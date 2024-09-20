Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Зенит (легенды)
(5 матчей)
ЦСКА Москва (легенды)
(4 матча)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит (легенды) - ЦСКА Москва (легенды)
Исход игры
Зенит (легенды)
39.4% (50)
Ничья
42.5% (54)
ЦСКА Москва (легенды)
18.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
96.15% (100)
Меньше
3.85% (4)
Обе команды забьют
Да
99.04% (103)
Нет
0.96% (1)
Популярный счёт
2:2 Ничья
20.5% (26)
2:1 Зенит (легенды)
15.7% (20)
3:3 Ничья
11% (14)
3:2 Зенит (легенды)
9.4% (12)
3:4 ЦСКА Москва (легенды)
4.7% (6)
2:3 ЦСКА Москва (легенды)
3.9% (5)
4:4 Ничья
3.1% (4)
4:3 Зенит (легенды)
3.1% (4)
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