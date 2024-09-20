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Зенит (легенды)
 
Позже
ЦСКА Москва (легенды)
Прогнозы 127
Зенит (легенды) 39.4% (50)
X 42.5% (54)
ЦСКА Москва (легенды) 18.1% (23)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит (легенды)
Ничья
ЦСКА Москва (легенды)
2.15
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4.50
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2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Топ бомбардиров
Легенды Беларуси Драгун Станислав 1
Легенды России Каряка Андрей 1
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  • До матча
  • Старт матча на стадионе "Смена" задерживается. Ожидается, что он начнётся примерно в 17:40 по московскому времени.
  • Этот поединок посвящён памяти Павла Садырина, который становился чемпионом СССР как в составе "Зенита" (1984), так и в составе ЦСКА (1991).
  • Приветствую всех болельщиков футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция показательного матча, в котором легенды петербургского "Зенита" сыграют с легендами московского ЦСКА. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогнозы 127
Зенит (легенды) 39.4% (50)
X 42.5% (54)
ЦСКА Москва (легенды) 18.1% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит (легенды)
Ничья
ЦСКА Москва (легенды)
2.15
Реклама, pari.ru
4.50
Реклама, betcity.ru
2.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Зенит (легенды) - ЦСКА Москва (легенды) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зенит (легенды) - ЦСКА Москва (легенды)

Исход игры
Зенит (легенды)
39.4% (50)
Ничья
42.5% (54)
ЦСКА Москва (легенды)
18.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
96.15% (100)
Меньше
3.85% (4)
Обе команды забьют
Да
99.04% (103)
Нет
0.96% (1)
Популярный счёт
2:2 Ничья
20.5% (26)
2:1 Зенит (легенды)
15.7% (20)
3:3 Ничья
11% (14)
3:2 Зенит (легенды)
9.4% (12)
3:4 ЦСКА Москва (легенды)
4.7% (6)
2:3 ЦСКА Москва (легенды)
3.9% (5)
4:4 Ничья
3.1% (4)
4:3 Зенит (легенды)
3.1% (4)
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