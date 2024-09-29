Тур: 11. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Andrei Moroita
0'
0:1
15' ГолТэнасе Флорин
51' Желтая карточкаДава Джойским
54' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
67' Undefined phrase: football_event_Бирлигея Даниэль
90' Желтая карточкаШигер Давид
90'+6
Ход матча
15'
51'
54'
67'
90'
Владение мячом
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
21
Кирикеш
Влад
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
-
55 Nir BardaЗащитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Valentin Suciu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Сепси
ФКСБ
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
23 матча
8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.08
0.64
Среднее время на гол
83
141
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.64
2.08
Среднее время на гол
55
43
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.35
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
64
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|3
|0.27
|Marius Coman
|2
|0.18
|Штефан Флорин
|1
|0.09
|Алими Исник
|1 (1)
|0.09
|Матей Космин
|1
|0.09
|Оберлин Димитри
|1
|0.09
|Варга Кевин
|1
|0.09
|Чоботарю Денис
|1
|0.09
|Каллаку Шерифф
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балута Александр
|3
|0.3
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.3
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.1
|Тэнасе Флорин
|1
|0.1
|Нгезана Сиябонга
|1
|0.1
|Дава Джойским
|1
|0.1
|Муси Александру Мариан
|1
|0.1
|Ликсандру Михай
|1
|0.1
|Шут Адриан
|0
|0
|Попеску Октавиан
|0
|0
|Попа Даньел
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Кечкеш Акош
|2
|0
|Шигер Давид
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Omar El Sawy
|0
|1
|Никзули Роланд
|1
|0
|Marius Coman
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|4
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Олару Дариус
|1
|1
|Крецу Валентин
|2
|0
|Попеску Михай
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|William Baeten
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ФКСБ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
7
Сепси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ФКСБ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
27%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
27%
4
31%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Ботошани 3:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0
ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2
Результаты матчей
Сепси
ФКСБ
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сепси
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
38
46
110
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3