Тур: 10.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Сагредо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Поведа БруноВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Oscar Villegas
История личных встреч
Аргентина
Боливия
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
3.13
1.83
Среднее время на гол
28
49
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.83
0.25
Среднее время на гол
49
360
Всего голов
36
13
Голов в среднем за матч
2.57
0.93
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
35
96
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3
|0.33
|Отаменди Николас
|3
|0.33
|Гонсалес Николас
|2
|0.22
|Альварес Хулиан
|1
|0.11
|Фернандес Энцо
|1
|0.11
|Тальяфико Николас
|1
|0.11
|Дибала Пауло
|1
|0.11
|Макаллистер Алексис
|1
|0.11
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарначо Алехандро
|0
|0
Боливия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терсерос Мигель
|3
|0.33
|Вака Рамиро
|2
|0.22
|Альгараньяс Кармело
|2 (1)
|0.22
|Вака Хенри
|1
|0.11
|Рамальо Родриго
|1
|0.11
|Абрего Виктор
|1
|0.11
|Монтейро Энцо
|1
|0.11
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Матеус Робсон
|0
|0
|Морено Марсело
|0
|0
|Арраскайта Хайме
|0
|0
|Сагредо Хосе
|0
|0
|Вильямиль Габриэль
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Боливия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто II
|2
|1
|Куэльяр Эктор
|2
|1
|Вильямиль Габриэль
|3
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Вака Хенри
|2
|0
|Морено Марсело
|1
|0
|Урсино Лусиано
|1
|0
|Хустиниано Леонель
|1
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0
|Альгараньяс Кармело
|1
|0
|Миранда Бруно
|1
|0
|Акин Луис
|1
|0
|Суарес Марсело
|1
|0
|Рока Карлос
|1
|0
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|Монтейро Энцо
|1
|0
|Матеус Робсон
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боливия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Аргентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боливия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
7
Аргентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Боливия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Венесуэла - Аргентина 1:1 Колумбия - Аргентина 2:1 Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0
Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2
Боливия
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Боливия - Колумбия 1:0 Чили - Боливия 1:2 Боливия - Венесуэла 4:0 Боливия - Панама 1:3
Уругвай - Боливия 5:0 США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0
Результаты матчей
Аргентина
Боливия
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Боливия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|13 - 6
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 6
|15
|4.
|1:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 8
|14
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|12
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|8.
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|2 - 4
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 10
|6
|10.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|3.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|5.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|7.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|8.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Колумбия
|Диас Луис
|4
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Пульгар Эрик
|5
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аргентина - Боливия
Исход игры
Аргентина
99.2% (117)
Ничья
0.8% (1)
Боливия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (39)
Меньше
63.89% (69)
Обе команды забьют
Да
13.89% (15)
Нет
86.11% (93)
Популярный счёт
2:0 Аргентина
50% (59)
3:0 Аргентина
13.6% (16)
1:0 Аргентина
8.5% (10)
2:1 Аргентина
7.6% (9)
4:0 Аргентина
6.8% (8)
3:1 Аргентина
4.2% (5)
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