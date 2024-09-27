Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Германнштадт

83' Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали

82' Муссаки Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Удар от ворот произведет Германнштадт

80' Юрю Томми не смог попасть в створ ударом издали

79' Tidiane Keita пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

78' Юрю Томми пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

77' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Германнштадт

75' Стойка Янис не смог попасть в створ ударом издали

72' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

70' Удар от ворот произведет Германнштадт

70' Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Ханка Серджу получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Ханка Серджу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Vlad Mutiu держит все под контролем

66' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Nana Akosah-Bempah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Кицу Аурелиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Tidiane Keita наказан за толчок Иванов Антоний

57' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Тудорие Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Тудорие Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Папп Пол получает желтую карточку за толчок соперника.

51' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

51' Хорошую попытку сделал Балауре Сильвиу . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Матч возобновлен

50' Mihnea Radulescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Балауре Сильвиу