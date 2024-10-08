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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 9.
Эквадор
FIFA #27
 
Позже
Парагвай
FIFA #57
Прогнозы 43
Эквадор 69.8% (30)
X 18.6% (8)
Парагвай 11.6% (5)
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Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Парагвай
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Эквадор
Парагвай

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
3:1
Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
2:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
2:1
КА
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
5:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.33
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

38
101

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Феликс 2 0.25
Паэс Кендри 1 0.13
Валенсия Эннер 1 0.13
Мена Анхель 1 0.13
Родригес Кевин II 1 0.13
Кайседо Мойсес 0 0
Франко Алан 0 0
Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Диего 1 0.13
Санабрия Антонио 1 0.13
Эспиноса Матиас 0 0

Карточки

Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 2 0
Пресиадо Анхело 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Франко Алан 1 0
Торрес Феликс 1 0
Паэс Кендри 1 0
Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 2 0
Гомес Густаво 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Кабальеро Эрнесто 2 0
Барейро Адам 2 0
Рохас Роберт 0 1
Ортис Ричард 1 0
Пирис Иван 1 0
Вильяльба Эктор 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Кубас Андрес 1 0
Рохас Матиас 1 0
Гонсалес Карлос III 1 0
Касерес Хуан 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0

Результаты матчей

Эквадор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Парагвай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Эквадор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Парагвай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Эквадор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Парагвай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эквадор - Перу 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Мексика - Эквадор 0:0
Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2
Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Бразилия 1:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Коста-Рика - Парагвай 2:1 Парагвай - Бразилия 1:4
Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0 Парагвай - ОАЭ 1:0

Результаты матчей

Эквадор
Парагвай

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:0
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Эквадор
Парагвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 8 6 0 2 12 - 4 18
2.
Колумбия
 Заявка 8 4 4 0 9 - 5 16
3.
Уругвай
 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Эквадор
 Заявка 8 4 2 2 6 - 4 11
5.
Бразилия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 8 10
6.
Венесуэла
 Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
7.
Парагвай
 Заявка 8 2 3 3 2 - 3 9
8.
Боливия
 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
9.
Чили
 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
10.
Перу
 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5.
Эквадор
 Заявка 4 3 1 0 4 - 1 7
6.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Парагвай
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Боливия
 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
Чили
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
2.
Колумбия
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Уругвай
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
6.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
7.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
8.
Парагвай
 Заявка 4 0 2 2 0 - 2 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Перу Лопес Маркос 4
Колумбия Варгас Камило 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор - Парагвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 15 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 43
    Эквадор 69.8% (30)
    X 18.6% (8)
    Парагвай 11.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Парагвай
    3.70
    Реклама, betboom.ru
    3.70
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    7.80
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    Прогнозы на матч Эквадор - Парагвай

    Исход игры
    Эквадор
    69.8% (30)
    Ничья
    18.6% (8)
    Парагвай
    11.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Эквадор
    34.9% (15)
    1:1 Ничья
    18.6% (8)
    1:0 Эквадор
    18.6% (8)
    2:0 Эквадор
    14% (6)
    1:2 Парагвай
    9.3% (4)
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    Эквадор
    Парагвай
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