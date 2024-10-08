Тур: 9.
История личных встреч
Венесуэла
Аргентина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
0.86
Среднее время на гол
135
105
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.86
1.67
Среднее время на гол
31
54
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
48
73
Бомбардиры внутри турнира
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.25
|Мачис Дарвин
|1
|0.13
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.13
|Саварино Джефферсон
|1
|0.13
|Бельо Эдуард
|1
|0.13
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3
|0.38
|Гонсалес Николас
|2
|0.25
|Отаменди Николас
|2
|0.25
|Альварес Хулиан
|1
|0.13
|Фернандес Энцо
|1
|0.13
|Тальяфико Николас
|1
|0.13
|Дибала Пауло
|1
|0.13
|Макаллистер Алексис
|1
|0.13
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарначо Алехандро
|0
|0
Карточки
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|Наварро Мигель
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Кастильо Эдсон
|1
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Соса Самуэль
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Венесуэла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аргентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Венесуэла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
5
Венесуэла
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Аргентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
3
50%
4
33%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Венесуэла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 4:0 Венесуэла - Канада 1:1 Ямайка - Венесуэла 0:3
Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2
Аргентина
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Колумбия - Аргентина 2:1 Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0
Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0
Результаты матчей
Венесуэла
Аргентина
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Венесуэла
Аргентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
35
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|6 - 4
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|2 - 3
|9
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|10.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|5.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|6.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|7.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Колумбия
|Диас Луис
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
|Колумбия
|Варгас Камило
|1 2
Прогнозы на матч Венесуэла - Аргентина
Исход игры
Венесуэла
4.5% (2)
Ничья
2.3% (1)
Аргентина
93.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
55.81% (24)
Нет
44.19% (19)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
38.6% (17)
0:2 Аргентина
18.2% (8)
0:1 Аргентина
18.2% (8)
2:3 Аргентина
6.8% (3)
1:3 Аргентина
6.8% (3)
0:3 Аргентина
4.5% (2)
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