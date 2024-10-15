Тур: 10.
Прогноз на матч от Liveresult
21
Франко
Алан
14
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Паэс КендриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Keny Arroyo
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
История личных встреч
Уругвай
Эквадор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Среднее время на гол
45
225
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|5 (1)
|0.56
|Де ла Крус Николас
|3
|0.33
|Оливера Матиас
|1
|0.11
|Вальверде Федерико
|1
|0.11
|Каноббио Агустин
|1
|0.11
|Араухо Рональд
|1
|0.11
|Араухо Максимилиано
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Феликс
|2
|0.22
|Паэс Кендри
|1
|0.11
|Валенсия Эннер
|1
|0.11
|Мена Анхель
|1
|0.11
|Родригес Кевин II
|1
|0.11
|Кайседо Мойсес
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|3
|0
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Касерес Себастьян
|1
|0
|Родригес Брайан
|1
|0
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|0
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Паэс Кендри
|1
|0
Результаты матчей
Уругвай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эквадор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Уругвай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эквадор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Уругвай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эквадор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
42%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Уругвай
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Перу - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Гватемала 1:1
Канада - Уругвай 2:2 Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0
Эквадор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эквадор - Парагвай 0:0 Эквадор - Перу 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Аргентина - Эквадор 1:1
Мексика - Эквадор 0:0 Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0
Результаты матчей
Уругвай
Эквадор
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Уругвай
Эквадор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
54
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|13 - 6
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 6
|15
|4.
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|12
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|8.
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|2 - 4
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 10
|6
|10.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|3.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|5.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|7.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|8.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Колумбия
|Диас Луис
|4
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Пульгар Эрик
|5
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уругвай - Эквадор
Исход игры
Уругвай
88% (103)
Ничья
11.1% (13)
Эквадор
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
48.6% (52)
Нет
51.4% (55)
Популярный счёт
2:1 Уругвай
32.5% (38)
1:0 Уругвай
27.4% (32)
2:0 Уругвай
18.8% (22)
1:1 Ничья
8.5% (10)
3:1 Уругвай
2.6% (3)
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