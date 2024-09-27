Тур: 11. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Sorin Vadana
2:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолСельмани Астрит
30' Желтая карточкаСельмани Астрит
54' Желтая карточкаОпрут Рауль
2:0
70' ГолDennis Politic
2:1
76' ГолФюлёп Лоран
82' Желтая карточкаГолубович Аднан
83' Желтая карточкаГнаоре Эдди
2:2
85' ПенальтиФлореску Эдуард
86' Желтая карточкаОльсен Патрик
90' Вторая желтая карточкаОпрут Рауль
90' Желтая карточкаПап Эдуард
90'+14
Ход матча
28'
1:0
30'
54'
70'
2:0
76'
2:1
82'
83'
85'
2:2
86'
90'
90'
Владение мячом
27
Сивис
Максим
94
Пап
Эдуард
12
Adams
Friday
44
Садику
Рияд
64
Муаддиб
Жали
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
12 Adams FridayЗащитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
13 Alin Ciobanu
-
-
11 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Ботошани
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
14.3%
60.7%
25%
4 победы 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.85
1.07
Среднее время на гол
106
84
Всего голов
24
7
Голов в среднем за матч
1.6
0.54
Среднее время на гол
56
167
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.25
0.82
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
72
109
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|6 (3)
|0.55
|Dennis Politic
|4 (1)
|0.36
|Каржан Каталин
|3
|0.27
|Абдалла Хаким
|2
|0.18
|Бани Андрей
|1
|0.09
|Гнаоре Эдди
|1
|0.09
|Опрут Рауль
|1
|0.09
|Неагу Петру
|1
|0.09
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.1
|Adams Friday
|1
|0.1
|Онгенда Эрвин
|1
|0.1
|Шерони Алин
|1
|0.1
|Садику Рияд
|1
|0.1
|Майлат Себастьян
|1
|0.1
|Муаддиб Жали
|1
|0.1
|Aldair Ferreira
|1
|0.1
|Фюлёп Лоран
|1
|0.1
|Флореску Эдуард
|1 (1)
|0.1
|Капроф Хуан
|0
|0
|Мирон Джордже
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|3
|1
|Омавоо Жозуэ
|3
|1
|Сельмани Астрит
|4
|0
|Dennis Politic
|3
|0
|Сивис Максим
|1
|1
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Гнаоре Эдди
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Cristian Licsandru
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|4
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Aldair Ferreira
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Саломон Алехандро
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
5
Динамо Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
75%
4
36%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Забито
20
11
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
4
20%
5
45%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
29%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Глория Бузау 3:3 Сепси - Ботошани 3:0 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0
Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Ботошани
Точный счет
4:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
64
65
37
29
19
29
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4