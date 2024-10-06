Тур: 8. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 24141 Главный судья: Йоей Кой
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолВан Ден Берг Дэйв
1:1
11' ГолDimitris Rallis
65' Желтая карточкаВан Эе Эспен
84' Желтая карточкаТомас Райан
90' Желтая карточкаХалл Дензел
90' Желтая карточкаДе Рой Кай
90'+8
Ход матча
3'
0:1
11'
1:1
65'
80'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
479 Количество передач 426
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 _Isaiah A.
-
14 Levi Smans
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
-
77 Ману БрайдонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
ПЕК Зволле
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.2%
23.5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
29 матчей
51.7%
17.2%
31.1%
15 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.69
Среднее время на гол
60
53
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.75
Среднее время на гол
53
120
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.59
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|3
|0.38
|Тренсков Якоб
|2
|0.25
|Брауэрс Люк
|2
|0.25
|Dimitris Rallis
|2
|0.25
|Ольссон Симон
|1
|0.13
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Венте Дилан
|3
|0.38
|Крастев Филип
|2
|0.25
|Мбайо Дилан
|1
|0.13
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.13
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брауде Оливер
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Карлсбакк Даниэль
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Аззузи Ануар
|3
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Крастев Филип
|2
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Херенвен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
0
3
Херенвен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
19%
2
18%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1
Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1
Результаты матчей
Херенвен
ПЕК Зволле
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
9:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Херенвен
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
16
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 5
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 4
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 19
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|7 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|3