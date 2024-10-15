Тур: 10.
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кубас
Андрес
19
Энсисо
Хулио
21
Питта
Исидро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
21 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куэнка УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арче АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альфаро Густаво
- Основной состав
-
22 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бароя АлайнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бельо ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батиста Фернандо
История личных встреч
Парагвай
Венесуэла
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.6
1.17
Среднее время на гол
150
77
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
82
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Диего
|1
|0.1
|Санабрия Антонио
|1
|0.1
|Эспиноса Матиас
|0
|0
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Саломон
|3 (1)
|0.3
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.1
|Мачис Дарвин
|1
|0.1
|Саварино Джефферсон
|1
|0.1
|Бельо Эдуард
|1
|0.1
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|2
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Кабальеро Эрнесто
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Рохас Роберт
|0
|1
|Ортис Ричард
|1
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Вильяльба Эктор
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Гонсалес Карлос III
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Кастильо Эдсон
|1
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Соса Самуэль
|1
|0
|Фернандо Батиста
|1
|0
Результаты матчей
Парагвай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Парагвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Парагвай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эквадор - Парагвай 0:0 Парагвай - Бразилия 1:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Коста-Рика - Парагвай 2:1
Парагвай - Бразилия 1:4 Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0
Венесуэла
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Венесуэла - Аргентина 1:1 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 4:0 Венесуэла - Канада 1:1
Ямайка - Венесуэла 0:3 Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2
Результаты матчей
Парагвай
Венесуэла
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Парагвай
Венесуэла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|13 - 6
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|12
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|8.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|2 - 3
|11
|9.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 10
|6
|10.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|3.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|6.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|7.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|8.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Колумбия
|Диас Луис
|4
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Пульгар Эрик
|5
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Парагвай 0:0 Венесуэла
Исход игры
Парагвай
56.1% (64)
Ничья
30.7% (35)
Венесуэла
13.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
61.32% (65)
Нет
38.68% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.2% (31)
1:0 Парагвай
26.3% (30)
2:1 Парагвай
20.2% (23)
1:2 Венесуэла
7.9% (9)
2:0 Парагвай
6.1% (7)
0:1 Венесуэла
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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