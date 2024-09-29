Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Нарек Григорян сейчас получил желтую

Нарек Григорян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Цэру Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Цэру Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

47' Ишфан Александру пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

47' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Constantin Albu пытается реализовать момент...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

44' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновлен

37' Лазар Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Нарек Григорян пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

36' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

36' Хорошую попытку сделал Нарек Григорян. Удар в створ, но вратарь начеку

35' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Тавареш Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Цэру Богдан получил желтую карточку от судьи

31' Ох, нехорошо это выглядит. Цэру Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Тавареш Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Нарек Григорян нанес удар, но промахнулся очень сильно.

30' Радаславеску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

29' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ривалдиньо нанес удар головой, но Давид Лазар спокойно отбил мяч.

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ишфан Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Alexandru Daniel Jipa пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

19' Будеску Константин получил желтую карточку от судьи

19' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч остановлен

11' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца разыграл угловой с левого угла.

9' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Алибек Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Нарек Григорян наказан за толчок Сиранни Алессандро