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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 12.
Торпедо Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 39
Торпедо Москва 51.3% (20)
X 30.8% (12)
Сочи 17.9% (7)
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История личных встреч

Торпедо Москва
Сочи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:1
К
1:1
К
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.18
Корян Аршак 2 0.18
Чупаёв Александр 2 0.18
Червяков Руслан 2 0.18
Нетфуллин Равиль 2 (1) 0.18
Максимов Максим 1 0.09
Галкин Владислав 1 0.09
Манелов Ираклий 1 0.09
Соколов Артём 1 0.09
Шитов Виталий 1 0.09
Чурич Марио 1 0.09
Шамкин Даниил 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.36
Барт Руслан 3 0.27
Писарский Владимир 3 0.27
Кожемякин Олег 2 0.18
Марсело Алвеш 2 (1) 0.18
Гуарирапа Сауль 1 0.09

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 1 0
Данилкин Егор 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Алвеш 4 0
Заика Кирилл 2 1
Крамарич Мартин 3 0
Начо Сааведра 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Сафронов Илья 0 1
Суслов Кирилл 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Барт Руслан 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
6
Торпедо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сочи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
0
0%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
31%
4
27%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
4
40%
5
42%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2
Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1
Сочи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0 Алания - Сочи 1:1
Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2

Результаты матчей

Торпедо Москва
Сочи

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 45%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
4
7
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 11 6 5 0 10 - 4 23
2.
Урал
 Заявка 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 6 0 17 - 9 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Родина Москва
 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
7.
Балтика
 Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8.
Сочи
 Заявка 11 4 4 3 15 - 12 16
9.
Сокол
 Заявка 11 3 6 2 8 - 8 15
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 11 4 1 6 10 - 13 13
12.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
14.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 2 6 8 - 9 11
15.
Шинник
 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Алания
 Заявка 11 2 4 5 6 - 9 10
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 11 1 2 8 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
10.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
13.
Енисей
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
5.
Сочи
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Максименко Артём 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Родина Москва Гордюшенко Астемир 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 39
    Торпедо Москва 51.3% (20)
    X 30.8% (12)
    Сочи 17.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Сочи
    3.10
    3.15
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Сочи

    Исход игры
    Торпедо Москва
    51.3% (20)
    Ничья
    30.8% (12)
    Сочи
    17.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    33.3% (13)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    1:0 Торпедо Москва
    12.8% (5)
    1:2 Сочи
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
    0:1 Сочи
    5.1% (2)
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    Торпедо Москва
    Сочи
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