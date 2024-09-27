Тур: 12.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Сочи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|2
|0.18
|Корян Аршак
|2
|0.18
|Чупаёв Александр
|2
|0.18
|Червяков Руслан
|2
|0.18
|Нетфуллин Равиль
|2 (1)
|0.18
|Максимов Максим
|1
|0.09
|Галкин Владислав
|1
|0.09
|Манелов Ираклий
|1
|0.09
|Соколов Артём
|1
|0.09
|Шитов Виталий
|1
|0.09
|Чурич Марио
|1
|0.09
|Шамкин Даниил
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.36
|Барт Руслан
|3
|0.27
|Писарский Владимир
|3
|0.27
|Кожемякин Олег
|2
|0.18
|Марсело Алвеш
|2 (1)
|0.18
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.09
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Алвеш
|4
|0
|Заика Кирилл
|2
|1
|Крамарич Мартин
|3
|0
|Начо Сааведра
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Сафронов Илья
|0
|1
|Суслов Кирилл
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
|Барт Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
2
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
6
Торпедо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сочи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
0
0%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
4
27%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
5
42%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2
Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1
Сочи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1
Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2
Результаты матчей
Торпедо Москва
Сочи
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 45%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
47
110
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|10 - 4
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|8 - 8
|15
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 9
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|4
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Сочи
Исход игры
Торпедо Москва
51.3% (20)
Ничья
30.8% (12)
Сочи
17.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
78.38% (29)
Нет
21.62% (8)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
33.3% (13)
1:1 Ничья
23.1% (9)
1:0 Торпедо Москва
12.8% (5)
1:2 Сочи
10.3% (4)
2:2 Ничья
7.7% (3)
0:1 Сочи
5.1% (2)
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