Тур: 11. Стадион: Stadionul Municipal, Buzau. Главный судья: Andrei Chivulete
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаБудеску Константин
31' Желтая карточкаЦэру Богдан
54' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
60' Желтая карточкаТавареш Давид
69' Желтая карточкаГригорян Нарек
72' Желтая карточкаАлбу Константин
1:0
77' ГолЧанаджия Дарио
80' Желтая карточкаEugen Neagoe
90' Желтая карточкаСтан Александру
90' Желтая карточкаСырбу Дан
90'+5
Ход матча
31'
54'
60'
69'
72'
77'
1:0
80'
90'
90'
Владение мячом
92
Майк
Сестор
22
Сырбу
Дан
23
Касап
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бута ГабриэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Глория Бузау
Фарул Констанца
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Среднее время на гол
60
360
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
0.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
240
Бомбардиры внутри турнира
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будеску Константин
|3 (1)
|0.27
|Матуш Рикарду
|2
|0.18
|Стан Александру
|1
|0.09
|Чанаджия Дарио
|1
|0.09
|Ишфан Александру
|1
|0.09
|Тескан Драгош
|1
|0.09
|Тавареш Давид
|0
|0
|Daniel Benzar
|0
|0
|Георге Ион
|0
|0
|Пырвулеску Сергей
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривалдиньо
|3
|0.27
|Алибек Денис
|3 (2)
|0.27
|Григорян Нарек
|2
|0.18
|Вынэ Йонуц
|1
|0.09
|Янку Габриэль
|1
|0.09
|Дикан Виктор
|1
|0.09
|Ганя Кристиан
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Карточки
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Матуш Рикарду
|2
|0
|Будеску Константин
|2
|0
|Феррарессо Диего
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Тавареш Давид
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Ахматов Расамбек
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэлаша Михай
|3
|1
|Вынэ Йонуц
|4
|0
|Дикан Виктор
|3
|0
|Грамени Константин
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Григорян Нарек
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Результаты матчей
Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Глория Бузау
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
4
7
Глория Бузау
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
3
38%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
4
44%
1
9%
76-90
Пропущено
22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Глория Бузау
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ботошани - Глория Бузау 3:3 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1
Результаты матчей
Глория Бузау
Фарул Констанца
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Глория Бузау
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
29
47
110
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3