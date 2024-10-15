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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 10.
Аргентина
FIFA #1
 
Позже
Боливия
FIFA #83
Прогнозы 116
Аргентина 99.1% (115)
X 0.9% (1)
Боливия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аргентина
Боливия

История личных встреч

Аргентина
Боливия

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
0:3
Ч2КЮА
3:0
КА
1:4
Ч2КЮА
1:2
Ч2КЮА
2:0
КА
3:0
Ч2КЮА
2:0
ТМС
7:0
ТМС
5:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:1
КА
1:1
ЧМОМ
6:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

3.13
1.83

Среднее время на гол

28
49

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.83
0.25

Среднее время на гол

49
360

Всего голов

36
13

Голов в среднем за матч

2.57
0.93

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

35
96

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.33
Отаменди Николас 3 0.33
Гонсалес Николас 2 0.22
Альварес Хулиан 1 0.11
Фернандес Энцо 1 0.11
Тальяфико Николас 1 0.11
Дибала Пауло 1 0.11
Макаллистер Алексис 1 0.11
Ди Мария Анхель 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарначо Алехандро 0 0
Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терсерос Мигель 3 0.33
Вака Рамиро 2 0.22
Альгараньяс Кармело 2 (1) 0.22
Вака Хенри 1 0.11
Рамальо Родриго 1 0.11
Абрего Виктор 1 0.11
Монтейро Энцо 1 0.11
Фернандес Роберто II 0 0
Матеус Робсон 0 0
Морено Марсело 0 0
Арраскайта Хайме 0 0
Сагредо Хосе 0 0
Вильямиль Габриэль 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 0
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто II 2 1
Куэльяр Эктор 2 1
Вильямиль Габриэль 3 0
Вака Рамиро 2 0
Вака Хенри 2 0
Морено Марсело 1 0
Урсино Лусиано 1 0
Хустиниано Леонель 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Альгараньяс Кармело 1 0
Миранда Бруно 1 0
Акин Луис 1 0
Суарес Марсело 1 0
Рока Карлос 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Монтейро Энцо 1 0
Матеус Робсон 1 0

Результаты матчей

Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Боливия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Аргентина
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боливия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
7
Аргентина
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Боливия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Венесуэла - Аргентина 1:1 Колумбия - Аргентина 2:1 Аргентина - Чили 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0
Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2
Боливия
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Боливия - Колумбия 1:0 Чили - Боливия 1:2 Боливия - Венесуэла 4:0 Боливия - Панама 1:3
Уругвай - Боливия 5:0 США - Боливия 2:0 Колумбия - Боливия 3:0 Эквадор - Боливия 3:1 Мексика - Боливия 1:0 Боливия - Андорра 1:0 Алжир - Боливия 3:2 Уругвай - Боливия 3:0 Боливия - Перу 2:0 Парагвай - Боливия 1:0 Боливия - Эквадор 1:2 Боливия - Аргентина 0:3 Бразилия - Боливия 5:1 Боливия - Панама 1:2 Боливия - Чили 0:0 Эквадор - Боливия 1:0

Результаты матчей

Аргентина
Боливия

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Боливия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
2.
Колумбия
 Заявка 10 5 4 1 13 - 6 19
3.
Уругвай
 Заявка 9 4 3 2 13 - 6 15
4.
Венесуэла
 1:0 Заявка 10 3 5 2 8 - 8 14
5.
Бразилия
 Заявка 9 4 1 4 11 - 9 13
6.
Эквадор
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 12
7.
Боливия
 Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
8.
Парагвай
 0:1 Заявка 10 2 4 4 2 - 4 10
9.
Перу
 Заявка 9 1 3 5 3 - 10 6
10.
Чили
 Заявка 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 1:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Эквадор
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
7.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Парагвай
 0:1 Заявка 5 2 1 2 2 - 2 7
9.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Перу
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Бразилия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
3.
Колумбия
 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Уругвай
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5.
Венесуэла
 1:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
7.
Парагвай
 0:1 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
8.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Колумбия Диас Луис 4
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Пульгар Эрик 5
Чили Нуньес Марселино 1 3
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 30 минут.



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    • Прогнозы 116
    Аргентина 99.1% (115)
    X 0.9% (1)
    Боливия 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Аргентина
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина - Боливия

    Исход игры
    Аргентина
    99.2% (117)
    Ничья
    0.8% (1)
    Боливия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (39)
    Меньше
    63.89% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    13.89% (15)
    Нет
    86.11% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина
    50% (59)
    3:0 Аргентина
    13.6% (16)
    1:0 Аргентина
    8.5% (10)
    2:1 Аргентина
    7.6% (9)
    4:0 Аргентина
    6.8% (8)
    3:1 Аргентина
    4.2% (5)
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