Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Адриан Шут решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

48' Харуц Денис из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

46' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет ФКСБ

43' Алими Исник не смог попасть в створ ударом издали

42' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет ФКСБ

41' Удар от ворот произведет Сепси

40' Попеску Октавиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

39' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Адриан Шут из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Удар от ворот произведет ФКСБ

34' Удар от ворот произведет ФКСБ

32' Адриан Шут успешно блокирует удар.

32' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет ФКСБ

28' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

26' Адриан Шут успешно блокирует удар.

24' Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Харуц Денис нанес удар головой, но Штефан Тырновану спокойно отбил мяч.

22' Удар от ворот произведет Сепси

22' Адриан Шут не смог попасть в створ ударом издали

22' Адриан Шут нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Удар от ворот произведет ФКСБ

20' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

20' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Адриан Шут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Сепси

18' Тэнасе Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Алими Исник плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

15' Г О О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

15' Балута Александр из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

15' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

15' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оооо... вот это был удар! Алими Исник должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Алими Исник . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Мариус Коман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Ох, нехорошо это выглядит. Алими Исник получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Алими Исник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

11' Мариус Коман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сепси

10' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

5' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

4' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Сепси

1' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Сепси начинает с центра поля