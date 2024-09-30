  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Университатя Крайова
3:0
Конец матча
Униря Слобозия
0'
33' Желтая карточка
Stefan Pacionel
1:0
38' Гол
Баярам Штефан
2:0
42' Гол
Баярам Штефан
65' Желтая карточка
Alexandru Dinu
72' Желтая карточка
Лукич Йован
76' Undefined phrase: football_event_
Джеле Джордан
84' Вторая желтая карточка
Alexandru Dinu
89' Желтая карточка
Takuto Oshima
3:0
90' Гол
Митрицэ Александру
90'+7
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
3
Мальдонадо
Дениль
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
6
Скречу
Владимир
10
Баярам
Штефан
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
4
Alexandru
Dinu
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
27
Stefan
Pacionel
20
Перяну
Овидиу
17
Камара
Секу
30
Пурече
Флориан
77
Аганович
Аднан
98
Christ
Afalna
Университатя Крайова
Униря Слобозия

История личных встреч

Университатя Крайова
Униря Слобозия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 7 (1) 0.64
Баярам Штефан 3 0.27
Кольич Элвир 2 0.18
Парадела Луис 1 0.09
Меквабишвили Анзор 1 0.09
Takuto Oshima 1 0.09
Stefan Bana 1 0.09
Зайков Джоко 1 0.09
Кэпэцынэ Михай 1 0.09
Мальдонадо Дениль 1 0.09
Хури Льес 0 0
Иван Андрей 0 0
Банку Никусор 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0
Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поспелов Дмитрий 5 (2) 0.45
Пурече Флориан 1 0.09
Джеле Джордан 1 0.09
Andrei Dorobantu 1 0.09
Filip Ilie 1 0.09
Камара Секу 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Перяну Овидиу 0 0
Сербаника Даниел 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влэдою Штефан 4 0
Парадела Луис 4 0
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Хури Льес 2 0
Банку Никусор 2 0
Мальдонадо Дениль 2 0
Баярам Штефан 2 0
Takuto Oshima 2 0
Кольич Элвир 1 0
Сьерра Грего 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Лукич Йован 1 0
Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Паоло 3 0
Ariel Lopez1 3 0
Поспелов Дмитрий 3 0
Stefan Pacionel 3 0
Джеле Джордан 1 1
Alexandru Dinu 1 1
Аганович Аднан 2 0
Камара Секу 2 0
Marius Antoche 2 0
Русу Денис 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Christ Afalna 1 0
Laurentiu Vlasceanu 1 0
Gabriel Lazar 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Ionut Coada 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Униря Слобозия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Униря Слобозия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
4
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Униря Слобозия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
6
46%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
8
42%
4
44%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0
Униря Слобозия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Сепси - Униря Слобозия 0:1
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Униря Слобозия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Униря Слобозия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Университатя Крайова
 11 5 4 2 19 - 10 19
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
4.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 12 - 8 18
5.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
8.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
9.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
10.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
11.
Фарул Констанца
 11 3 3 5 11 - 14 12
12.
УТА Арад
 11 2 6 3 10 - 12 12
13.
Сепси
 11 3 2 6 11 - 15 11
14.
Униря Слобозия
 11 3 2 6 9 - 16 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
7.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
10.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
УТА Арад
 6 0 6 0 4 - 4 6
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 6 - 6 8
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя Крайова 3:0 Униря Слобозия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный