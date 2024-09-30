Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Униря Слобозия отменен из-за положения "вне игры".

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Униря Слобозия

77' Christ Afalna создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Хорошую попытку сделал Юсов Дмитрий . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Alexandru Dinu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновлен

73' Alexandru Dinu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Лукич Йован получил желтую карточку от судьи

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Laurentiu Vlasceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оооо... вот это был удар! Лукич Йован должен был забить с этой позиции.

68' Хорошую попытку сделал Лукич Йован . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Оооо... вот это был удар! Лукич Йован должен был забить с этой позиции.

67' Лукич Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Митрицэ Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Alexandru Dinu получил желтую карточку от судьи

65' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Laurentiu Vlasceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Constantin Adrian Toma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ionut Coada оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

59' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Alexandru Dinu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Митрицэ Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

53' Юсов Дмитрий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хури Льес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

46' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля