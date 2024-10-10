Тур: 9.
Ход матча
32'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
10 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вите ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кубас АндресПолузащитник
-
19 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Арче АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Питта ИсидроНападающий
-
Главный тренер: Альфаро Густаво
История личных встреч
Эквадор
Парагвай
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.33
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
38
101
Бомбардиры внутри турнира
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Феликс
|2
|0.22
|Паэс Кендри
|1
|0.11
|Валенсия Эннер
|1
|0.11
|Мена Анхель
|1
|0.11
|Родригес Кевин II
|1
|0.11
|Кайседо Мойсес
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Диего
|1
|0.11
|Санабрия Антонио
|1
|0.11
|Эспиноса Матиас
|0
|0
Карточки
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|0
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Паэс Кендри
|1
|0
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|2
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Кабальеро Эрнесто
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Рохас Роберт
|0
|1
|Ортис Ричард
|1
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Вильяльба Эктор
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Гонсалес Карлос III
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Эквадор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Парагвай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Эквадор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Парагвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Эквадор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Парагвай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эквадор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эквадор - Перу 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Мексика - Эквадор 0:0
Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2
Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Бразилия 1:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Коста-Рика - Парагвай 2:1 Парагвай - Бразилия 1:4
Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0
Результаты матчей
Эквадор
Парагвай
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
1:0
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Эквадор
Парагвай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|0
|2
|13 - 4
|21
|2.
|0:1 Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|12
|5.
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|7.
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 8
|10
|8.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|2 - 3
|10
|9.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|10.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|4.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|5.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|6.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|7.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|8.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Колумбия
|Диас Луис
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эквадор 0:0 Парагвай
Исход игры
Эквадор
76.4% (84)
Ничья
17.3% (19)
Парагвай
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
38.53% (42)
Меньше
61.47% (67)
Обе команды забьют
Да
49.54% (54)
Нет
50.46% (55)
Популярный счёт
1:0 Эквадор
34.5% (38)
2:1 Эквадор
30.9% (34)
1:1 Ничья
11.8% (13)
2:0 Эквадор
9.1% (10)
1:2 Парагвай
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
0:1 Парагвай
1.8% (2)
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