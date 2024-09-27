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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Петролул Плоешти
4:1
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
6' Гол
Рикардинью
2:0
11' Гол
Mihnea Radulescu
3:0
26' Гол
Mihnea Radulescu
3:1
48' Гол
Буш Сержиу
4:1
63' Гол
Грозав Георге-Теодор
90'+4
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
17
Mihnea
Radulescu
20
Ханка
Серджу
6
Юрю
Томми
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
31
Vlad
Mutiu
30
Антви
Нана
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
15
Tiago
Goncalves
10
Негуц
Кристиан
8
Мурджа
Алессандро
24
Иванов
Антоний
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
11
Буш
Сержиу
Петролул Плоешти
Германнштадт

История личных встреч

Петролул Плоешти
Германнштадт

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
ЛI
1:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.92
0.58

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
154

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mihnea Radulescu 4 0.36
Грозав Георге-Теодор 3 0.27
Тудорие Александру 2 0.18
Рикардинью XI 1 0.09
Бериша Альбин 1 0.09
Тичу Валентин Константин 1 0.09
Ханка Серджу 0 0
Nana Akosah-Bempah 0 0
Сантос Фабрисио 0 0
Брату Марио 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 3 0.27
Дякону Роналдо 2 0.18
Стойка Янис 2 0.18
Кицу Аурелиан 2 0.18
Балауре Сильвиу 2 0.18
Негуц Кристиан 1 (1) 0.09
Буш Сержиу 1 0.09
Бейян Флориан 1 0.09
Petru Dragos 1 0.09
Robert Popescu 1 0.09
Гэман Валеричэ 0 0
Ороиан Александру 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 3 0
Ханка Серджу 2 0
Рикардинью XI 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Хужа Мариан Фернандо 2 0
Кейта Тидьян 2 0
Nana Akosah-Bempah 1 0
Юрю Томми 1 0
Ioan Tolea 1 0
Mihnea Radulescu 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Бейян Флориан 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0
Robert Popescu 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Германнштадт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
11
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Германнштадт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
12
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
4
36%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
50%
5
31%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Германнштадт - ФКСБ 2:0
Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Германнштадт

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 10 6 4 0 16 - 5 22
2.
Динамо Бухарест
 2:1 11 5 4 2 20 - 13 19
3.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
4.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
7.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
8.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
9.
Рапид Бухарест
 10 2 6 2 12 - 13 12
10.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
11.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
12.
Политехника Яссы
 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
14.
УТА Арад
 10 1 6 3 7 - 11 9
15.
Ботошани
 1:2 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2:1 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
8.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
11.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Ботошани
 1:2 4 1 1 2 6 - 8 4
14.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
10.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Динамо Бухарест
 2:1 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Ботошани
 1:2 6 1 0 5 3 - 11 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Весь список
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