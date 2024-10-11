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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 9.
Чили
FIFA #49
1:0
Первый тайм: 18'
Бразилия
FIFA #5
0'
1:0
2' Гол
Варгас Эдуардо
3' Желтая карточка
Пакета Лукас

Ход матча

2'
Варгас Эдуардо
(Лойола Фелипе)
1:0
3'
 
Пакета Лукас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 112
Чили 2.7% (3)
X 8% (9)
Бразилия 89.3% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Чили
Ничья
Бразилия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Кортес
Брайан
14
Лойола
Фелипе
19
Кушчевич
Бенхамин
3
Марипан
Гильермо
6
Галдамес
Томас
15
Вальдес
Диего
17
Павес
Эстебан
18
Эчеверрия
Родриго
8
Осорио
Дарио
10
Давила
Виктор
11
Варгас
Эдуардо
23
Эдерсон
Мораес
2
Данило
Луис
4
Маркиньос
Маркос
14
Габриэль
дос
Сантос
16
Абнер
18
Андре
8
Пакета
Лукас
20
Савио
III
10
Родриго
11
Рафинья
Диас
19
Хесус
Игорь
Чили
4-3-3
Бразилия
4-2-3-1

История личных встреч

Чили
Бразилия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

Ч2КЮА
4:0
Ч2КЮА
0:1
КА
1:0
Ч2КЮА
3:0
Ч2КЮА
2:0
ТМС
1:0
ЧМ
1:1
ТМС
2:1
ТМС
2:2
ЧМ
3:0
ЧМОМ
4:2
ЧМОМ
0:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
108

Бомбардиры внутри турнира

Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варгас Эдуардо 2 0.22
Видаль Артуро 1 0.11
Вальдес Диего 1 0.11
Пульгар Эрик 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 3 0.33
Неймар 2 0.22
Рафинья Диас 1 0.11
Маркиньос Маркос 1 0.11
Габриэль дос Сантос 1 0.11
Мартинелли Габриэл 1 0.11
Пакета Лукас 0 0
Винисиус Жуниор 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Марселино 3 1
Пульгар Эрик 4 0
Медель Гари 2 0
Каталан Матиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Суасо Габриэль 2 0
Мендес Виктор 0 1
Марипан Гильермо 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Давила Виктор 1 0
Дельгадо Хуан III 1 0
Бреретон Бен 1 0
Мессату Наэль 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Рафинья Диас 2 0
Жоэлинтон 0 1
Андре 1 0
Неймар 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Лукас Моура 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Ришарлисон 1 0
Пакета Лукас 1 0
Лоди Ренан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Пепе Акино 1 0
Диниз Фернандо 1 0

Результаты матчей

Чили
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Чили
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бразилия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
7
Чили
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Бразилия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
3
30%
2
67%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Боливия 1:2 Аргентина - Чили 3:0 Канада - Чили 0:0 Чили - Аргентина 0:1
Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0
Бразилия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Парагвай - Бразилия 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1
Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1

Результаты матчей

Чили
Бразилия

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Чили
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
2.
Колумбия
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Уругвай
 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Эквадор
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 12
5.
Боливия
 Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
6.
Венесуэла
 Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
7.
Бразилия
 0:1 Заявка 9 3 1 5 9 - 9 10
8.
Парагвай
 Заявка 9 2 4 3 2 - 3 10
9.
Чили
 1:0 Заявка 9 2 2 5 5 - 12 8
10.
Перу
 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Эквадор
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
7.
Чили
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
8.
Бразилия
 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
9.
Парагвай
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Колумбия
 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
3.
Уругвай
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 0:1 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
6.
Парагвай
 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
7.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
8.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 1:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Аргентина Отаменди Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    18'
    Савио при рывке по правому флангу налетел на Галдамеса и оказался на газоне, Дарио Эррера показал, что будет удар от ворот. 
  • Угловой
    17'
    Рафинья с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кортес сыграл на выходе и смахнул мяч на левый фланг. 
  • 16'
    Родриго на левом фланге обыграл Лойолу, далее Родриго вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел ногу Марипана и ушёл на угловой. 
  • Судья
    15'
    Варгас теперь уже при развитии атаки по левой половине поля налетел над Данило и оказался на газоне, вновь Дарио Эррера свистка не дал. 
  • Судья
    14'
    Давила при развитии атаки по правой половине поля в борьбе с соперником оказался на газоне, Дарио Эррера показал, что нужно играть дальше. 
  • 13'
    Осорио совершил несколько финтов при проходе по центру, а затем Дарио с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 12'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Варгасу по правому флангу, Эдуардо под давлением соперника не смог добраться до мяча, который в итоге ушёл в аут. 
  • 11'
    В среднем темпе решили играть сейчас футболисты сборной Чили, но при таком счёте за это их винить достаточно трудно. 
  • 10'
    Лойола пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    9'
    Осорио с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот сборной Бразилии. Давила выполнил подачу на ближний угол вратарской, Павес головой сделал скидку на дальний угол вратарской, Данило не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Против Давилы в центре поля Данило нарушил правила. Игроки сборной Чили конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.  
  • 6'
    Очень потерянной выглядит команда Доривала Жуниора на старте матча, но после забитого мяча Чили постепенно перестраивается на игру по счёту. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Марипан в центре поля нарушил правила против Жезуса. Игроки сборной Бразилии не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 4'
    Вальдес со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Маркиньос хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      3'
      Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Осорио. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Варгас!!! Первая атака сборной Чили завершилась голом. Лойола получил мяч на правом фланге, а затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, Варгас оторвался от Данило и головой отлично пробил в дальний угол ворот под перекладину, Эдерсон ничего не смог поделать. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для сборной Чили во многом будет играться решающий матч, если команда Рикардо Гареки в Сантьяго не сможет зацепиться за очки, попасть на чемпионат мира будет уже практически невозможно. 
    • До матча
    • Напомним, что сборные Чили и Бразилии пока что провально играют в отборе на чемпионат мира. Чили за восемь матчей удалось набрать только пять очков. Бразилия в свою очередь смогла набрать за восемь матчей десять очков, что также является далеко не самым лучшим показателем. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Дарио Эррера. Помогать ему на бровках будут Родригес и Дель Йессо. Резервным арбитром на этот матч назначен Рей Хилфер. На VAR будут работать Палетта и Балиньо. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче девятого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года в Южной Америке. Сегодня между собой в Сантьяго сойдутся сборные Чили и Бразилии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Бразилия.
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    Прогнозы 112
    Чили 2.7% (3)
    X 8% (9)
    Бразилия 89.3% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Чили
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Чили 1:0 Бразилия

    Исход игры
    Чили
    2.7% (3)
    Ничья
    8% (9)
    Бразилия
    89.3% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (64)
    Меньше
    41.82% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    47.3% (53)
    0:1 Бразилия
    19.6% (22)
    0:2 Бразилия
    14.3% (16)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    1:3 Бразилия
    5.4% (6)
    2:1 Чили
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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