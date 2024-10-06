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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 24141 Главный судья: Йоей Кой
Херенвен
1:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:1
3' Гол
Ван Ден Берг Дэйв
1:1
11' Гол
Dimitris Rallis
65' Желтая карточка
Ван Эе Эспен
84' Желтая карточка
Томас Райан
90' Желтая карточка
Халл Дензел
90' Желтая карточка
Де Рой Кай
90'+8

Ход матча

3'
0:1
Ван Ден Берг Дэйв
(Мбайо Дилан)
11'
Dimitris Rallis
(Тренсков Якоб)
1:1
65'
Ван Эе Эспен
 
65'
Карлсбакк Даниэль
Dimitris Rallis
 
69'
 
Веланас Одиссеус
Крастев Филип
74'
Levi Smans
Ольссон Симон
 
74'
Конде Амара
Ван Эе Эспен
 
80'
 
Лутонда Тьерри
Ван Дер Хар Дамиан
80'
 
Де Рой Кай
Намли Юнес
80'
 
Томас Райан
Мбайо Дилан
84'
 
Томас Райан
88'
Халл Дензел
Брауде Оливер
 
88'
Нуннели Че
Ilias Sebaoui
 
90'
Халл Дензел
 
90'
 
Де Рой Кай

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 479 Количество передач 426
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
19
Ольссон
Симон
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
10
Ilias
Sebaoui
26
Dimitris
Rallis
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
6
Эль-Аззузи
Ануар
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
50
Крастев
Филип
Херенвен
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

История личных встреч

Херенвен
ПЕК Зволле

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
5:2
Э
2:0
Э
2:2
ТМК
0:1
ТМК
1:0
Э
0:1
Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
4:1
ТМС
0:1
Э
1:0
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.69

Среднее время на гол

60
53

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.75

Среднее время на гол

53
120

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 0.38
Тренсков Якоб 2 0.25
Брауэрс Люк 2 0.25
Dimitris Rallis 2 0.25
Ольссон Симон 1 0.13
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.38
Крастев Филип 2 0.25
Мбайо Дилан 1 0.13
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.13
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауде Оливер 3 0
Бохневич Павел 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван Эе Эспен 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 3 0
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Томас Райан 1 0
Намли Юнес 1 0
Венте Дилан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Херенвен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

0
3
Херенвен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1
Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1

Результаты матчей

Херенвен
ПЕК Зволле

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Херенвен
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
7.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
8.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
12.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
13.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
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