Тур: 10.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
17
Мохика
Хоан
11
Ариас
Джон
13
Пульгар
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ариас ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
21 Роман ФелипеЗащитник
-
20 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Урибе МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоренсо Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Сепеда ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Колумбия
Чили
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.23
1.38
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
65
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|3
|0.33
|Родригес Хамес
|2 (1)
|0.22
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.22
|Урибе Матеус
|1
|0.11
|Москера Йерсон
|1
|0.11
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|Борха Кристиан
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Дуран Джон
|0
|0
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варгас Эдуардо
|2
|0.22
|Видаль Артуро
|1
|0.11
|Вальдес Диего
|1
|0.11
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
Карточки
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варгас Камило
|2
|1
|Ариас Джон
|3
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Марселино
|3
|1
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Суасо Габриэль
|2
|0
|Мендес Виктор
|0
|1
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Дельгадо Хуан III
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Галдамес Томас
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
|Лойола Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Колумбия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Чили
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Колумбия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Чили
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
1
Колумбия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Чили
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
50%
1
7%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боливия - Колумбия 1:0 Колумбия - Аргентина 2:1 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Колумбия 1:0
Уругвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Бразилия 1:2 Чили - Боливия 1:2 Аргентина - Чили 3:0 Канада - Чили 0:0
Чили - Аргентина 0:1 Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0
Результаты матчей
Колумбия
Чили
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Колумбия
Чили
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|2.
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|12
|6.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|2 - 3
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 10
|6
|10.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|3.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|6.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|7.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Колумбия 0:0 Чили
Исход игры
Колумбия
86.2% (100)
Ничья
8.6% (10)
Чили
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.89% (55)
Меньше
48.11% (51)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
2:1 Колумбия
37.9% (44)
1:0 Колумбия
24.1% (28)
2:0 Колумбия
12.9% (15)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 Колумбия
3.4% (4)
3:0 Колумбия
3.4% (4)
0:2 Чили
1.7% (2)
1:2 Чили
1.7% (2)
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