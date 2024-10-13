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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 10.
Уругвай
FIFA #11
 
Позже
Эквадор
FIFA #27
Прогнозы 34
Уругвай 82.4% (28)
X 17.6% (6)
Эквадор 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Эквадор
1.70
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6.40
6.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Уругвай
Эквадор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
4:2
КА
4:0
Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
2:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Среднее время на гол

45
225

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 5 (1) 0.56
Де ла Крус Николас 3 0.33
Оливера Матиас 1 0.11
Вальверде Федерико 1 0.11
Каноббио Агустин 1 0.11
Араухо Рональд 1 0.11
Араухо Максимилиано 0 0
Винья Матиас 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Феликс 2 0.22
Паэс Кендри 1 0.11
Валенсия Эннер 1 0.11
Мена Анхель 1 0.11
Родригес Кевин II 1 0.11
Кайседо Мойсес 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 3 0
Угарте Мануэль 3 0
Оливера Матиас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Винья Матиас 2 0
Суарес Луис 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Хименес Хосе 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Араухо Рональд 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Родригес Брайан 1 0
Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 2 0
Пресиадо Анхело 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Франко Алан 1 0
Торрес Феликс 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Паэс Кендри 1 0

Результаты матчей

Уругвай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эквадор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Уругвай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эквадор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Уругвай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эквадор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
42%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Перу - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Гватемала 1:1
Канада - Уругвай 2:2 Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0
Эквадор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эквадор - Парагвай 0:0 Эквадор - Перу 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Аргентина - Эквадор 1:1
Мексика - Эквадор 0:0 Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2 Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0

Результаты матчей

Уругвай
Эквадор

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Уругвай
Эквадор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
1
4
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
2.
Колумбия
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Уругвай
 Заявка 9 4 3 2 13 - 6 15
4.
Бразилия
 Заявка 9 4 1 4 11 - 9 13
5.
Эквадор
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 12
6.
Боливия
 Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
7.
Венесуэла
 Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
8.
Парагвай
 Заявка 9 2 4 3 2 - 3 10
9.
Перу
 Заявка 9 1 3 5 3 - 10 6
10.
Чили
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Эквадор
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
7.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Парагвай
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Перу
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Бразилия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
3.
Колумбия
 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Уругвай
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
6.
Парагвай
 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
7.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
8.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Аргентина Отаменди Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Эквадор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 34
    Уругвай 82.4% (28)
    X 17.6% (6)
    Эквадор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Эквадор
    1.70
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    Прогнозы на матч Уругвай - Эквадор

    Исход игры
    Уругвай
    82.4% (28)
    Ничья
    17.6% (6)
    Эквадор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.58% (19)
    Нет
    42.42% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Уругвай
    41.2% (14)
    2:0 Уругвай
    20.6% (7)
    1:0 Уругвай
    17.6% (6)
    1:1 Ничья
    11.8% (4)
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