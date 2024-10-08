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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 9.
Венесуэла
FIFA #40
 
Позже
Аргентина
FIFA #1
Прогнозы 44
Венесуэла 4.5% (2)
X 2.3% (1)
Аргентина 93.2% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венесуэла
Ничья
Аргентина
7.10
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7.00
1.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Венесуэла
Аргентина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

13 матчей

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

История матчей

Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
1:3
КА
0:2
ТМС
1:3
Ч2КЮА
1:1
Ч2КЮА
2:2
КА
4:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:0
ТМС
0:1
ТМС
4:1
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.86

Среднее время на гол

135
105

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.86
1.67

Среднее время на гол

31
54

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

48
73

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 2 (1) 0.25
Мачис Дарвин 1 0.13
Сотельдо Йеферсон 1 0.13
Саварино Джефферсон 1 0.13
Бельо Эдуард 1 0.13
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.38
Гонсалес Николас 2 0.25
Отаменди Николас 2 0.25
Альварес Хулиан 1 0.13
Фернандес Энцо 1 0.13
Тальяфико Николас 1 0.13
Дибала Пауло 1 0.13
Макаллистер Алексис 1 0.13
Ди Мария Анхель 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Кассерес Кристиан 2 0
Наварро Мигель 2 0
Ринкон Томас 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Кастильо Эдсон 1 0
Анхель Вилькер 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Осорио Йордан 1 0
Эррера Янхель 1 0
Соса Самуэль 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Венесуэла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аргентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Венесуэла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
5
Венесуэла
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аргентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
3
50%
4
33%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Венесуэла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 4:0 Венесуэла - Канада 1:1 Ямайка - Венесуэла 0:3
Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2
Аргентина
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Колумбия - Аргентина 2:1 Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0
Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0

Результаты матчей

Венесуэла
Аргентина

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Венесуэла
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 8 6 0 2 12 - 4 18
2.
Колумбия
 Заявка 8 4 4 0 9 - 5 16
3.
Уругвай
 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Эквадор
 Заявка 8 4 2 2 6 - 4 11
5.
Бразилия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 8 10
6.
Венесуэла
 Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
7.
Парагвай
 Заявка 8 2 3 3 2 - 3 9
8.
Боливия
 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
9.
Чили
 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
10.
Перу
 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5.
Эквадор
 Заявка 4 3 1 0 4 - 1 7
6.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Парагвай
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Боливия
 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
Чили
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
2.
Колумбия
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Уругвай
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
6.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
7.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
8.
Парагвай
 Заявка 4 0 2 2 0 - 2 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Перу Лопес Маркос 4
Колумбия Варгас Камило 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 15 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 44
    Венесуэла 4.5% (2)
    X 2.3% (1)
    Аргентина 93.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венесуэла
    Ничья
    Аргентина
    7.10
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    7.00
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    Прогнозы на матч Венесуэла - Аргентина

    Исход игры
    Венесуэла
    4.5% (2)
    Ничья
    2.3% (1)
    Аргентина
    93.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    55.81% (24)
    Нет
    44.19% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    38.6% (17)
    0:2 Аргентина
    18.2% (8)
    0:1 Аргентина
    18.2% (8)
    2:3 Аргентина
    6.8% (3)
    1:3 Аргентина
    6.8% (3)
    0:3 Аргентина
    4.5% (2)
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    Венесуэла
    Аргентина
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