Зенит (легенды)

До матча

— Старт матча на стадионе "Смена" задерживается. Ожидается, что он начнётся примерно в 17:40 по московскому времени.

— Этот поединок посвящён памяти Павла Садырина, который становился чемпионом СССР как в составе "Зенита" (1984), так и в составе ЦСКА (1991).