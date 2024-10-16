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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче десятого тура отборочного турнира в Южной Америке на чемпионат мира 2026 года. Сегодня Бразилия на домашнем поле примет куда более скромную сборную Перу. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.