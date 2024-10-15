Хуан Касерес справа в атаке у Парагвая выполнял подачу, но мяч свалился у него с ноги и отправился за лицевую линию.

Мигель Альмирон грязно сыграл на своей половине поля, отмахнувшись в лицо от Мигеля Наварро. Со штрафного удара из глубины от Джефферсона Саварино последовал заброс прямо в руки Роберто Фернандеса.

Букмекеры считают Парагвай фаворитом встречи, хотя Венесуэла располагается выше в рейтинге ФИФА.

Положение "вне игры" зафиксировано у сборной Парагвая. Последовал заброс вперёд на Мигеля Альмирона, оказавшегося в офсайде.

Мигель Наварро отыгрался на Диего Гомесе - рукой задел того по лицу. Жёлтая карточка показана нарушителю за отмашку.

Исидро Питта упал в чужой штрафной площади рядом с левой штангой, когда был подан Парагваем угловой с правого фланга. Пенальти не был назначен.

7' По игре трудно пока какие-то выводы делать, команды ещё не предъявляли в открытом виде на суд общественности свои козыри.

6' Встречаются две команды, которым путёвка на чемпионат мира отнюдь не гарантирована. Далеко не обеспечили они себе туда на данный момент квалификацию.

5' В прошлом туре обе команды сыграли вничью: если Парагвай поделил очки с Эквадором, то Венесуэла - с Аргентиной.

4' Очередное нарушение правил - рядом с центральным кругом теперь, в исполнении гостей. Ребята из Латинской Америки всегда славились игрой за гранью фола.

3' Заработали венесуэльцы штрафной удар на левом фланге (сфолил Омар Альдерете). Подача Дарвина Мачиса со стандарта не привела к интересному моменту.

2' Сборная Парагвая играет в бело-красно-синей форме (красный цвет издали почти не видно), у сборной Венесуэлы бордовая экипировка.

1' Уже есть удар по воротам от парагвайской сборной! Передача произошла с правого фланга, и Хулио Энсисо примерился примерно с линии штрафной площади - мяч забрал Рафаэль Ромо.