Хамес сейчас получил по ногам. Подавали игроки колумбийской команды мяч в центр штрафной, но там никого не оказалось.

Угловой подали футболисты сборной Колумбии. Последовала подача в центр штрафной, где на выходе сыграл голкипер коллектива хозяев.

Альгараньяс ушел с поля. Миранда на газон вышел. Новая ротация в этом матче.

Штрафной удар разыграли футболисты Колумбии. Последовала подача в центр штрафной, где до снаряда не добрался защитник.

Угловой заработали игроки сборной Колумбии. Подача с левого края пошла в центр штрафной - мяч оказался в руках голкипера.

Ариас с правого края подавал мяч на дальнюю штангу, но там никого из партнеров так и не оказалось. Боливийцы спокойно вынесли сферу в центр поля.

Лерма и Асприлья на поле вместо Кастаньо и Ариаса появились.

КОРДОБА! Как он не забил? Диас из-за пределов штрафной нанес удар по воротам. Мяч попал во вратаря и отскочил в сторону, но не сумел мимо того же кипера направить сферу Кордоба!

Вискарра получил повреждение и пока не может вернуться на поле. У вратаря проблемы с коленом. Судя по всему, в ногу ему въехал оппонент.

Пас вместо Терсероса на поле появился тем временем в составе Боливии.

Вискарра сейчас вышел на мяч после удара Асприльи через рикошет. В броске успевает среагировать кипер и мяч в перчатки забрать.

Перебрасывают друг другу мяч игроки в центре поля. Хамес пробивает с углового. не создав опасного момента в штрафной зоне.

Марсело успешно отражает атаку соперников и выносит мяч от ворот за боковую линию. Концовка нашей встречи не за горами, друзья.

Отбивается после подачи стандарта команда гостей. В ответной контратаке Диас с левого края простреливал мяч в центр, но защитник заблокировал его передачу. Но уже за лицевой линией.

Медина был сбит на своей половине поля. Кастаньо в итоге получил от рефери карточку желтого цвета.

Кордоба! Классная передача в его сторону последовала, и не смог игрок правую штангу замкнуть. Банально в подкате до мяча не дотянулся!

Намного интереснее второй тайм у нас. Тут вам и моменты, и удары по воротам, и голевые ситуации. Только лишь голов не хватает.

Новый угловой подали гости у ворот соперника. Навес от Хамеса последовал с левого края, и кто-то из игроков Боливии переправил мяч на очередной корнер.

Сместился с левого края в центр сейчас Родригес, который нанес удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЕРСЕРОС! 1:0! Какой-то чудо-мяч он забивает!!! От защитника, как от стоячего он удрал по правому флангу. Сместился игрок в центр, обыграв по пути двух игрок. Далее с дужки штрафной Терсерос нанес удар в левую "девятку", и мяч очутился в сетке!

Залетел какой-то невероятный мяч у Терсероса. Я до сих пор не могу поверить, что в такой ситуации игрок мог попасть. Да и под такой плотной опекой он находился.

Еще и еще гол Терсероса нам крутят. Какой-то фантастический кураж он поймал и смог отличиться, отправив мяч в сетку ворот соперника.

Луис Диас получил мяч на левом фланге, сумев выполнить передачу в центр, но до снаряда первым добрался защитник, который не позволил сфере оказаться в штрафной.

На поле в составе гостей в перерыве Риос появился. Урибе ушел отдыхать.

Нанес сейчас вышедший на поле Риос удар по воротам соперника. Сфера попала в ногу защитнику, после чего улетела на угловой.

Теперь на другой половине поля зарабатывают угловой уже игроки Боливии. Команда готовится подать угловой удар справа. Смотрим.

Первый тайм

— И звучит свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:0. Соперники пока голов не забили.

45' Интересно, что в меньшинстве Боливия обступила чужую штрафную и сейчас пытается отправить мяч в рамку соперника под давлением.

45' Хорошо играют обе команды сейчас. Совсем Боливию не смущает тот факт, что она играет в численном меньшинстве уже половину тайма.

45' Четыре минуты рефери добавил.

44' ОПАСНО! Диас! Как он не забивает? Слева сблизился Луис сейчас с вратарем и защитником, после чего нанес удар по воротам. От ноги оборонца мяч поменял направление полета, после чего прилетел прямиком во вратаря, который в волейбольном стиле вынес сферу в сторону от рамки!

