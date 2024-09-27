  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Михаловце
1:3
Второй тайм: 84'
Слован Братислава
0'
1:0
20' Гол
Enzo Arevalo
43' Желтая карточка
Тарадуда Денис
1:1
45' Гол
Барсегян Тигран
1:2
66' Гол
Стрелец Давид
72' Красная карточка
Беднар Мартин
1:3
78' Гол
Стрелец Давид
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
66
Беднар
Мартин
5
Polydefkis
Volanakis
3
Тарадуда
Денис
51
Stanislav
Danko
8
Yushi
Shimamura
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
29
Enzo
Arevalo
89
Кизиридис
Александрос
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
17
Медведев
Юрий
II
37
Сёке
Юлиус
10
Толич
Марко
26
Гайдош
Артур
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
7
Вайсс
Владимир
Михаловце
4-3-3
Слован Братислава
4-1-2-3

История личных встреч

Михаловце
Слован Братислава

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

12%
24%
64%
3 победы 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

4%
28%
68%
1 победа 7 ничьих 17 побед

История матчей

С
0:2
С
5:1
С
0:1
С
4:2
С
1:2
С
3:1
С
0:2
С
5:0
С
4:0
С
0:1
С
3:0
С
3:3
С
4:1
С
6:0
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:3
К
1:0
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.83
0.62

Среднее время на гол

108
146

Всего голов

45
22

Голов в среднем за матч

3.46
1.83

Среднее время на гол

26
49

Всего голов

55
30

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Issa Adekunle 2 0.22
Кизиридис Александрос 2 0.22
Enzo Arevalo 2 0.22
Matus Marcin 2 (1) 0.22
Тарадуда Денис 1 0.11
Жофчак Игор 0 0
Stanislav Danko 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 7 (3) 0.88
Стрелец Давид 4 0.5
Мак Роберт 2 0.25
Марчелли Нино 1 0.13
Метсоко Иджесси 1 0.13
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 4 0
Franck Bahi 3 0
Беднар Мартин 1 1
Tornike Dzotsenidze 1 1
Лукач Патрик 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Lukas Simko 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Кизиридис Александрос 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Байрич Кенан 2 0
Толич Марко 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Виммер Кевин 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Войтко Матуш 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Михаловце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
4
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Слован Братислава
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
3
38%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2
Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3
Слован Братислава
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5

Результаты матчей

Михаловце
Слован Братислава

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
5
2
1
7
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3:1 8 7 0 1 16 - 10 21
2.
Жилина
 7 5 2 0 17 - 5 17
3.
ДАК
 7 4 1 2 14 - 6 13
4.
Ружомберок
 7 3 3 1 10 - 8 12
5.
Спартак Трнава
 7 2 5 0 6 - 4 11
6.
Комарно
 7 3 0 4 9 - 14 9
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 2 3 12 - 8 8
8.
Дукла Банска-Бистрица
 8 1 4 3 8 - 11 7
9.
Михаловце
 1:3 9 1 4 4 9 - 17 7
10.
Кошице
 8 1 3 4 8 - 10 6
11.
Тренчин
 8 1 3 4 7 - 13 6
12.
Скалица
 7 0 3 4 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 3:1 4 3 0 1 5 - 7 9
3.
Железярне Подбрезова
 4 2 2 0 12 - 3 8
4.
Ружомберок
 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Кошице
 5 1 2 2 7 - 6 5
7.
Тренчин
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
11.
Скалица
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Михаловце
 1:3 4 0 2 2 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3:1 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
3.
Жилина
 4 2 2 0 7 - 1 8
4.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Михаловце
 1:3 5 1 2 2 7 - 10 5
7.
Ружомберок
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
9.
Тренчин
 5 0 2 3 3 - 8 2
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (1)
Кошице Медвед Жан 6
ДАК Труса Матей 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Михаловце Тарадуда Денис 4
Скалица Martin Masik 4
ДАК Байо Махмуду 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Барсегян Тигран бьет в цель!
  • 43'
    Тарадуда Денис получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Жофчак Игор сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Г О О О О Л - Enzo Arevalo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Михаловце
    Ничья
    Слован Братислава
    5.92
    9.50
    Реклама, bettery.ru
    1.75
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Михаловце 1:3 Слован Братислава онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Михаловце
    Слован Братислава
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный