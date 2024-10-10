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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 9.
Боливия
FIFA #83
1:0
Второй тайм: 89'
Колумбия
FIFA #9
0'
21' Красная карточка
Куэльяр Эктор
51' Желтая карточка
Кастаньо Кевин
1:0
58' Гол
Терсерос Мигель

Ход матча

21'
Куэльяр Эктор
 
26'
 
Кордоба Джон
Мартинес Рохер
31'
Вильямиль Габриэль
Чура Хейсон
 
46'
 
Риос Ричард
Урибе Матеус
51'
 
Кастаньо Кевин
58'
Терсерос Мигель
(Матеус Робсон)
1:0
63'
 
Лерма Хефферсон
Кастаньо Кевин
63'
 
Асприлья Ясер
Ариас Джон
68'
Пас Луис
Терсерос Мигель
 
78'
 
Эрнандес Хуан
Диас Луис
80'
Миранда Бруно
Альгараньяс Кармело
 
80'
Террасас Адалид
Матеус Робсон
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 117
Боливия 5.1% (6)
X 25.6% (30)
Колумбия 69.2% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боливия
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Колумбия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Вискарра
Гильермо
3
Медина
Даниэль
4
Акин
Луис
5
Суарес
Марсело
21
Сагредо
Хосе
14
Матеус
Робсон
6
Куэльяр
Эктор
10
Вака
Рамиро
7
Терсерос
Мигель
11
Альгараньяс
Кармело
19
Чура
Хейсон
12
Варгас
Камило
4
Ариас
Сантьяго
2
Дитта
Вильер
3
Лукуми
Джон
18
Борха
Кристиан
15
Урибе
Матеус
5
Кастаньо
Кевин
11
Ариас
Джон
10
Родригес
Хамес
7
Диас
Луис
19
Мартинес
Рохер
Боливия
4-3-3
Колумбия
4-2-3-1

История личных встреч

Боливия
Колумбия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМС
3:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
1:1
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
2:3
ЧМОМ
5:0
ЧМОМ
1:2
КА
2:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
150

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терсерос Мигель 3 0.33
Вака Рамиро 2 0.22
Альгараньяс Кармело 2 (1) 0.22
Вака Хенри 1 0.11
Рамальо Родриго 1 0.11
Абрего Виктор 1 0.11
Монтейро Энцо 1 0.11
Фернандес Роберто II 0 0
Матеус Робсон 0 0
Морено Марсело 0 0
Арраскайта Хайме 0 0
Сагредо Хосе 0 0
Вильямиль Габриэль 0 0
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.33
Родригес Хамес 2 (1) 0.22
Борре Рафаэль 2 (1) 0.22
Урибе Матеус 1 0.11
Москера Йерсон 1 0.11
Ариас Сантьяго 0 0
Борха Кристиан 0 0
Ариас Джон 0 0
Дуран Джон 0 0

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто II 2 1
Куэльяр Эктор 2 1
Вильямиль Габриэль 3 0
Вака Рамиро 2 0
Вака Хенри 2 0
Морено Марсело 1 0
Урсино Лусиано 1 0
Хустиниано Леонель 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Альгараньяс Кармело 1 0
Акин Луис 1 0
Суарес Марсело 1 0
Рока Карлос 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Монтейро Энцо 1 0
Матеус Робсон 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Камило 2 1
Ариас Джон 3 0
Мина Йерри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Дуран Джон 2 0
Кордоба Джон 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Куэста Карлос 1 0
Синистерра Луис 1 0
Диас Луис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Москера Йерсон 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Боливия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Боливия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
7
Боливия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Колумбия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Чили - Боливия 1:2 Боливия - Венесуэла 4:0 Боливия - Панама 1:3 Уругвай - Боливия 5:0
США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2
Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Колумбия - Аргентина 2:1 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Колумбия 1:0 Уругвай - Колумбия 0:1
Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0

