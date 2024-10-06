Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Матч возобновлен

88' Тактическая замена. Оливер Бреуде уходит с поля и его заменяет Халл Дензел

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Ильяс Себауи из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

84' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

83' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Дэйви ван ден Берг выиграл воздушное противоборство у Nikolai Hopland

83' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Ильяс Себауи из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Хорошую попытку сделал Тренсков Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ильяс Себауи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Эспен ван Э уходит с поля и его заменяет Конде Амара

73' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Херенвен

72' Монтейру Жамиру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

69' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ильяс Себауи не смог попасть в створ ударом издали

67' Венте Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Эспен ван Э - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Эспен ван Э наказан за толчок Намли Юнес

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Ох, нехорошо это выглядит. Dimitris Rallis получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Эспен ван Э выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Херенвен

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

55' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Тренсков Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

51' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Намли Юнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Намли Юнес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.