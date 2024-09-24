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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 24. Стадион: .
Волеренга
2:1
Второй тайм: 73'
Олесунн
0'
12' Желтая карточка
Mads Nielsen II
1:0
13' Пенальти
Бьёрдаль Хенрик
2:0
17' Гол
Рийкс Мис
45' Желтая карточка
Борхгревинк Кристиан
2:1
62' Гол
David Snaer Johannsson
64' Желтая карточка
Janus Seehusen

Ход матча

12'
 
Mads Nielsen II
13'
Бьёрдаль Хенрик
1:0
17'
Рийкс Мис
2:0
45'
Борхгревинк Кристиан
 
46'
 
Marcus Rafferty
Мелланд Хенрик
62'
2:1
David Snaer Johannsson
(Claudio Braga)
64'
 
Janus Seehusen
70'
 
Paul Ngongo Iversen
Sander Hestetun Kilen
72'
Хеденстад Вегар
Борхгревинк Кристиан
 
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Волеренга
Ничья
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Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
55
Ярл
Себастиан
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
25
Jones
El-Abdellaoui
9
Рийкс
Мис
7
Риснаес
Магнус
13
Андреас
Гельсторф
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
44
Роджерс
Сэмюэль
7
Kristoffer
Nessoe
66
Janus
Seehusen
8
Мелланд
Хенрик
11
David
Snaer
Johannsson
5
Грогард
Томас
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
Волеренга
4-3-3
Олесунн
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Олесунн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
35.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.23
0.94

Среднее время на гол

40
96

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.77

Среднее время на гол

65
117

Всего голов

51
25

Голов в среднем за матч

1.76
0.86

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

51
104

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jones El-Abdellaoui 11 0.46
Рийкс Мис 10 0.42
Браянац Муамер 7 0.29
Бьёрдаль Хенрик 5 (2) 0.21
Странд Петтер 5 0.21
Хоканс Даниэль 5 0.21
Камара Ола 4 0.17
Риснаес Магнус 3 0.13
Хеденстад Вегар 2 0.08
Filip Thorvaldsen 2 0.08
Юклеред Симен 1 0.04
Борхгревинк Кристиан 1 0.04
Carl Lange 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Aaron Kiil Olsen 1 0.04
Fidel Brice Ambina 1 0.04
Adrian Kurd Roenning 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 6 0.25
Claudio Braga 4 0.17
Sander Hestetun Kilen 4 0.17
Атанга Исаак 3 0.13
Marcus Rafferty 3 0.13
David Snaer Johannsson 2 0.08
Карлсбакк Маркус 2 0.08
Paul Ngongo Iversen 2 (1) 0.08
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.04
Кителано Йон 1 0.04
Меджиморец Винко 1 0.04
Stian Aarones Holte 1 0.04
Диоп Моктар 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Janus Seehusen 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fidel Brice Ambina 6 0
Борхгревинк Кристиан 4 0
Рийкс Мис 2 1
Кройцриглер Мартин 3 0
Aaron Kiil Olsen 3 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Carl Lange 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Jones El-Abdellaoui 1 0
Stian Sjoevold Thorstensen 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 5 0
David Snaer Johannsson 5 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Nikolai Soeyset Hopland 2 0
Харам Симен 2 0
Колве Эйвинд 2 0
Mads Nielsen II 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Janus Seehusen 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Волеренга
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
0% (0)
18% (2)
Олесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
2
Волеренга
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Олесунн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
18

Упущенные победы

24
12
Волеренга
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
22% (5)
35% (8)
Олесунн
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
20

Упущенные победы

26
14

Голы по времени матча

Забито

35
14
14 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
6%
2
14%
1-15
9
26%
3
21%
16-30
3
9%
4
29%
31-45
6
17%
2
14%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
9
26%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
6
40%
76-90

Забито

27
17
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 14
2
7%
1
6%
1-15
6
22%
6
35%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
5
19%
4
24%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
36%
8
33%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
4
29%
8
33%
76-90