Результаты матчей

Боливия
Колумбия

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Боливия
Колумбия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 9 7 0 2 13 - 4 21
2.
Колумбия
 0:1 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Уругвай
 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Эквадор
 0:0 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 12
5.
Боливия
 1:0 Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
6.
Бразилия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 8 10
7.
Венесуэла
 0:1 Заявка 9 2 4 3 6 - 8 10
8.
Парагвай
 0:0 Заявка 9 2 4 3 2 - 3 10
9.
Чили
 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
10.
Перу
 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 0:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Боливия
 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5.
Эквадор
 0:0 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
6.
Венесуэла
 0:1 Заявка 5 2 2 1 4 - 1 8
7.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Парагвай
 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Чили
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Колумбия
 0:1 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
3.
Уругвай
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Эквадор
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
6.
Парагвай
 0:0 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
7.
Боливия
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
8.
Венесуэла
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Перу Лопес Маркос 4
Колумбия Варгас Камило 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    84'
    Угловой заработали игроки сборной Колумбии. Подача с левого края пошла в центр штрафной - мяч оказался в руках голкипера. 
  • Фол, нарушение
    82'
    Штрафной удар разыграли футболисты Колумбии. Последовала подача в центр штрафной, где до снаряда не добрался защитник.
  • Замена
    81'
    Альгараньяс ушел с поля. Миранда на газон вышел. Новая ротация в этом матче.
  • Замена
    79'
    Террасас на поле вышел вместо Матеуса. Очередная ротация в нашем матче. 
  • Замена
    78'
    Эрнандес вышел на поле тем временем. Диас пределы поля покинул. 
  • Угловой
    77'
    Угловой подали футболисты сборной Колумбии. Последовала подача в центр штрафной, где на выходе сыграл голкипер коллектива хозяев. 
  • 75'
    Хамес сейчас получил по ногам. Подавали игроки колумбийской команды мяч в центр штрафной, но там никого не оказалось.
  • 74'
    Марсело успешно отражает атаку соперников и выносит мяч от ворот за боковую линию. Концовка нашей встречи не за горами, друзья.
  • Угловой
    72'
    Перебрасывают друг другу мяч игроки в центре поля. Хамес пробивает с углового. не создав опасного момента в штрафной зоне.
  • 71'
    Вискарра сейчас вышел на мяч после удара Асприльи через рикошет. В броске успевает среагировать кипер и мяч в перчатки забрать. 
  • Замена
    69'
    Пас вместо Терсероса на поле появился тем временем в составе Боливии.
  • Травма, повреждение
    68'
    Вискарра получил повреждение и пока не может вернуться на поле. У вратаря проблемы с коленом. Судя по всему, в ногу ему въехал оппонент. 
  • Опасный момент
    67'
    КОРДОБА! Как он не забил? Диас из-за пределов штрафной нанес удар по воротам. Мяч попал во вратаря и отскочил в сторону, но не сумел мимо того же кипера направить сферу Кордоба!
  • Замена
    65'
    Лерма и Асприлья на поле вместо Кастаньо и Ариаса появились. 
  • 64'
    Ариас с правого края подавал мяч на дальнюю штангу, но там никого из партнеров так и не оказалось. Боливийцы спокойно вынесли сферу в центр поля. 
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    • 63'
      Луис Диас получил мяч на левом фланге, сумев выполнить передачу в центр, но до снаряда первым добрался защитник, который не позволил сфере оказаться в штрафной. 
    • 61'
      Еще и еще гол Терсероса нам крутят. Какой-то фантастический кураж он поймал и смог отличиться, отправив мяч в сетку ворот соперника. 
    • 60'
      Залетел какой-то невероятный мяч у Терсероса. Я до сих пор не могу поверить, что в такой ситуации игрок мог попасть. Да и под такой плотной опекой он находился. 
