Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

94' Матч возобновлен

94' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

94' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Бухарест

93' Франсишку Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Удар от ворот произведет Ботошани

88' Удар от ворот произведет Ботошани

87' Деннис Политик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Ольсен Патрик получил желтую карточку от судьи

86' Тактическая замена. Миланов Георги уходит с поля и его заменяет Adrian Caragea

85' Г О О О О О Л - Флореску Эдуард из команды Ботошани забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Аднан Голубович прыгнул не в ту сторону.

83' Гнаоре Эдди получил желтую карточку от судьи

82' Голубович Аднан получил желтую карточку от судьи

79' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Ботошани

76' Г О О О О Л - Фюлёп Лоран забивает с правой ноги!

76' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Павлович Михаэль не смог попасть в створ ударом издали

74' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Г О О О О Л - Деннис Политик забивает с правой ноги!

70' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сивис Максим получил травму и заменен. Cristian Costin выходит на поле.

63' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Сивис Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Сивис Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Энцо Лопес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Опрут Рауль получил желтую карточку от судьи

54' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Stefan Panoiu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля