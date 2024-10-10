После подачи с фланга от Эступиньяна пытался пробить Пресиадо, но не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

Отдавал пас с левого фланга Бобадилья на ход Энсисо, но тот проиграл борьбу за мяч Кайседо.

Грамотно подставился на чужой половине поля Кайседо и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Неожиданно пробил со штрафного по воротам Валенсия в ближний нижний угол, но спокойно Фернандес забрал сферу в руки.

Мягко забросил Паэс с фланга в штрафную на Эступиньяна, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

Сместился самостоятельно с правого фланга в центр Плата и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

Судья своим свистком отправил команда на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Убегал в контратаку Альмирон по центру, но его сбил в подкате Инкапье. Штрафной удар исполнят гости.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Кайседо и в итоге увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного Альмирон навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не добрался до мяча.

Ушел от соперника по флангу и отдал в центр Эступиньян на Валенсию, но перехватил этот пас Касерес.

В центре поля Арче оказался на газоне в подкате от Пачо. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Забросил по флангу Пачо в направлении Эступиньяну, но того опередил Бальбуэна и вынес сферу за пределы поля.

Пробивал по воротам Инкапье с дальней дистанции после прострела с фланга от Торреса. Мяч полетел крайне неточно.

Мягко забросил с фланга в штрафную соперника Эступиньян на ход Плате, но тот проиграл борьбу за мяч Альдерете.

31' С левого фланга прострелил вдоль ворот Эступиньян, но здесь никто из партнеров так и не пробил.

30' Очередная остановка в нашей игре. Оказался на газоне Альмирон на ровном месте. Нужно ему время, чтобы прийти в себя.

29' С угла поля Альмиро на ближнюю штангу навесил, но здесь в падении головой вынес сферу Пачо.

28' После навеса с фланга от Касереса зацепился за мяч Арчер и головой сбросил на Энсисо, который пробил с лету. В красивом прыжке Галиндес потащил сферу из-под перекладины.

27' С угла поля навесил Энсисо в центр штрафной, но выиграл верх Инкапье и головой вынес сферу подальше от ворот.

26' Догнал мяч на фланге Эступиньян и навесил в центр штрафной, где пробил Валенсия головой, но мяч в гуще защитников застрял.

25' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Эступиньян небольшое повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

24' Сместился с фланга в штрафную Плата и пробил по воротам. После серии рикошетов мяч оказался в руках голкипера.

23' Отдавал пас с правого фланга Торрес в штрафную на Плату, но тому защитники не позволили добраться до мяча.