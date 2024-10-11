Тур: 9.
Ход матча
2'
1:0
3'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
16
Абнер
18
Андре
20
Савио
III
10
Родриго
11
Рафинья
Диас
19
Хесус
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 АбнерЗащитник
-
18 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 СавиоПолузащитник
-
10 РодригоПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
-
19 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЭндрикНападающий
-
21 Энрике Луис
-
Главный тренер: Доривал Жуниор
История личных встреч
Чили
Бразилия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.92
0.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
108
Бомбардиры внутри турнира
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варгас Эдуардо
|2
|0.22
|Видаль Артуро
|1
|0.11
|Вальдес Диего
|1
|0.11
|Пульгар Эрик
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго
|3
|0.33
|Неймар
|2
|0.22
|Рафинья Диас
|1
|0.11
|Маркиньос Маркос
|1
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.11
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.11
|Пакета Лукас
|0
|0
|Винисиус Жуниор
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Марселино
|3
|1
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Суасо Габриэль
|2
|0
|Мендес Виктор
|0
|1
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Дельгадо Хуан III
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Жоэлинтон
|0
|1
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Результаты матчей
Чили
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бразилия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Чили
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бразилия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
7
Чили
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Бразилия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
3
30%
2
67%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
67%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Боливия 1:2 Аргентина - Чили 3:0 Канада - Чили 0:0 Чили - Аргентина 0:1
Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0 Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0
Бразилия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Парагвай - Бразилия 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1
Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1
Результаты матчей
Чили
Бразилия
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Чили
Бразилия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|2 - 3
|10
|9.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|8.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|5.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|6.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|7.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чили 1:0 Бразилия
Исход игры
Чили
2.7% (3)
Ничья
8% (9)
Бразилия
89.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
47.3% (53)
0:1 Бразилия
19.6% (22)
0:2 Бразилия
14.3% (16)
1:1 Ничья
6.3% (7)
1:3 Бразилия
5.4% (6)
2:1 Чили
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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