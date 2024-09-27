Тур: 11. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Sorin Vadana
2:1
Второй тайм: 85'
0'
1:0
28' ГолСельмани Астрит
30' Желтая карточкаСельмани Астрит
54' Желтая карточкаОпрут Рауль
2:0
70' ГолDennis Politic
2:1
76' ГолФюлёп Лоран
83' Желтая карточкаГолубович Аднан
83' Желтая карточкаГнаоре Эдди
Ход матча
28'
1:0
30'
54'
70'
2:0
76'
2:1
83'
83'
Владение мячом
27
Сивис
Максим
94
Пап
Эдуард
12
Adams
Friday
44
Садику
Рияд
64
Муаддиб
Жали
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
12 Adams FridayЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
13 Alin Ciobanu
-
-
11 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Ботошани
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
14.3%
60.7%
25%
4 победы 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.85
1.07
Среднее время на гол
106
84
Всего голов
24
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.54
Среднее время на гол
56
167
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.25
0.82
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
72
109
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|6 (3)
|0.55
|Каржан Каталин
|3
|0.27
|Dennis Politic
|3 (1)
|0.27
|Абдалла Хаким
|2
|0.18
|Бани Андрей
|1
|0.09
|Гнаоре Эдди
|1
|0.09
|Опрут Рауль
|1
|0.09
|Неагу Петру
|1
|0.09
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.1
|Adams Friday
|1
|0.1
|Онгенда Эрвин
|1
|0.1
|Шерони Алин
|1
|0.1
|Садику Рияд
|1
|0.1
|Майлат Себастьян
|1
|0.1
|Муаддиб Жали
|1
|0.1
|Aldair Ferreira
|1
|0.1
|Капроф Хуан
|0
|0
|Мирон Джордже
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омавоо Жозуэ
|3
|1
|Сельмани Астрит
|4
|0
|Опрут Рауль
|3
|0
|Dennis Politic
|3
|0
|Сивис Максим
|1
|1
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Голубович Аднан
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Cristian Licsandru
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|4
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Aldair Ferreira
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Саломон Алехандро
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
5
Динамо Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Забито
18
9
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
5
28%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Глория Бузау 3:3 Сепси - Ботошани 3:0 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0
Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Ботошани
Точный счет
4:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
55
27
28
18
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|16 - 5
|22
|2.
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|3.
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|4.
|9
|4
|5
|0
|10 - 4
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|18 - 11
|15
|7.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|9.
|10
|2
|6
|2
|12 - 13
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|14.
|10
|1
|6
|3
|7 - 11
|9
|15.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|10
|1
|4
|5
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|6
|0
|6
|0
|4 - 4
|6
|13.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|11.
|2:1
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|1:2
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4