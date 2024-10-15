Первый тайм

11' Хамес с левого края набрасывал мяч на голову партнеру. На выходе ту сумел сработать голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках.

10' В прошлом матче Колумбия проиграла в большинстве Боливии, а потому сегодня сделает все, чтобы не ударить в грязь лицом перед фанатами и набрать три очка в поединке.

9' Пульгара толкнули в спину соперники. Снова судейский корпус фиксирует нарушение правил в этой ситуации. Пока эти паузы дробят игру на мелкие отрезки.

7' Варгас теперь пострадал. Немало фолов в этой встрече будет. Соперники много нарушают правила, но пока рефери карточки желтого цвета не показал.

6' Мохика от Варгаса получил по ногам. Семь мячей этому игроку не хватает до того же достижения, которое ранее покорилось Эрлингу Холанну.

5' Пытался Кордоба протащить мяч в штрафную, но увидел, что прессингует его защитник. Удар Джона последовал, но мяч выше цели полетел.