Тур: 9.
История личных встреч
Боливия
Колумбия
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
2
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
150
Бомбардиры внутри турнира
Боливия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вака Рамиро
|2
|0.25
|Терсерос Мигель
|2
|0.25
|Альгараньяс Кармело
|2 (1)
|0.25
|Вака Хенри
|1
|0.13
|Рамальо Родриго
|1
|0.13
|Абрего Виктор
|1
|0.13
|Монтейро Энцо
|1
|0.13
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Морено Марсело
|0
|0
|Арраскайта Хайме
|0
|0
|Сагредо Хосе
|0
|0
|Вильямиль Габриэль
|0
|0
|Матеус Робсон
|0
|0
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Луис
|3
|0.38
|Родригес Хамес
|2 (1)
|0.25
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.25
|Урибе Матеус
|1
|0.13
|Москера Йерсон
|1
|0.13
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|Борха Кристиан
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Дуран Джон
|0
|0
Карточки
Боливия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто II
|2
|1
|Вильямиль Габриэль
|3
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Вака Хенри
|2
|0
|Куэльяр Эктор
|2
|0
|Морено Марсело
|1
|0
|Урсино Лусиано
|1
|0
|Хустиниано Леонель
|1
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0
|Альгараньяс Кармело
|1
|0
|Акин Луис
|1
|0
|Суарес Марсело
|1
|0
|Рока Карлос
|1
|0
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|Монтейро Энцо
|1
|0
|Матеус Робсон
|1
|0
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варгас Камило
|2
|1
|Ариас Джон
|3
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Синистерра Луис
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
Результаты матчей
Боливия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Боливия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Колумбия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
7
Боливия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Колумбия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боливия
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Чили - Боливия 1:2 Боливия - Венесуэла 4:0 Боливия - Панама 1:3 Уругвай - Боливия 5:0
США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0 Саудовская Аравия - Боливия 1:2
Колумбия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Колумбия - Аргентина 2:1 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Колумбия 1:0 Уругвай - Колумбия 0:1
Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0
Результаты матчей
Боливия
Колумбия
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Боливия
Колумбия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|6 - 4
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|2 - 3
|9
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|10.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|5.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|6.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|7.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Колумбия
|Диас Луис
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 2
Прогнозы на матч Боливия - Колумбия
Исход игры
Боливия
4.3% (2)
Ничья
17% (8)
Колумбия
78.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
72.34% (34)
Нет
27.66% (13)
Популярный счёт
1:2 Колумбия
51.1% (24)
0:1 Колумбия
21.3% (10)
1:1 Ничья
14.9% (7)
2:3 Колумбия
4.3% (2)
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