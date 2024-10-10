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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 9.
Эквадор
FIFA #27
0:0
Первый тайм: 45+'
Парагвай
FIFA #57
0'
32' Желтая карточка
Кайседо Мойсес

Ход матча

32'
Кайседо Мойсес
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 110
Эквадор 76.4% (84)
X 17.3% (19)
Парагвай 6.4% (7)
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Эквадор
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Эквадор
3-4-3
Парагвай
3-4-3

История личных встреч

Эквадор
Парагвай

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
3:1
Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
2:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
2:1
КА
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
5:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.33
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

38
101

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Феликс 2 0.22
Паэс Кендри 1 0.11
Валенсия Эннер 1 0.11
Мена Анхель 1 0.11
Родригес Кевин II 1 0.11
Кайседо Мойсес 0 0
Франко Алан 0 0
Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Диего 1 0.11
Санабрия Антонио 1 0.11
Эспиноса Матиас 0 0

Карточки

Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 2 0
Пресиадо Анхело 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Франко Алан 1 0
Торрес Феликс 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Паэс Кендри 1 0
Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 2 0
Гомес Густаво 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Кабальеро Эрнесто 2 0
Барейро Адам 2 0
Рохас Роберт 0 1
Ортис Ричард 1 0
Пирис Иван 1 0
Вильяльба Эктор 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Кубас Андрес 1 0
Рохас Матиас 1 0
Гонсалес Карлос III 1 0
Касерес Хуан 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0

Результаты матчей

Эквадор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Парагвай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Эквадор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Парагвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Эквадор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Парагвай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эквадор - Перу 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Мексика - Эквадор 0:0
Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2
Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Бразилия 1:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Коста-Рика - Парагвай 2:1 Парагвай - Бразилия 1:4
Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0

