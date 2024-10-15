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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 10.
Парагвай
FIFA #57
0:0
Первый тайм: 16'
Венесуэла
FIFA #40
0'
12' Желтая карточка
Наварро Мигель

Ход матча

12'
 
Наварро Мигель

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 111
Парагвай 55.9% (62)
X 31.5% (35)
Венесуэла 12.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парагвай
Ничья
Венесуэла
2.16
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4.55
4.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Фернандес
Роберто
III
6
Алонсо
Хуниор
15
Гомес
Густаво
3
Альдерете
Омар
4
Касерес
Хуан
7
Соса
Рамон
14
Кубас
Андрес
8
Гомес
Диего
10
Альмирон
Мигель
19
Энсисо
Хулио
21
Питта
Исидро
22
Ромо
Рафаэль
4
Арамбуру
Хон
14
Рамирес
Рубен
II
2
Феррареси
Науэль
15
Наварро
Мигель
6
Эррера
Янхель
18
Кассерес
Кристиан
11
Мачис
Дарвин
7
Саварино
Джефферсон
23
Рондон
Саломон
10
Сотельдо
Йеферсон
Парагвай
3-4-2-1
Венесуэла
4-3-3

История личных встреч

Парагвай
Венесуэла

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
0:1
Ч2КЮА
0:1
Ч2КЮА
0:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:2
КА
0:0
КА
3:3
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.6
1.17

Среднее время на гол

150
77

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
82

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Диего 1 0.1
Санабрия Антонио 1 0.1
Эспиноса Матиас 0 0
Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Саломон 3 (1) 0.3
Сотельдо Йеферсон 1 0.1
Мачис Дарвин 1 0.1
Саварино Джефферсон 1 0.1
Бельо Эдуард 1 0.1
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 2 0
Гомес Густаво 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Кабальеро Эрнесто 2 0
Барейро Адам 2 0
Рохас Роберт 0 1
Ортис Ричард 1 0
Пирис Иван 1 0
Вильяльба Эктор 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Кубас Андрес 1 0
Рохас Матиас 1 0
Гонсалес Карлос III 1 0
Касерес Хуан 1 0
Сандез Агустин 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Наварро Мигель 3 0
Кассерес Кристиан 2 0
Ринкон Томас 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Кастильо Эдсон 1 0
Анхель Вилькер 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Осорио Йордан 1 0
Эррера Янхель 1 0
Соса Самуэль 1 0
Фернандо Батиста 1 0

Результаты матчей

Парагвай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Парагвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Парагвай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Венесуэла
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
67%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эквадор - Парагвай 0:0 Парагвай - Бразилия 1:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Коста-Рика - Парагвай 2:1
Парагвай - Бразилия 1:4 Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0 Парагвай - Марокко 0:0
Венесуэла
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Венесуэла - Аргентина 1:1 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 4:0 Венесуэла - Канада 1:1
Ямайка - Венесуэла 0:3 Венесуэла - Мексика 1:0 Эквадор - Венесуэла 1:2 Гватемала - Венесуэла 0:0 Италия - Венесуэла 2:1 Колумбия - Венесуэла 1:0 Перу - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Эквадор 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Венесуэла - Парагвай 1:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гондурас - Венесуэла 0:1 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2

Результаты матчей

Парагвай
Венесуэла

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
4 раза 44%
1:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Парагвай
Венесуэла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
2.
Колумбия
 Заявка 10 5 4 1 13 - 6 19
3.
Уругвай
 Заявка 9 4 3 2 13 - 6 15
4.
Бразилия
 Заявка 9 4 1 4 11 - 9 13
5.
Эквадор
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 12
6.
Венесуэла
 0:0 Заявка 10 2 6 2 7 - 8 12
7.
Боливия
 Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
8.
Парагвай
 0:0 Заявка 10 2 5 3 2 - 3 11
9.
Перу
 Заявка 9 1 3 5 3 - 10 6
10.
Чили
 Заявка 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 0:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Эквадор
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
7.
Парагвай
 0:0 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
8.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
9.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Перу
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Бразилия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
3.
Колумбия
 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Уругвай
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
6.
Венесуэла
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
7.
Парагвай
 0:0 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
8.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Колумбия Диас Луис 4
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Пульгар Эрик 5
Чили Нуньес Марселино 1 3
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    15'
    Исидро Питта упал в чужой штрафной площади рядом с левой штангой, когда был подан Парагваем угловой с правого фланга. Пенальти не был назначен.
  • Угловой
    14'
    Хулио Энсисо дальним ударом заработал угловой. Рафаэлю Ромо пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины. Вратарь Венесуэлы справился.
  • Желтая карточка
    12'
    Мигель Наварро отыгрался на Диего Гомесе - рукой задел того по лицу. Жёлтая карточка показана нарушителю за отмашку. 
  • Офсайд
    11'
    Положение "вне игры" зафиксировано у сборной Парагвая. Последовал заброс вперёд на Мигеля Альмирона, оказавшегося в офсайде.
  • 10'
    Букмекеры считают Парагвай фаворитом встречи, хотя Венесуэла располагается выше в рейтинге ФИФА.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мигель Альмирон грязно сыграл на своей половине поля, отмахнувшись в лицо от Мигеля Наварро. Со штрафного удара из глубины от Джефферсона Саварино последовал заброс прямо в руки Роберто Фернандеса.
  • 8'
    Хуан Касерес справа в атаке у Парагвая выполнял подачу, но мяч свалился у него с ноги и отправился за лицевую линию.
  • 7'
    По игре трудно пока какие-то выводы делать, команды ещё не предъявляли в открытом виде на суд общественности свои козыри.
  • 6'
    Встречаются две команды, которым путёвка на чемпионат мира отнюдь не гарантирована. Далеко не обеспечили они себе туда на данный момент квалификацию.
  • 5'
    В прошлом туре обе команды сыграли вничью: если Парагвай поделил очки с Эквадором, то Венесуэла - с Аргентиной.
  • Фол, нарушение
    4'
    Очередное нарушение правил - рядом с центральным кругом теперь, в исполнении гостей. Ребята из Латинской Америки всегда славились игрой за гранью фола.
  • Фол, нарушение
    3'
    Заработали венесуэльцы штрафной удар на левом фланге (сфолил Омар Альдерете). Подача Дарвина Мачиса со стандарта не привела к интересному моменту. 
  • 2'
    Сборная Парагвая играет в бело-красно-синей форме (красный цвет издали почти не видно), у сборной Венесуэлы бордовая экипировка.
  • 1'
    Уже есть удар по воротам от парагвайской сборной! Передача произошла с правого фланга, и Хулио Энсисо примерился примерно с линии штрафной площади - мяч забрал Рафаэль Ромо.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
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    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 10-м туре отборочного этапа к ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ сборная Парагвая примет сборную Венесуэлы. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
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    Прогнозы 111
    Парагвай 55.9% (62)
    X 31.5% (35)
    Венесуэла 12.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парагвай
    Ничья
    Венесуэла
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парагвай 0:0 Венесуэла

    Исход игры
    Парагвай
    56.1% (64)
    Ничья
    30.7% (35)
    Венесуэла
    13.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.08% (34)
    Меньше
    67.92% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    61.32% (65)
    Нет
    38.68% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.2% (31)
    1:0 Парагвай
    26.3% (30)
    2:1 Парагвай
    20.2% (23)
    1:2 Венесуэла
    7.9% (9)
    2:0 Парагвай
    6.1% (7)
    0:1 Венесуэла
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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