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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Сепси
0:1
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
15' Гол
Тэнасе Флорин
51' Желтая карточка
Дава Джойским
54' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
67' Undefined phrase: football_event_
Бирлигея Даниэль
90' Желтая карточка
Шигер Давид
90'+6
33
Никзули
Роланд
4
Харуц
Денис
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
17
Оройан
Дариус
5
Sota
Mino
21
Алими
Исник
3
Штефан
Флорин
10
Матей
Космин
9
Marius
Coman
59
Каллаку
Шерифф
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
3
Панцыру
Ионуц
42
Альхассан
Баба
8
Шут
Адриан
25
Балута
Александр
7
Тэнасе
Флорин
10
Попеску
Октавиан
19
Попа
Даньел
Сепси
ФКСБ

История личных встреч

Сепси
ФКСБ

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

23 матча

8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
2:5
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.64

Среднее время на гол

83
141

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.64
2.08

Среднее время на гол

55
43

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.35
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
64

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 3 0.27
Marius Coman 2 0.18
Штефан Флорин 1 0.09
Алими Исник 1 (1) 0.09
Матей Космин 1 0.09
Оберлин Димитри 1 0.09
Варга Кевин 1 0.09
Чоботарю Денис 1 0.09
Каллаку Шерифф 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балута Александр 3 0.3
Олару Дариус 3 (2) 0.3
Штефэнеску Мариус 1 0.1
Тэнасе Флорин 1 0.1
Нгезана Сиябонга 1 0.1
Дава Джойским 1 0.1
Муси Александру Мариан 1 0.1
Ликсандру Михай 1 0.1
Шут Адриан 0 0
Попеску Октавиан 0 0
Попа Даньел 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 3 0
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Шигер Давид 2 0
Штефан Флорин 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Omar El Sawy 0 1
Никзули Роланд 1 0
Marius Coman 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 4 0
Шут Адриан 3 0
Альхассан Баба 3 0
Олару Дариус 1 1
Крецу Валентин 2 0
Попеску Михай 0 1
Радунович Ристо 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Балута Александр 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Пантя Александру 1 0
Антви Нана 1 0
William Baeten 1 0

Результаты матчей

Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
7
Сепси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ФКСБ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
27%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
4
31%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Ботошани 3:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2

Результаты матчей

Сепси
ФКСБ

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сепси
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
3.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
4.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
5.
Университатя Крайова
 10 4 4 2 16 - 10 16
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
9.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
10.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
11.
Фарул Констанца
 11 3 3 5 11 - 14 12
12.
УТА Арад
 11 2 6 3 10 - 12 12
13.
Униря Слобозия
 10 3 2 5 9 - 13 11
14.
Сепси
 11 3 2 6 11 - 15 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
6.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
7.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
8.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
9.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Тактическая замена. Sota Mino уходит с поля и его заменяет Marian Draghiceanu
    • 90'
      Контроль мяча: Сепси: 48%, ФКСБ: 52%.
    • 90'
      Тарновану Стефан делает важнейший сейв!
    • 90'
      Оооо... вот это был удар! Мариус Коман должен был забить с этой позиции.
    • 90'
      Мариус Коман нанес удар головой, но Штефан Тырновану спокойно отбил мяч.
    • 90'
      Оберлин Димитри из команды Сепси наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 90'
      Матей Космин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Сепси: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 48'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Харуц Денис из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Кирикеш Влад из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Панцыру Ионуц из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Алими Исник
    • 47'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Харуц Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 43%, ФКСБ: 57%.
    • 44'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 43'
      Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Кирикеш Влад успешно блокирует удар.
    • 43'
      Алими Исник нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Кирикеш Влад из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Сепси начинает контратаку
    • 42'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Панцыру Ионуц выиграл воздушное противоборство у Харуц Денис.
    • 41'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 41'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 40'
      Попеску Октавиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 42%, ФКСБ: 58%.
    • 40'
      Панцыру Ионуц задерживает мяч рукой
    • 39'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Каллаку Шерифф из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
    • 37'
      Тэнасе Флорин из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Панцыру Ионуц из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Адриан Шут из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 43%, ФКСБ: 57%.
    • 34'
      Флорин Штефан из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Балута Александр.
    • 34'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 33'
      Попа Даньел из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Дава Джойским из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Мариус Коман.
    • 32'
      Адриан Шут успешно блокирует удар.
    • 32'
      Каллаку Шерифф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Балута Александр из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Флорин Штефан
    • 30'
      Тэнасе Флорин из команды ФКСБ в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 36%, ФКСБ: 64%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 29'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 28'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Адриан Шут успешно блокирует удар.
    • 26'
      Алими Исник нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 26'
      Дава Джойским из команды ФКСБ фолит на Мариус Коман, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 25'
      Попа Даньел из команды ФКСБ в офсайде
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 37%, ФКСБ: 63%.
    • 24'
      Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Тэнасе Флорин из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Харуц Денис нанес удар головой, но Штефан Тырновану спокойно отбил мяч.
    • 23'
      Матей Космин из команды Сепси подал угловой справа.
    • 23'
      Панцыру Ионуц из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 22'
      Адриан Шут не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Чоботарю Денис успешно блокирует удар.
    • 22'
      Адриан Шут нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 20'
      Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Панцыру Ионуц ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 20'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Адриан Шут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 18'
      Тэнасе Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Сепси контролирует мяч.
    • 15'
      Алими Исник плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 15'
      Балута Александр сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 15'
      Балута Александр из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Балута Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 41%, ФКСБ: 59%.
    • 15'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Оооо... вот это был удар! Алими Исник должен был забить с этой позиции.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Алими Исник. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Мариус Коман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Алими Исник возвращается на поле.
    • 14'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 13'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 13'
      Ох, нехорошо это выглядит. Алими Исник получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 13'
      Алими Исник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 11'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Мариус Коман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 11'
      Матей Космин из команды Сепси подал угловой слева.
    • 11'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 10'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси.
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 46%, ФКСБ: 54%.
    • 10'
      Тарновану Стефан из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Крецу Валентин из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Альхассан Баба из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Матей Космин.
    • 8'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 7'
      Кирикеш Влад из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Кирикеш Влад выиграл воздушное противоборство у Мариус Коман.
    • 7'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Крецу Валентин из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 6'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ.
    • 6'
      Балута Александр из команды ФКСБ в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Сепси: 40%, ФКСБ: 60%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Sota Mino из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Попа Даньел
    • 5'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Харуц Денис выиграл воздушное противоборство у Попа Даньел.
    • 4'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 3'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 2'
      Матей Космин наказан за толчок Альхассан Баба
    • 1'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 0:1 ФКСБ онлайн

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