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Зенит (легенды)
 
Позже
ЦСКА Москва (легенды)
Прогнозы 51
Зенит (легенды) 31.4% (16)
X 52.9% (27)
ЦСКА Москва (легенды) 15.7% (8)
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Топ бомбардиров
Легенды Беларуси Драгун Станислав 1
Легенды России Каряка Андрей 1
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит (легенды) - ЦСКА Москва (легенды) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 51
    Зенит (легенды) 31.4% (16)
    X 52.9% (27)
    ЦСКА Москва (легенды) 15.7% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Зенит (легенды) - ЦСКА Москва (легенды) онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит (легенды) - ЦСКА Москва (легенды)

    Исход игры
    Зенит (легенды)
    31.4% (16)
    Ничья
    52.9% (27)
    ЦСКА Москва (легенды)
    15.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    91.67% (44)
    Меньше
    8.33% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    97.92% (47)
    Нет
    2.08% (1)
    Популярный счёт
    2:2 Ничья
    21.6% (11)
    3:2 Зенит (легенды)
    13.7% (7)
    2:1 Зенит (легенды)
    13.7% (7)
    3:3 Ничья
    11.8% (6)
    3:4 ЦСКА Москва (легенды)
    7.8% (4)
    4:4 Ничья
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    2:3 ЦСКА Москва (легенды)
    3.9% (2)
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