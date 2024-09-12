Результаты последних матчей
Зенит (легенды)
(5 матчей)
ЦСКА Москва (легенды)
(4 матча)
Прогнозы на матч Зенит (легенды) - ЦСКА Москва (легенды)
Исход игры
Зенит (легенды)
31.4% (16)
Ничья
52.9% (27)
ЦСКА Москва (легенды)
15.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
91.67% (44)
Меньше
8.33% (4)
Обе команды забьют
Да
97.92% (47)
Нет
2.08% (1)
Популярный счёт
2:2 Ничья
21.6% (11)
3:2 Зенит (легенды)
13.7% (7)
2:1 Зенит (легенды)
13.7% (7)
3:3 Ничья
11.8% (6)
3:4 ЦСКА Москва (легенды)
7.8% (4)
4:4 Ничья
5.9% (3)
1:1 Ничья
5.9% (3)
2:3 ЦСКА Москва (легенды)
3.9% (2)
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