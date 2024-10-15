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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 10.
Колумбия
FIFA #9
0:0
Первый тайм: 12'
Чили
FIFA #49
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 114
Колумбия 86.8% (99)
X 7.9% (9)
Чили 5.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Колумбия
Ничья
Чили
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Варгас
Камило
4
Ариас
Сантьяго
23
Санчес
Давинсон
3
Лукуми
Джон
17
Мохика
Хоан
6
Риос
Ричард
16
Лерма
Хефферсон
7
Диас
Луис
10
Родригес
Хамес
11
Ариас
Джон
9
Кордоба
Джон
23
Кортес
Брайан
14
Лойола
Фелипе
3
Марипан
Гильермо
19
Кушчевич
Беньямин
6
Галдамес
Томас
18
Эчеверрия
Родриго
13
Пульгар
Эрик
8
Осорио
Дарио
15
Вальдес
Диего
10
Давила
Виктор
11
Варгас
Эдуардо
Колумбия
4-2-3-1
Чили
4-2-3-1

История личных встреч

Колумбия
Чили

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
0:0
Ч2КЮА
3:1
Ч2КЮА
2:2
ТМС
0:0
КА
0:0
Ч2КЮА
0:0
КА
0:2
Ч2КЮА
1:1
ЧМОМ
3:3
ЧМОМ
1:3
ТМС
0:2
ЧМОМ
2:4
ЧМОМ
4:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.23
1.38

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
65

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.33
Родригес Хамес 2 (1) 0.22
Борре Рафаэль 2 (1) 0.22
Урибе Матеус 1 0.11
Москера Йерсон 1 0.11
Ариас Сантьяго 0 0
Борха Кристиан 0 0
Ариас Джон 0 0
Дуран Джон 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варгас Эдуардо 2 0.22
Видаль Артуро 1 0.11
Вальдес Диего 1 0.11
Пульгар Эрик 0 0
Лойола Фелипе 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Камило 2 1
Ариас Джон 3 0
Мина Йерри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Дуран Джон 2 0
Кордоба Джон 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Куэста Карлос 1 0
Синистерра Луис 1 0
Диас Луис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Москера Йерсон 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Марселино 3 1
Пульгар Эрик 4 0
Медель Гари 2 0
Каталан Матиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Суасо Габриэль 2 0
Мендес Виктор 0 1
Марипан Гильермо 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Давила Виктор 1 0
Дельгадо Хуан III 1 0
Бреретон Бен 1 0
Галдамес Томас 1 0
Мессату Наэль 1 0
Лойола Фелипе 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чили
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Колумбия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Чили
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1
Колумбия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Чили
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
50%
1
7%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боливия - Колумбия 1:0 Колумбия - Аргентина 2:1 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Колумбия 1:0
Уругвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Бразилия 1:2 Чили - Боливия 1:2 Аргентина - Чили 3:0 Канада - Чили 0:0
Чили - Аргентина 0:1 Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0

Результаты матчей

Колумбия
Чили

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Чили

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
2.
Колумбия
 0:0 Заявка 10 4 5 1 9 - 6 17
3.
Уругвай
 Заявка 9 4 3 2 13 - 6 15
4.
Бразилия
 Заявка 9 4 1 4 11 - 9 13
5.
Эквадор
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 12
6.
Боливия
 Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
7.
Венесуэла
 Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
8.
Парагвай
 Заявка 9 2 4 3 2 - 3 10
9.
Перу
 Заявка 9 1 3 5 3 - 10 6
10.
Чили
 0:0 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
2.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Эквадор
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
7.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Парагвай
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Чили
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Перу
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Бразилия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
3.
Колумбия
 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Уругвай
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
6.
Парагвай
 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
7.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
8.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 0:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Аргентина Отаменди Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Хамес с левого края набрасывал мяч на голову партнеру. На выходе ту сумел сработать голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках. 
  • 10'
    В прошлом матче Колумбия проиграла в большинстве Боливии, а потому сегодня сделает все, чтобы не ударить в грязь лицом перед фанатами и набрать три очка в поединке. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Пульгара толкнули в спину соперники. Снова судейский корпус фиксирует нарушение правил в этой ситуации. Пока эти паузы дробят игру на мелкие отрезки. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Варгас теперь пострадал. Немало фолов в этой встрече будет. Соперники много нарушают правила, но пока рефери карточки желтого цвета не показал.
  • Фол, нарушение
    6'
    Мохика от Варгаса получил по ногам. Семь мячей этому игроку не хватает до того же достижения, которое ранее покорилось Эрлингу Холанну. 
  • 5'
    Пытался Кордоба протащить мяч в штрафную, но увидел, что прессингует его защитник. Удар Джона последовал, но мяч выше цели полетел. 
  • 4'
    Луис Диас пытался продраться к воротам соперника по левому краю, но против него уверенно сыграл соперник, который вынес сферу за пределы поля. 
  • 2'
    В ретро-форме белого цвета играет сегодня колумбийская сборная. Игроки сборной Чили предстали перед нами в красно-синем обмундировании. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к отборочным матчам на ЧМ-2026. В очном матче сойдутся лицом к лицу Колумбия и Чили!

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Колумбия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.44. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.44 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 114
Колумбия 86.8% (99)
X 7.9% (9)
Чили 5.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Колумбия
Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Колумбия 0:0 Чили

Исход игры
Колумбия
86.2% (100)
Ничья
8.6% (10)
Чили
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.89% (55)
Меньше
48.11% (51)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
2:1 Колумбия
37.9% (44)
1:0 Колумбия
24.1% (28)
2:0 Колумбия
12.9% (15)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 Колумбия
3.4% (4)
3:0 Колумбия
3.4% (4)
0:2 Чили
1.7% (2)
1:2 Чили
1.7% (2)
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