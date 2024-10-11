Первый тайм

18' Савио при рывке по правому флангу налетел на Галдамеса и оказался на газоне, Дарио Эррера показал, что будет удар от ворот.

17' Рафинья с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кортес сыграл на выходе и смахнул мяч на левый фланг.

16' Родриго на левом фланге обыграл Лойолу, далее Родриго вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел ногу Марипана и ушёл на угловой.

15' Варгас теперь уже при развитии атаки по левой половине поля налетел над Данило и оказался на газоне, вновь Дарио Эррера свистка не дал.

14' Давила при развитии атаки по правой половине поля в борьбе с соперником оказался на газоне, Дарио Эррера показал, что нужно играть дальше.

13' Осорио совершил несколько финтов при проходе по центру, а затем Дарио с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.