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЕРСЕРОС! 1:0!
      Какой-то чудо-мяч он забивает!!! От защитника, как от стоячего он удрал по правому флангу. Сместился игрок в центр, обыграв по пути двух игрок. Далее с дужки штрафной Терсерос нанес удар в левую "девятку", и мяч очутился в сетке!
    • 57'
      Сместился с левого края в центр сейчас Родригес, который нанес удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. 
    • Угловой
      56'
      Новый угловой подали гости у ворот соперника. Навес от Хамеса последовал с левого края, и кто-то из игроков Боливии переправил мяч на очередной корнер. 
    • 55'
      Намного интереснее второй тайм у нас. Тут вам и моменты, и удары по воротам, и голевые ситуации. Только лишь голов не хватает. 
    • Опасный момент
      53'
      Кордоба! Классная передача в его сторону последовала, и не смог игрок правую штангу замкнуть. Банально в подкате до мяча не дотянулся!
    • Желтая карточка
      52'
      Медина был сбит на своей половине поля. Кастаньо в итоге получил от рефери карточку желтого цвета. 
    • 51'
      Отбивается после подачи стандарта команда гостей. В ответной контратаке Диас с левого края простреливал мяч в центр, но защитник заблокировал его передачу. Но уже за лицевой линией. 
    • Угловой
      50'
      Теперь на другой половине поля зарабатывают угловой уже игроки Боливии. Команда готовится подать угловой удар справа. Смотрим. 
    • Угловой
      48'
      Нанес сейчас вышедший на поле Риос удар по воротам соперника. Сфера попала в ногу защитнику, после чего улетела на угловой.
    • Замена
      47'
      На поле в составе гостей в перерыве Риос появился. Урибе ушел отдыхать. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Свисток
      И звучит свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:0. Соперники пока голов не забили.
    • 45'
      Интересно, что в меньшинстве Боливия обступила чужую штрафную и сейчас пытается отправить мяч в рамку соперника под давлением.
    • 45'
      Хорошо играют обе команды сейчас. Совсем Боливию не смущает тот факт, что она играет в численном меньшинстве уже половину тайма. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты рефери добавил. 
    • Опасный момент
      44'
      ОПАСНО! Диас! Как он не забивает? Слева сблизился Луис сейчас с вратарем и защитником, после чего нанес удар по воротам. От ноги оборонца мяч поменял направление полета, после чего прилетел прямиком во вратаря, который в волейбольном стиле вынес сферу в сторону от рамки!
    • 42'
      А сейчас Хамес решился на дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел по центру, но метра на 3-4 выше цели. Не лучший удар Родригеса. 
    • 41'
      Хамес на левом фланге оказался с мячом, выполнил подачу на дальнюю штангу - получилось слишком сильно и неточно. 
    • 40'
      Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. Вернулся на поле все-таки Хамес. Долго ему манипуляции с ногой за пределами поля делали, но все-таки вернули врачи игрока на поле. 
    • Угловой
      38'
      ВАКА! Как он не забивает! Снова классный удар от игрока Боливии, успевает два шага назад сделать кипер и перевести мяч за лицевую линию. На угловой. 
    • Угловой
      37'
      И даже сейчас бежит вперед Боливия, зарабатывая очередной в матче угловой удар. С левого края следует навес на Акина - тот пробивает выше цели.
    • Опасный момент
      35'
      МОМЕНТИЩЕ! После прострела с левого края Кордоба в касание направлял мяч в ворота, но послал сферу рядом с левой стойкой! Это было опасно!
    • 34'
      Примечательно, что пока всего 2 угловых на двоих подали соперники. Причем оба корнера заработала команда хозяев.
    • Травма, повреждение
      33'
      Хамес теперь на чужой половине поля лежит на газоне и не поднимается. Столкновение фиксируют судьи. Будем надеяться, что 10-ка гостей встречу продолжит. 
    • 31'
      Да, тяжеловато играть в меньшинстве Боливии, но даже в такой ситуации команда находит возможность создавать опасные моменты у ворот соперников. 
    • Замена
      30'