Результаты матчей

Эквадор
Парагвай

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:0
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Эквадор
Парагвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 9 7 0 2 13 - 4 21
2.
Колумбия
 0:1 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Уругвай
 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Эквадор
 0:0 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 12
5.
Боливия
 1:0 Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
6.
Бразилия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 8 10
7.
Венесуэла
 0:1 Заявка 9 2 4 3 6 - 8 10
8.
Парагвай
 0:0 Заявка 9 2 4 3 2 - 3 10
9.
Чили
 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
10.
Перу
 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 0:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Боливия
 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5.
Эквадор
 0:0 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
6.
Венесуэла
 0:1 Заявка 5 2 2 1 4 - 1 8
7.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Парагвай
 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Чили
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Колумбия
 0:1 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
3.
Уругвай
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Эквадор
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
6.
Парагвай
 0:0 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
7.
Боливия
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
8.
Венесуэла
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Перу Лопес Маркос 4
Колумбия Варгас Камило 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команда на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • Опасный момент
    45'
    Сместился самостоятельно с правого фланга в центр Плата и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 45'
    Мягко забросил Паэс с фланга в штрафную на Эступиньяна, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику. 
  • 44'
    Неожиданно пробил со штрафного по воротам Валенсия в ближний нижний угол, но спокойно Фернандес забрал сферу в руки.
  • 43'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Кайседо и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 42'
    Отдавал пас с левого фланга Бобадилья на ход Энсисо, но тот проиграл борьбу за мяч Кайседо.
  • 41'
    После подачи с фланга от Эступиньяна пытался пробить Пресиадо, но не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
  • 40'
    Мягко забросил с фланга в штрафную соперника Эступиньян на ход Плате, но тот проиграл борьбу за мяч Альдерете.
  • 38'
    Пробивал по воротам Инкапье с дальней дистанции после прострела с фланга от Торреса. Мяч полетел крайне неточно.
  • 37'
    Забросил по флангу Пачо в направлении Эступиньяну, но того опередил Бальбуэна и вынес сферу за пределы поля.
  • 36'
    В центре поля Арче оказался на газоне в подкате от Пачо. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 35'
    Ушел от соперника по флангу и отдал в центр Эступиньян на Валенсию, но перехватил этот пас Касерес.
  • 34'
    Со штрафного Альмирон навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не добрался до мяча.
  • Желтая карточка
    33'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Кайседо и в итоге увидел перед собой желтую карточку.
  • 32'
    Убегал в контратаку Альмирон по центру, но его сбил в подкате Инкапье. Штрафной удар исполнят гости.
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    • 31'
       С левого фланга прострелил вдоль ворот Эступиньян, но здесь никто из партнеров так и не пробил.
    • 30'
      Очередная остановка в нашей игре. Оказался на газоне Альмирон на ровном месте. Нужно ему время, чтобы прийти в себя.
    • 29'
      С угла поля Альмиро на ближнюю штангу навесил, но здесь в падении головой вынес сферу Пачо.
    • Опасный момент
      28'
      После навеса с фланга от Касереса зацепился за мяч Арчер и головой сбросил на Энсисо, который пробил с лету. В красивом прыжке Галиндес потащил сферу из-под перекладины.
    • 27'
      С угла поля навесил Энсисо в центр штрафной, но выиграл верх Инкапье и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • 26'
      Догнал мяч на фланге Эступиньян и навесил в центр штрафной, где пробил Валенсия головой, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 25'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Эступиньян небольшое повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 24'
      Сместился с фланга в штрафную Плата и пробил по воротам. После серии рикошетов мяч оказался в руках голкипера.
    • 23'
      Отдавал пас с правого фланга Торрес в штрафную на Плату, но тому защитники не позволили добраться до мяча.
    • 22'
      Ушел от соперника по флангу Арче и отдал в штрафную на Альмирона, но этот пас перехватил Торрес.
    • 21'
      Отдавал пас в штрафную соперника Инкапье на ход Валенсии, но на выходе Фернандес оказался первым на мяче.
    • Офсайд
      20'
      Убежал в контратаку по флангу Эступиньян и прострелил вдоль ворот, но судья остановил игру из-за офсайда.
    • 19'
      Со штрафного пробивал по воротам Валенсия. Грамотную позицию занял Фернандес и спокойно забрал сферу в руки.
    • 18'
      Перед своей штрафной Бобадилья заехал по ногам Плате. Опасный стандарт будет в распоряжении эквадорцев.
    • 17'
      Финтом ушел от соперника по флангу Инкапье и отдал поперек на Франко, но тому пробить так и не удалось.
    • 16'
      Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника не удается.
    • 15'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Валенсия, сместился в центр и пробил в ближний угол, но Фернандес справился.
    • 14'
      Диагональ исполнял Кубас на фланг, куда забегал Бобадилья, но проиграл он борьбу за мяч Пачо.
    • 13'
      Забросил в штрафную соперника Эступиньян на Валенсию, но тот не смог зацепиться за мяч в пределах поля.
    • Опасный момент
      12'
      Зацепился за мяч на фланге Валенсия, обыграл защитника и прострелил во вратарскую, где пробил Плата, но не попал в створ ворот.
    • 11'
      С дальней дистанции по воротам пробил на силу Валенсия. Мяч полетел точно в руки Фернандесу.
    • 10'
      В центре поля Кайседо получил по ногам в борьбе против Энсисо. Очередной штрафной удар исполнят эквадорцы.
    • 9'
      Дальний заброс исполнял Энсисо с центра поля в штрафную на ход Арче, но тот не смог добраться до мяча.
       
    • 8'
      На фланге получил по ногам теперь уже Арче в борьбе против Торреса. Очередной штрафной назначил судья.
       
    • 7'
      Со штрафного навесил Эступиньян на дальнюю штангу, где пробил головой Плата, но точно в руки голкиперу.
       
    • 6'
      На фланге получил по ногам Валенсия в борьбе с защитником. Опасный стандарт исполнять будут эквадорцы.
       
    • 5'
      В центре поля руками подтолкнул в спину соперника Кубас в верховой борьбе. Штрафной удар хозяева исполнят.
    • 4'
      Ушел от соперника на фланге Сандез и отдал в центр на Арче, но тому пробить защитники не позволили.
    • 3'
      Диагональ исполнял Пресиадо на левый фланг, куда забегал Эступиньян, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Парагвая!
    • До матча
    • Доброй ночи, уважаемые болельщики. В рамках квалификации на чемпионат мира в Южной Америке сегодня встретятся сборные Эквадора и Парагвая. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 110
    Эквадор 76.4% (84)
    X 17.3% (19)
    Парагвай 6.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Парагвай
    3.50
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    3.72
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эквадор 0:0 Парагвай

    Исход игры
    Эквадор
    76.4% (84)
    Ничья
    17.3% (19)
    Парагвай
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.53% (42)
    Меньше
    61.47% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    49.54% (54)
    Нет
    50.46% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Эквадор
    34.5% (38)
    2:1 Эквадор
    30.9% (34)
    1:1 Ничья
    11.8% (13)
    2:0 Эквадор
    9.1% (10)
    1:2 Парагвай
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    0:1 Парагвай
    1.8% (2)
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