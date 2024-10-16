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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 10.
Бразилия
FIFA #5
0:0
Первый тайм: 1'
Перу
FIFA #43
0'
Прогнозы 115
Бразилия 96.5% (111)
X 3.5% (4)
Перу 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бразилия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Эдерсон
Мораес
13
Вандерсон
V
4
Маркиньос
Маркос
14
Габриэль
дос
Сантос
16
Абнер
5
Гимараэс
Бруно
15
Жерсон
Сантос
10
Родриго
11
Рафинья
Диас
20
Савио
III
19
Жезус
Игор
1
Гальесе
Педро
15
Араухо
Мигель
5
Самбрано
Очандарте
22
Кальенс
Александр
17
Адвинкула
Луис
16
Вильдер
Картахена
13
Кастильо
Хесус
10
Пенья
Серхио
6
Лопес
Маркос
23
Валера
Алекс
20
Флорес
Эдисон
Бразилия
4-2-3-1
Перу
3-5-2

История личных встреч

Бразилия
Перу

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

14 матчей

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Ч2КЮА
0:1
Ч2КЮА
2:0
КА
1:0
КА
4:0
Ч2КЮА
2:4
ТМС
1:0
КА
3:1
КА
0:5
Ч2КЮА
0:2
КА
0:1
Ч2КЮА
3:0
КА
2:1
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2.25
2.17

Среднее время на гол

40
41

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.38

Среднее время на гол

135
240

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 3 0.33
Неймар 2 0.22
Рафинья Диас 1 0.11
Маркиньос Маркос 1 0.11
Габриэль дос Сантос 1 0.11
Мартинелли Габриэл 1 0.11
Энрике Луис IX 1 0.11
Жезус Игор 1 0.11
Гимараэс Бруно 0 0
Савио III 0 0
Пакета Лукас 0 0
Винисиус Жуниор 0 0
Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йотун Йошимар 1 0.11
Кальенс Александр 1 0.11
Араухо Мигель 1 0.11
Валера Алекс 0 0
Гримальдо Жоао 0 0
Киспе Пьеро 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Рафинья Диас 2 0
Пакета Лукас 2 0
Жоэлинтон 0 1
Андре 1 0
Неймар 1 0
Данило Луис 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Лукас Моура 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Ришарлисон 1 0
Лоди Ренан 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Пепе Акино 1 0
Диниз Фернандо 1 0
Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 4 1
Лопес Маркос 4 0
Йотун Йошимар 2 0
Вильдер Картахена 2 0
Герреро Паоло 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Тапия Ренато 1 0
Кальенс Александр 1 0
Араухо Мигель 1 0
Рейна Брайан 1 0

Результаты матчей

Бразилия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Перу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Бразилия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Перу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3
Бразилия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Перу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чили - Бразилия 1:2 Парагвай - Бразилия 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0
Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1
Перу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перу - Уругвай 1:0 Эквадор - Перу 1:0 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Перу 2:0
Перу - Канада 0:1 Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0

Результаты матчей

Бразилия
Перу

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Перу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
2
7
1.5
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 10 7 1 2 14 - 5 22
2.
Колумбия
 Заявка 10 5 4 1 13 - 6 19
3.
Уругвай
 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 6 16
4.
Бразилия
 Заявка 9 4 1 4 11 - 9 13
5.
Эквадор
 0:0 Заявка 10 4 4 2 6 - 4 13
6.
Парагвай
 2:1 Заявка 10 3 4 3 4 - 4 13
7.
Боливия
 0:1 Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
8.
Венесуэла
 1:2 Заявка 10 2 5 3 8 - 10 11
9.
Перу
 Заявка 9 1 3 5 3 - 10 6
10.
Чили
 Заявка 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Аргентина
 1:0 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3.
Уругвай
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
4.
Парагвай
 2:1 Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
5.
Венесуэла
 1:2 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
6.
Боливия
 0:1 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
7.
Эквадор
 0:0 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
8.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
9.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Перу
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Бразилия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
3.
Колумбия
 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Уругвай
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5.
Эквадор
 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
6.
Парагвай
 2:1 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
7.
Боливия
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
8.
Венесуэла
 1:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Аргентина Месси Лионель 4
Колумбия Диас Луис 4
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Пульгар Эрик 5
Чили Нуньес Марселино 1 3
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас наверняка будет ждать интересная битва за очки. Бразилия и Перу выиграли свои последние матчи, которые были пару дней назад, а поэтому будут стараться закрепить свой успех и добрать важные для себя очки. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче десятого тура отборочного турнира в Южной Америке на чемпионат мира 2026 года. Сегодня Бразилия на домашнем поле примет куда более скромную сборную Перу. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Бразилия 96.5% (111)
X 3.5% (4)
Перу 0% (0)
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Где смотреть матч Бразилия 0:0 Перу онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Перу

Исход игры
Бразилия
96.5% (111)
Ничья
3.5% (4)
Перу
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
26.61% (29)
Нет
73.39% (80)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
50.4% (58)
2:1 Бразилия
13% (15)
1:0 Бразилия
10.4% (12)
3:1 Бразилия
8.7% (10)
3:0 Бразилия
8.7% (10)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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