      Вильямиль вместо Чуры на поле сейчас вышел. Отметим эту ротацию в нашем протоколе. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Нет, снова у Чуры проблемы со здоровьем. В итоге носилки на поле вынесли медики. Игрок также встречу продолжить не сможет. 
    • 27'
      Почти полчаса соперники отыграли. Активнее смотрится сейчас, конечно же, Колумбия. Но и играют "кофейщики" в численном большинстве. 
    • 26'
      Чура в чужой штрафной также повреждение получил, но смог на поле футболист вернуться. Все с ним в порядке, судя по всему. Ну и хорошо!
    • Офсайд
      25'
      В меньшинстве сейчас Колумбия забивает свой гол, но рефери не засчитывает его, ведь сразу два игрока Колумбии оказались в офсайде.
    • Замена
      23'
      Мартинес поле покинул. Кордоба на поле вышел. Первая ротация в нашем матче случилась. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Штрафной удар заработали хозяева на правом фланге. Последовал навес в центр штрафной, где никого из боливийцев не оказалось. 
    • 20'
      Нет, Мартинес с газона подняться не сможет. Носилки на поле появились, уносят игрока за пределы газона. Здоровья игроку, конечно же. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Рохеру Мартинесу досталось, кстати говоря. Интересно, что подняться с газона он пока не может. Медики уже окружили игрока. 
    • Красная карточка
      17'
      ОГО! Куэльяр сейчас на полном ходу остановил соперника. В итоге фол последней надежды совершил игрок, который получил от арбитра карточку красного цвета!
    • Судья
      16'
      Чура падает в чужой штрафной. Смотрим на рефери... Его свисток молчит. Нет, нарушение правил не было, как считает судейский состав. 
    • 14'
      Сборная Колумбии провела свою атаку слева. Вака сумел в подкате сыграть против соперника и вынести сферу в этой ситуации в аут. 
    • 13'
      Отошли на свою половину поля сейчас колумбийцы. Уже не так опасно они действуют. Давление все-таки сказывается. Да и трибуны не молчат. 
    • 11'
      Ариас в своей штрафной играет сейчас головой. Мяч выбивает футболист подальше от своей рамки.
    • Фол, нарушение
      10'
      10 минут отыграли соперники. Начала сборная Боливии постепенно перехватывать инициативу на поле. Штрафной справа хозяева заработали. 
    • 8'
      Луис Диас сместился с левого края в центр и нанес удар по воротам соперника - мяч в руки вратарю прилетел. 
    • 7'
      Куэльяр у Боливии отметился ударом по воротам - мяч чуть выше перекладины полетел. Было опасно, но не попал игрок в цель!
    • 6'
      Диас получил мяч от Хамеса, после чего подавал его в центр штрафной - сфера своей цели не достигла. 
    • 5'
      Да, пока в одну калитку у нас идет игра. Уверенно смотрится на поле соперника колумбийская команда, которая оставляет мяч под своим владением. 
    • Штанга
      4'
      ОПАСНО! Родригес! Классно он пробил по воротам соперника, и мяч в перекладину попал, после чего вылетел в поле. Просто не повезло Колумбии. 
    • 2'
      Владеют мячом сейчас игроки Колумбии. Идет передача в штрафную хозяева - следует вынос в центр поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! 

      LiveResult.Ru приветствует всех на матче квалификации на ЧМ-2026 от Южной Америки. В матче девятого тура сыграют Боливия и Колумбия!

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру!
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    Прогнозы 117
    Боливия 5.1% (6)
    X 25.6% (30)
    Колумбия 69.2% (81)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боливия
    Ничья
    Колумбия
    9.00
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    3.45
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    2.48
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боливия 1:0 Колумбия

    Исход игры
    Боливия
    5.1% (6)
    Ничья
    25.6% (30)
    Колумбия
    69.2% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Колумбия
    41.9% (49)
    1:1 Ничья
    21.4% (25)
    0:1 Колумбия
    17.1% (20)
    0:2 Колумбия
    3.4% (4)
    2:3 Колумбия
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Колумбия
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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