42' А сейчас Хамес решился на дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел по центру, но метра на 3-4 выше цели. Не лучший удар Родригеса.

41' Хамес на левом фланге оказался с мячом, выполнил подачу на дальнюю штангу - получилось слишком сильно и неточно.

40' Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. Вернулся на поле все-таки Хамес. Долго ему манипуляции с ногой за пределами поля делали, но все-таки вернули врачи игрока на поле.

38' ВАКА! Как он не забивает! Снова классный удар от игрока Боливии, успевает два шага назад сделать кипер и перевести мяч за лицевую линию. На угловой.

37' И даже сейчас бежит вперед Боливия, зарабатывая очередной в матче угловой удар. С левого края следует навес на Акина - тот пробивает выше цели.

35' МОМЕНТИЩЕ! После прострела с левого края Кордоба в касание направлял мяч в ворота, но послал сферу рядом с левой стойкой! Это было опасно!

34' Примечательно, что пока всего 2 угловых на двоих подали соперники. Причем оба корнера заработала команда хозяев.

33' Хамес теперь на чужой половине поля лежит на газоне и не поднимается. Столкновение фиксируют судьи. Будем надеяться, что 10-ка гостей встречу продолжит.

31' Да, тяжеловато играть в меньшинстве Боливии, но даже в такой ситуации команда находит возможность создавать опасные моменты у ворот соперников.

30' Вильямиль вместо Чуры на поле сейчас вышел. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

29' Нет, снова у Чуры проблемы со здоровьем. В итоге носилки на поле вынесли медики. Игрок также встречу продолжить не сможет.

27' Почти полчаса соперники отыграли. Активнее смотрится сейчас, конечно же, Колумбия. Но и играют "кофейщики" в численном большинстве.

26' Чура в чужой штрафной также повреждение получил, но смог на поле футболист вернуться. Все с ним в порядке, судя по всему. Ну и хорошо!

25' В меньшинстве сейчас Колумбия забивает свой гол, но рефери не засчитывает его, ведь сразу два игрока Колумбии оказались в офсайде.

23' Мартинес поле покинул. Кордоба на поле вышел. Первая ротация в нашем матче случилась.

22' Штрафной удар заработали хозяева на правом фланге. Последовал навес в центр штрафной, где никого из боливийцев не оказалось.

20' Нет, Мартинес с газона подняться не сможет. Носилки на поле появились, уносят игрока за пределы газона. Здоровья игроку, конечно же.

19' Рохеру Мартинесу досталось, кстати говоря. Интересно, что подняться с газона он пока не может. Медики уже окружили игрока.

17' ОГО! Куэльяр сейчас на полном ходу остановил соперника. В итоге фол последней надежды совершил игрок, который получил от арбитра карточку красного цвета!

16' Чура падает в чужой штрафной. Смотрим на рефери... Его свисток молчит. Нет, нарушение правил не было, как считает судейский состав.

14' Сборная Колумбии провела свою атаку слева. Вака сумел в подкате сыграть против соперника и вынести сферу в этой ситуации в аут.

13' Отошли на свою половину поля сейчас колумбийцы. Уже не так опасно они действуют. Давление все-таки сказывается. Да и трибуны не молчат.

11' Ариас в своей штрафной играет сейчас головой. Мяч выбивает футболист подальше от своей рамки.

10' 10 минут отыграли соперники. Начала сборная Боливии постепенно перехватывать инициативу на поле. Штрафной справа хозяева заработали.

8' Луис Диас сместился с левого края в центр и нанес удар по воротам соперника - мяч в руки вратарю прилетел.

7' Куэльяр у Боливии отметился ударом по воротам - мяч чуть выше перекладины полетел. Было опасно, но не попал игрок в цель!

6' Диас получил мяч от Хамеса, после чего подавал его в центр штрафной - сфера своей цели не достигла.

5' Да, пока в одну калитку у нас идет игра. Уверенно смотрится на поле соперника колумбийская команда, которая оставляет мяч под своим владением.

4' ОПАСНО! Родригес! Классно он пробил по воротам соперника, и мяч в перекладину попал, после чего вылетел в поле. Просто не повезло Колумбии.

2' Владеют мячом сейчас игроки Колумбии. Идет передача в штрафную хозяева - следует вынос в центр поля.