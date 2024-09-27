Тур: 9. Стадион: Жемплин.
1:3
Второй тайм: 84'
0'
1:0
20' ГолEnzo Arevalo
43' Желтая карточкаТарадуда Денис
1:1
45' ГолБарсегян Тигран
1:2
66' ГолСтрелец Давид
72' Красная карточкаБеднар Мартин
1:3
78' ГолСтрелец Давид
Ход матча
20'
1:0
43'
45'
1:1
66'
1:2
72'
78'
1:3
10
Жофчак
Игор
29
Enzo
Arevalo
37
Сёке
Юлиус
10
Толич
Марко
26
Гайдош
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Нападающий
-
21 Samuel Ramos
-
19 David Petrik
-
12 Franck Bahi
-
97 Adam Zulevic
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Михаловце
Слован Братислава
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
4%
28%
68%
1 победа 7 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.83
0.62
Среднее время на гол
108
146
Всего голов
45
22
Голов в среднем за матч
3.46
1.83
Среднее время на гол
26
49
Всего голов
55
30
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Issa Adekunle
|2
|0.22
|Кизиридис Александрос
|2
|0.22
|Enzo Arevalo
|2
|0.22
|Matus Marcin
|2 (1)
|0.22
|Тарадуда Денис
|1
|0.11
|Жофчак Игор
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|7 (3)
|0.88
|Стрелец Давид
|4
|0.5
|Мак Роберт
|2
|0.25
|Марчелли Нино
|1
|0.13
|Метсоко Иджесси
|1
|0.13
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|4
|0
|Franck Bahi
|3
|0
|Беднар Мартин
|1
|1
|Tornike Dzotsenidze
|1
|1
|Лукач Патрик
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Кизиридис Александрос
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Толич Марко
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Михаловце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
4
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Слован Братислава
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2
Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3
Слован Братислава
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5
Результаты матчей
Михаловце
Слован Братислава
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
52
17
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|8
|7
|0
|1
|16 - 10
|21
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|6.
|7
|3
|0
|4
|9 - 14
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|12 - 8
|8
|8.
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|9.
|1:3
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|8 - 10
|6
|11.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|3:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 7
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|1:3
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|1:3
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|4
|Скалица
|Martin Masik
|4
|ДАК
|Байо Махмуду
|4