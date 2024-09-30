Тур: 11. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Феснич Оратиу
3:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаStefan Pacionel
1:0
38' ГолБаярам Штефан
2:0
42' ГолБаярам Штефан
65' Желтая карточкаAlexandru Dinu
72' Желтая карточкаЛукич Йован
76' Undefined phrase: football_event_Джеле Джордан
84' Вторая желтая карточкаAlexandru Dinu
89' Желтая карточкаTakuto Oshima
3:0
90' ГолМитрицэ Александру
90'+7
Ход матча
33'
38'
1:0
42'
2:0
65'
72'
76'
84'
89'
90'
Владение мячом
15
Juraj
Badelj
19
Кольич
Элвир
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
-
22 Лопес ЯгоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лукич ЙованНападающий
-
31 Stefan Bana
-
27 David Barbu
-
17 Мора Карлос
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Униря Слобозия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|0.64
|Баярам Штефан
|3
|0.27
|Кольич Элвир
|2
|0.18
|Парадела Луис
|1
|0.09
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.09
|Takuto Oshima
|1
|0.09
|Stefan Bana
|1
|0.09
|Зайков Джоко
|1
|0.09
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.09
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.09
|Хури Льес
|0
|0
|Иван Андрей
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поспелов Дмитрий
|5 (2)
|0.45
|Пурече Флориан
|1
|0.09
|Джеле Джордан
|1
|0.09
|Andrei Dorobantu
|1
|0.09
|Filip Ilie
|1
|0.09
|Камара Секу
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Перяну Овидиу
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Парадела Луис
|4
|0
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Мальдонадо Дениль
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Takuto Oshima
|2
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Сьерра Грего
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Паоло
|3
|0
|Ariel Lopez1
|3
|0
|Поспелов Дмитрий
|3
|0
|Stefan Pacionel
|3
|0
|Джеле Джордан
|1
|1
|Alexandru Dinu
|1
|1
|Аганович Аднан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Русу Денис
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Christ Afalna
|1
|0
|Laurentiu Vlasceanu
|1
|0
|Gabriel Lazar
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
|Ionut Coada
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Униря Слобозия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Униря Слобозия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
4
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Униря Слобозия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
6
46%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
8
42%
4
44%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0
Униря Слобозия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1 Сепси - Униря Слобозия 0:1
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Униря Слобозия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Униря Слобозия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
56
29
38
29
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3