.1
|Ишков Илья
|1
|0.1
|Воронов Максим
|1
|0.1
|Итало VI
|1
|0.1
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.1
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюрджан Артём
|3
|0
|Маругин Даниил
|2
|0
|Кусяпов Талгат
|2
|0
|Козлов Иван
|2
|0
|Абдуллаев Сурхайхан
|2
|0
|Абрамов Артём
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Горелов Павел
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|2
|1
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Мишкич Даниел
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Секулич Мартин
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
10
КАМАЗ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Урал
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
6
60%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
7
44%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0
Урал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1
Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1
Результаты матчей
КАМАЗ
Урал
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
13
42
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
64
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|10 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 8
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 8
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|9.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|7 - 7
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|8 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 7
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 9
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|7.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Чайка
|Руденко Владислав
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|4
|Балтика
|Аванесян Тигран
|4
Прогнозы на матч КАМАЗ - Урал
Исход игры
КАМАЗ
15.9% (7)
Ничья
29.5% (13)
Урал
54.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
76.92% (30)
Нет
23.08% (9)
Популярный счёт
1:2 Урал
27.3% (12)
1:1 Ничья
27.3% (12)
0:1 Урал
11.4% (5)
2:1 КАМАЗ
11.4% (5)
0:2 Урал
6.8% (3)
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