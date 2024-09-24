Тур: 24. Стадион: Intility Arena.
0'
12' Желтая карточкаMads Nielsen II
1:0
13' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
2:0
17' ГолРийкс Мис
45' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
2:1
62' ГолDavid Snaer Johannsson
64' Желтая карточкаJanus Seehusen
Ход матча
12'
13'
1:0
17'
2:0
62'
64'
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Carl Lange
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Волеренга
Олесунн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
35.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.23
0.94
Среднее время на гол
40
96
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.77
Среднее время на гол
65
117
Всего голов
51
25
Голов в среднем за матч
1.76
0.86
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
51
104
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|11
|0.46
|Рийкс Мис
|10
|0.42
|Браянац Муамер
|7
|0.29
|Бьёрдаль Хенрик
|5 (2)
|0.21
|Странд Петтер
|5
|0.21
|Хоканс Даниэль
|5
|0.21
|Камара Ола
|4
|0.17
|Риснаес Магнус
|3
|0.13
|Хеденстад Вегар
|2
|0.08
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.08
|Юклеред Симен
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Carl Lange
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.04
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.25
|Claudio Braga
|4
|0.17
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.17
|Атанга Исаак
|3
|0.13
|Marcus Rafferty
|3
|0.13
|David Snaer Johannsson
|2
|0.08
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.08
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.08
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.04
|Кителано Йон
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
|Stian Aarones Holte
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|6
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Janus Seehusen
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
0% (0)
18% (2)
Олесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
2
Волеренга
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Олесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
18
Упущенные победы
24
12
Волеренга
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Олесунн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
20
Упущенные победы
26
14
Голы по времени матча
Забито
35
14
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
6%
2
14%
1-15
9
26%
3
21%
16-30
3
9%
4
29%
31-45
6
17%
2
14%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
9
26%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
6
40%
76-90
Забито
27
17
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 14
2
7%
1
6%
1-15
6
22%
6
35%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
5
19%
4
24%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
36%
8
33%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
4
29%
8
33%
76-90
Забито
62
31
27 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 13
1 Не забивали 8
4
6%
3
10%
1-15
15
24%
9
29%
29%
16-30
8
13%
6
19%
31-45
10
16%
4
13%
46-60
11
18%
5
16%
61-75
14
23%
4
13%
76-90
Пропущено
24
39
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
2
8%
2
5%
1-15
1
4%
3
8%
16-30
7
29%
29%
12
31%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
7
29%
29%
4
10%
61-75
5
21%
14
36%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2
Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0
Олесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2
Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4
Результаты матчей
Волеренга
Олесунн
Точный счет
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
8
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
5
3 раза 13%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
74
48
74
210
47
210
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
47
48
29
210
110
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
158
167
815
1112
419
617
320
419
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|24
|17
|4
|3
|64 - 25
|55
|2.
|23
|13
|4
|6
|36 - 22
|43
|3.
|23
|12
|3
|8
|36 - 31
|39
|4.
|22
|10
|5
|7
|45 - 43
|35
|5.
|23
|10
|5
|8
|27 - 26
|35
|6.
|22
|8
|9
|5
|44 - 30
|33
|7.
|23
|9
|6
|8
|47 - 46
|33
|8.
|23
|8
|9
|6
|36 - 41
|33
|9.
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|23
|8
|6
|9
|36 - 35
|30
|11.
|23
|7
|6
|10
|34 - 40
|27
|12.
|23
|5
|10
|8
|34 - 33
|25
|13.
|1:2
|24
|7
|4
|13
|32 - 41
|25
|14.
|23
|6
|6
|11
|32 - 46
|24
|15.
|23
|5
|7
|11
|29 - 41
|22
|16.
|23
|4
|4
|15
|21 - 55
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|9
|1
|2
|36 - 12
|28
|2.
|12
|8
|3
|1
|22 - 10
|27
|3.
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|4.
|12
|6
|2
|4
|28 - 19
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|21 - 22
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 20
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|21 - 12
|18
|8.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|12.
|11
|4
|3
|4
|17 - 20
|15
|13.
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|11
|3
|4
|4
|17 - 13
|13
|15.
|1:2
|12
|3
|2
|7
|17 - 24
|11
|16.
|12
|3
|2
|7
|16 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|8
|3
|1
|28 - 13
|27
|2.
|11
|6
|2
|3
|30 - 26
|20
|3.
|12
|5
|4
|3
|14 - 13
|19
|4.
|11
|5
|1
|5
|14 - 12
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|19 - 19
|15
|6.
|1:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|7.
|12
|4
|2
|6
|18 - 22
|14
|8.
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|9.
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|12
|2
|6
|4
|17 - 20
|12
|13.
|12
|2
|3
|7
|15 - 26
|9
|14.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|11 - 22
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|5 - 30
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|14 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6