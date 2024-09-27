Тур: 11. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ковач Иштван
4:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолРикардинью
2:0
11' ГолMihnea Radulescu
3:0
26' ГолMihnea Radulescu
3:1
48' ГолБуш Сержиу
4:1
63' ГолГрозав Георге-Теодор
90'+4
Ход матча
6'
1:0
11'
2:0
26'
48'
3:1
63'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
20
Ханка
Серджу
31
Vlad
Mutiu
30
Антви
Нана
11
Буш
Сержиу
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
69 Рош ЙоанЗащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Alin Botogan
-
15 Hasan Jahic
-
30 Ioan Tolea
-
99 Raul Bucur
-
71 David Ilie
-
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
30 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Буш СержиуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поп ИонутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Petru Dragos
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Германнштадт
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.92
0.58
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
154
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mihnea Radulescu
|4
|0.36
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.27
|Тудорие Александру
|2
|0.18
|Рикардинью XI
|1
|0.09
|Бериша Альбин
|1
|0.09
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.09
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|Брату Марио
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурджа Алессандро
|3
|0.27
|Дякону Роналдо
|2
|0.18
|Стойка Янис
|2
|0.18
|Кицу Аурелиан
|2
|0.18
|Балауре Сильвиу
|2
|0.18
|Негуц Кристиан
|1 (1)
|0.09
|Буш Сержиу
|1
|0.09
|Бейян Флориан
|1
|0.09
|Petru Dragos
|1
|0.09
|Robert Popescu
|1
|0.09
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Ороиан Александру
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|3
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Nana Akosah-Bempah
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
|Mihnea Radulescu
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Германнштадт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
11
Петролул Плоешти
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Германнштадт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
12
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
83%
4
36%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
50%
5
31%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
25%
4
25%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2 Германнштадт - ФКСБ 2:0
Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Германнштадт
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
47
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|16 - 5
|22
|2.
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|3.
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|4.
|9
|4
|5
|0
|10 - 4
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|7.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|9.
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|15.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|6
|0
|6
|0
|4 - 4
|6
|13.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|2:1
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4