Забито

62
31
27 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 13
1 Не забивали 8
4
6%
3
10%
1-15
15
24%
9
29%
29%
16-30
8
13%
6
19%
31-45
10
16%
4
13%
46-60
11
18%
5
16%
61-75
14
23%
4
13%
76-90

Пропущено

24
39
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
2
8%
2
5%
1-15
1
4%
3
8%
16-30
7
29%
29%
12
31%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
7
29%
29%
4
10%
61-75
5
21%
14
36%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2
Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0
Олесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2
Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4

Результаты матчей

Волеренга
Олесунн

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
8
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
5
3 раза 13%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
7 раз 30%
2
4 раза 17%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
4
1.5
4
8
7
4
2.5
2
10
4
7
3.5
2
10
3
8
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
4
7
4
8
2.5
2
9
2
10
3.5
1
10
1
11
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
15
8
16
7
1.5
8
15
11
12
2.5
4
19
6
17
3.5
3
20
4
19
4.5
1
22
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:1 24 17 4 3 64 - 25 55
2.
Брюне
 23 13 4 6 36 - 22 43
3.
Мосс
 23 12 3 8 36 - 31 39
4.
Эгерсунд
 22 10 5 7 45 - 43 35
5.
Рёуфосс
 23 10 5 8 27 - 26 35
6.
Люн
 22 8 9 5 44 - 30 33
7.
Стабек
 23 9 6 8 47 - 46 33
8.
Конгсвингер
 23 8 9 6 36 - 41 33
9.
Согндаль
 23 8 6 9 31 - 29 30
10.
Ранхейм
 23 8 6 9 36 - 35 30
11.
Осане
 23 7 6 10 34 - 40 27
12.
Левангер
 23 5 10 8 34 - 33 25
13.
Олесунн
 1:2 24 7 4 13 32 - 41 25
14.
ИК Старт
 23 6 6 11 32 - 46 24
15.
Мьёндален
 23 5 7 11 29 - 41 22
16.
Санднес
 23 4 4 15 21 - 55 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:1 12 9 1 2 36 - 12 28
2.
Брюне
 12 8 3 1 22 - 10 27
3.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
4.
Стабек
 12 6 2 4 28 - 19 20
5.
Конгсвингер
 12 5 5 2 21 - 22 20
6.
Осане
 12 5 4 3 20 - 20 19
7.
Согндаль
 11 5 3 3 21 - 12 18
8.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
9.
Ранхейм
 11 5 2 4 19 - 15 17
10.
Рёуфосс
 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Эгерсунд
 11 4 3 4 15 - 17 15
12.
ИК Старт
 11 4 3 4 17 - 20 15
13.
Мьёндален
 12 3 5 4 18 - 19 14
14.
Левангер
 11 3 4 4 17 - 13 13
15.
Олесунн
 1:2 12 3 2 7 17 - 24 11
16.
Санднес
 12 3 2 7 16 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 2:1 12 8 3 1 28 - 13 27
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Рёуфосс
 12 5 4 3 14 - 13 19
4.
Брюне
 11 5 1 5 14 - 12 16
5.
Люн
 11 4 3 4 19 - 19 15
6.
Олесунн
 1:2 12 4 2 6 15 - 17 14
7.
Мосс
 12 4 2 6 18 - 22 14
8.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
9.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
10.
Ранхейм
 12 3 4 5 17 - 20 13
11.
Согндаль
 12 3 3 6 10 - 17 12
12.
Левангер
 12 2 6 4 17 - 20 12
13.
ИК Старт
 12 2 3 7 15 - 26 9
14.
Осане
 11 2 2 7 14 - 20 8
15.
Мьёндален
 11 2 2 7 11 - 22 8
16.
Санднес
 11 1 2 8 5 - 30 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 14 (8)
Стабек Bassekou Diabate 14 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 14 (2)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 6
Брюне Andreas Dybevik 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Рёуфосс Форс Виктор 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Олесунн
4.95
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