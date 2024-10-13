Тур: 10.
История личных встреч
Бразилия
Перу
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
14 матчей
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
2.17
Среднее время на гол
40
41
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.38
Среднее время на гол
135
240
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго
|3
|0.33
|Неймар
|2
|0.22
|Рафинья Диас
|1
|0.11
|Маркиньос Маркос
|1
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.11
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.11
|Энрике Луис IX
|1
|0.11
|Жезус Игор
|1
|0.11
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Пакета Лукас
|0
|0
|Винисиус Жуниор
|0
|0
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йотун Йошимар
|1
|0.11
|Кальенс Александр
|1
|0.11
|Араухо Мигель
|1
|0.11
|Валера Алекс
|0
|0
|Гримальдо Жоао
|0
|0
|Киспе Пьеро
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Жоэлинтон
|0
|1
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|4
|1
|Лопес Маркос
|4
|0
|Йотун Йошимар
|2
|0
|Вильдер Картахена
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Кальенс Александр
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Бразилия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Перу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Бразилия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Перу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
3
Бразилия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Перу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чили - Бразилия 1:2 Парагвай - Бразилия 1:0 Бразилия - Эквадор 1:0 Уругвай - Бразилия 0:0
Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1
Перу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Перу - Уругвай 1:0 Эквадор - Перу 1:0 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Перу 2:0
Перу - Канада 0:1 Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0
Результаты матчей
Бразилия
Перу
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Бразилия
Перу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
27
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 6
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|12
|6.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|2 - 3
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 10
|6
|10.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|3.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|6.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|7.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогнозы на матч Бразилия - Перу
Исход игры
Бразилия
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Перу
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (15)
Меньше
58.33% (21)
Обе команды забьют
Да
33.33% (12)
Нет
66.67% (24)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
45.9% (17)
2:1 Бразилия
18.9% (7)
3:0 Бразилия
10.8% (4)
3:1 Бразилия
10.8% (4)
1:0 Бразилия
8.1% (3)
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