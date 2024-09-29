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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Глория Бузау
1:0
Конец матча
Фарул Констанца
0'
19' Желтая карточка
Будеску Константин
31' Желтая карточка
Цэру Богдан
54' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
60' Желтая карточка
Тавареш Давид
69' Желтая карточка
Григорян Нарек
72' Желтая карточка
Албу Константин
1:0
77' Гол
Чанаджия Дарио
80' Желтая карточка
Eugen Neagoe
90' Желтая карточка
Стан Александру
90' Желтая карточка
Сырбу Дан
90'+5
1
Лазар
Давид
14
Сиранни
Алессандро
25
Ловрич
Драган
92
Майк
Сестор
87
Феррарессо
Диего
27
Чанаджия
Дарио
8
Албу
Константин
98
Alexandru
Daniel
Jipa
20
Тавареш
Давид
30
Ишфан
Александру
10
Будеску
Константин
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
5
Цэру
Богдан
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
20
Радаславеску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
23
Касап
Карло
30
Григорян
Нарек
9
Ривалдиньо
7
Алибек
Денис
Глория Бузау
Фарул Констанца

История личных встреч

Глория Бузау
Фарул Констанца

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:0
ЛI
2:2
ЛI
2:0
Л2С1
2:0
Л2С1
0:0
ДА
2:0
ДА
0:1
ДА
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Среднее время на гол

60
360

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
240

Бомбардиры внутри турнира

Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будеску Константин 3 (1) 0.27
Матуш Рикарду 2 0.18
Стан Александру 1 0.09
Чанаджия Дарио 1 0.09
Ишфан Александру 1 0.09
Тескан Драгош 1 0.09
Тавареш Давид 0 0
Daniel Benzar 0 0
Георге Ион 0 0
Пырвулеску Сергей 0 0
Vlad Prejmerean 0 0
Alexandru Daniel Jipa 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.27
Алибек Денис 3 (2) 0.27
Григорян Нарек 2 0.18
Вынэ Йонуц 1 0.09
Янку Габриэль 1 0.09
Дикан Виктор 1 0.09
Ганя Кристиан 0 0
Грамени Константин 0 0

Карточки

Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Матуш Рикарду 2 0
Будеску Константин 2 0
Феррарессо Диего 2 0
Албу Константин 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Стан Александру 1 0
Дандя Александру 1 0
Ловрич Драган 1 0
Траоре Шейк 1 0
Тавареш Давид 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Ахматов Расамбек 1 0
Tudor Calin 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 3 1
Вынэ Йонуц 4 0
Дикан Виктор 3 0
Грамени Константин 2 0
Маринс Густаво 2 0
Алибек Денис 1 0
Янку Габриэль 1 0
Цэру Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Сырбу Дан 1 0
Григорян Нарек 1 0
Георге Хаджи 1 0

Результаты матчей

Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Глория Бузау
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
7
Глория Бузау
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фарул Констанца
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
6
35%
3
38%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
4
44%
1
9%
76-90

Пропущено

22
14
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Глория Бузау
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ботошани - Глория Бузау 3:3 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1

Результаты матчей

Глория Бузау
Фарул Констанца

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Глория Бузау
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
3.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
9.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
10.
Фарул Констанца
 11 3 3 5 11 - 14 12
11.
УТА Арад
 11 2 6 3 10 - 12 12
12.
Сепси
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
14.
ФКСБ
 9 2 4 3 11 - 13 10
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
7.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
9.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
13.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
14.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 4 - 6 2
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
Весь список
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