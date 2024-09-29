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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Сепси
0:0
Первый тайм: 9'
ФКСБ
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
ФКСБ
3.15
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3.55
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3.35
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
4
Харуц
Денис
5
Sota
Mino
21
Алими
Исник
17
Оройан
Дариус
10
Матей
Космин
9
Marius
Coman
59
Каллаку
Шерифф
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
3
Панцыру
Ионуц
42
Альхассан
Баба
8
Шут
Адриан
25
Балута
Александр
7
Тэнасе
Флорин
10
Попеску
Октавиан
19
Попа
Даньел
Сепси
ФКСБ

История личных встреч

Сепси
ФКСБ

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
2:5
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.64

Среднее время на гол

83
141

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.64
2.08

Среднее время на гол

55
43

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.35
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
64

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 3 0.3
Marius Coman 2 0.2
Штефан Флорин 1 0.1
Алими Исник 1 (1) 0.1
Матей Космин 1 0.1
Оберлин Димитри 1 0.1
Варга Кевин 1 0.1
Чоботарю Денис 1 0.1
Каллаку Шерифф 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балута Александр 3 0.33
Олару Дариус 3 (2) 0.33
Штефэнеску Мариус 1 0.11
Нгезана Сиябонга 1 0.11
Дава Джойским 1 0.11
Муси Александру Мариан 1 0.11
Ликсандру Михай 1 0.11
Шут Адриан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Попа Даньел 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 3 0
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Штефан Флорин 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Omar El Sawy 0 1
Шигер Давид 1 0
Никзули Роланд 1 0
Marius Coman 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 3 0
Шут Адриан 3 0
Альхассан Баба 3 0
Олару Дариус 1 1
Крецу Валентин 2 0
Попеску Михай 0 1
Радунович Ристо 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Балута Александр 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Пантя Александру 1 0
Антви Нана 1 0
William Baeten 1 0

Результаты матчей

Сепси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
7
Сепси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ФКСБ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
27%
1
9%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
2
14%
4
31%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Ботошани 3:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2

Результаты матчей

Сепси
ФКСБ

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сепси
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
3.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
9.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
10.
Фарул Констанца
 11 3 3 5 11 - 14 12
11.
Сепси
 0:0 11 3 3 5 11 - 14 12
12.
УТА Арад
 11 2 6 3 10 - 12 12
13.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
14.
ФКСБ
 0:0 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
7.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
9.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
Сепси
 0:0 6 2 2 2 6 - 4 8
11.
ФКСБ
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
10.
Сепси
 0:0 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
12.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
13.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
14.
ФКСБ
 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
Весь список
  • 7'
    Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 6'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 6'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 6'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ.
  • 6'
    Балута Александр из команды ФКСБ в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: Сепси: 40%, ФКСБ: 60%.
  • 5'
    Судья сигнализирует, что Sota Mino из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Попа Даньел
  • 5'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Харуц Денис выиграл воздушное противоборство у Попа Даньел.
    • 4'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 3'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 2'
      Матей Космин наказан за толчок Альхассан Баба
    • 1'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    ФКСБ
    3.15
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    3.55
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    3.35
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