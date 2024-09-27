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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Sorin Vadana
Динамо Бухарест
2:2
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
28' Гол
Сельмани Астрит
30' Желтая карточка
Сельмани Астрит
54' Желтая карточка
Опрут Рауль
2:0
70' Гол
Dennis Politic
2:1
76' Гол
Фюлёп Лоран
82' Желтая карточка
Голубович Аднан
83' Желтая карточка
Гнаоре Эдди
2:2
85' Пенальти
Флореску Эдуард
86' Желтая карточка
Ольсен Патрик
90' Вторая желтая карточка
Опрут Рауль
90' Желтая карточка
Пап Эдуард
90'+14
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
23
Патрике
Разван
6
Cristian
Licsandru
3
Опрут
Рауль
8
Гнаоре
Эдди
17
Миланов
Георги
33
Ольсен
Патрик
10
Каржан
Каталин
18
Соро
Альберто
9
Сельмани
Астрит
94
Пап
Эдуард
12
Adams
Friday
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
3
Павлович
Михаэль
64
Муаддиб
Жали
22
Франсишку
Жуниор
83
Aldair
Ferreira
17
Stefan
Panoiu
26
Онгенда
Эрвин
9
Enzo
Lopez
Динамо Бухарест
Ботошани

История личных встреч

Динамо Бухарест
Ботошани

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

14.3%
60.7%
25%
4 победы 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.3%
32.1%
28.6%
11 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
С
1:0
Л1ГБ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:3

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.85
1.07

Среднее время на гол

106
84

Всего голов

24
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.54

Среднее время на гол

56
167

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.25
0.82

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

72
109

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 6 (3) 0.55
Dennis Politic 4 (1) 0.36
Каржан Каталин 3 0.27
Абдалла Хаким 2 0.18
Бани Андрей 1 0.09
Гнаоре Эдди 1 0.09
Опрут Рауль 1 0.09
Неагу Петру 1 0.09
Боатенг Кеннеди 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодиштяну Штефан 1 0.1
Adams Friday 1 0.1
Онгенда Эрвин 1 0.1
Шерони Алин 1 0.1
Садику Рияд 1 0.1
Майлат Себастьян 1 0.1
Муаддиб Жали 1 0.1
Aldair Ferreira 1 0.1
Фюлёп Лоран 1 0.1
Флореску Эдуард 1 (1) 0.1
Капроф Хуан 0 0
Мирон Джордже 0 0
Marian Chica-Rosa 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 3 1
Омавоо Жозуэ 3 1
Сельмани Астрит 4 0
Dennis Politic 3 0
Сивис Максим 1 1
Боатенг Кеннеди 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Голубович Аднан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Патрике Разван 1 0
Гнаоре Эдди 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Соро Альберто 1 0
Костин Кристиан 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Cristian Licsandru 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marian Chica-Rosa 4 0
Шерони Алин 3 0
Aldair Ferreira 3 0
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Пап Эдуард 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Adams Friday 0 1
Онгенда Эрвин 1 0
Франсишку Жуниор 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Капроф Хуан 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кукич Лука 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Саломон Алехандро 1 0
Daniel Celea 1 0
Павлович Михаэль 1 0
Zoran Mitrov 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ботошани
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ботошани
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
5
Динамо Бухарест
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
75%
4
36%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Забито

20
11
12 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
5
25%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
4
20%
5
45%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
4
29%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Динамо Бухарест - Афумати 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ботошани - Глория Бузау 3:3 Сепси - Ботошани 3:0 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0
Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Ботошани

Точный счет

4:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5
1
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
5
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 10 6 4 0 16 - 5 22
2.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
3.
Оцелул Галац
 9 4 5 0 10 - 4 17
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 9 4 3 2 18 - 11 15
7.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
8.
Фарул Констанца
 10 3 3 4 11 - 13 12
9.
Рапид Бухарест
 10 2 6 2 12 - 13 12
10.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
11.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
12.
Политехника Яссы
 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
14.
УТА Арад
 10 1 6 3 7 - 11 9
15.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
16.
Глория Бузау
 10 1 4 5 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 9 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
7.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
8.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
11.
Политехника Яссы
 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
14.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
15.
Рапид Бухарест
 4 0 3 1 5 - 7 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 8 - 3 12
2.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
9.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
10.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
11.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
12.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
13.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
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