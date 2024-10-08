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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 9.
Боливия
FIFA #83
 
Позже
Колумбия
FIFA #9
Прогнозы 47
Боливия 4.3% (2)
X 17% (8)
Колумбия 78.7% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Колумбия
3.20
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2.58
Все Коэффициенты

История личных встреч

Боливия
Колумбия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМС
3:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
1:1
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
2:3
ЧМОМ
5:0
ЧМОМ
1:2
КА
2:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
150

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вака Рамиро 2 0.25
Терсерос Мигель 2 0.25
Альгараньяс Кармело 2 (1) 0.25
Вака Хенри 1 0.13
Рамальо Родриго 1 0.13
Абрего Виктор 1 0.13
Монтейро Энцо 1 0.13
Фернандес Роберто II 0 0
Морено Марсело 0 0
Арраскайта Хайме 0 0
Сагредо Хосе 0 0
Вильямиль Габриэль 0 0
Матеус Робсон 0 0
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 3 0.38
Родригес Хамес 2 (1) 0.25
Борре Рафаэль 2 (1) 0.25
Урибе Матеус 1 0.13
Москера Йерсон 1 0.13
Ариас Сантьяго 0 0
Борха Кристиан 0 0
Ариас Джон 0 0
Дуран Джон 0 0

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто II 2 1
Вильямиль Габриэль 3 0
Вака Рамиро 2 0
Вака Хенри 2 0
Куэльяр Эктор 2 0
Морено Марсело 1 0
Урсино Лусиано 1 0
Хустиниано Леонель 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Альгараньяс Кармело 1 0
Акин Луис 1 0
Суарес Марсело 1 0
Рока Карлос 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Монтейро Энцо 1 0
Матеус Робсон 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Камило 2 1
Ариас Джон 3 0
Мина Йерри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Дуран Джон 2 0
Кордоба Джон 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Куэста Карлос 1 0
Синистерра Луис 1 0
Диас Луис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Москера Йерсон 1 0

Результаты матчей

Боливия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Боливия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
7
Боливия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Колумбия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Чили - Боливия 1:2 Боливия - Венесуэла 4:0 Боливия - Панама 1:3 Уругвай - Боливия 5:0
США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2
Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Колумбия - Аргентина 2:1 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Колумбия 1:0 Уругвай - Колумбия 0:1
Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0

Результаты матчей

Боливия
Колумбия

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Боливия
Колумбия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 8 6 0 2 12 - 4 18
2.
Колумбия
 Заявка 8 4 4 0 9 - 5 16
3.
Уругвай
 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Эквадор
 Заявка 8 4 2 2 6 - 4 11
5.
Бразилия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 8 10
6.
Венесуэла
 Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
7.
Парагвай
 Заявка 8 2 3 3 2 - 3 9
8.
Боливия
 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
9.
Чили
 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
10.
Перу
 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5.
Эквадор
 Заявка 4 3 1 0 4 - 1 7
6.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Парагвай
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Боливия
 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
Чили
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
2.
Колумбия
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Уругвай
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
6.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
7.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
8.
Парагвай
 Заявка 4 0 2 2 0 - 2 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Перу Лопес Маркос 4
Колумбия Варгас Камило 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боливия - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 47
    Боливия 4.3% (2)
    X 17% (8)
    Колумбия 78.7% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боливия
    Ничья
    Колумбия
    3.20
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    Прогнозы на матч Боливия - Колумбия

    Исход игры
    Боливия
    4.3% (2)
    Ничья
    17% (8)
    Колумбия
    78.7% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Колумбия
    51.1% (24)
    0:1 Колумбия
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    2:3 Колумбия
    4.3% (2)
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