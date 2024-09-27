Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Миланов Георги навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Франсишку Жуниор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Онгенда Эрвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Онгенда Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сельмани Астрит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали

33' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Пап Эдуард плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

26' Миланов Георги получил желтую карточку от судьи

25' Онгенда Эрвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Adams Friday . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Соро Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Энцо Лопес не смог попасть в створ ударом издали

19' Удар от ворот произведет Ботошани

18' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Ботошани

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сивис Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Ботошани

9' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

3' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру