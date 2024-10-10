Первый тайм

18' Лионель Месси подавал угловой аргентинцев с левого фланга, там тоже обошлось без момента. Потом был заброс на Хосе Саломона Роднона в ответнйо атаке венесуэльцев - слишком сильный он получился, по факту неточный, безадресный.

17' Болельщиков много на трибунах создалось - ну и правильно, нечего какого-то дождя бояться, тем более сейчас нет осадков в Каракасе.

16' Угловой на правом фланге у сборной Венесуэлы, подача без опасности, потом контратака у аргентинцев образуется, но Тьяго Альмада не цепляется за мяч фиксированно.

15' В турнирной таблице прямо сейчас сборная Венесуэлы борется за попадание в стыковые матчи в плане квалификации на чемпионат мира.

14' Так, фаворит вышел вперёд в счёте, от сборной Венесуэлы ожидается теперь игра более ожесточённая.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! НИКОЛАС ОТАМЕНДИ!

Лионель Месси подал штрафной удар с левого фланга, Рафаэль Ромо плохо отбил мяч, и тот отскочил от Хермана Пессельи на Николаса Отаменди, хладнокровно переправившего мяч в пустые ворота.