Тур: 24. Стадион: Intility Arena. Зрители: 7407
0'
12' Желтая карточкаMads Nielsen II
1:0
13' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
2:0
17' ГолРийкс Мис
45' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
2:1
62' ГолDavid Snaer Johannsson
63' Желтая карточкаJanus Seehusen
3:1
76' ГолРийкс Мис
4:1
90' ГолСтранд Петтер
90'+6
Ход матча
12'
13'
1:0
17'
2:0
62'
63'
76'
3:1
87'
90'
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Carl Lange
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Волеренга
Олесунн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
35.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.3%
34.5%
17.2%
14 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.23
0.94
Среднее время на гол
40
96
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.77
Среднее время на гол
65
117
Всего голов
51
25
Голов в среднем за матч
1.76
0.86
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
51
104
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jones El-Abdellaoui
|11
|0.46
|Рийкс Мис
|11
|0.46
|Браянац Муамер
|7
|0.29
|Странд Петтер
|6
|0.25
|Бьёрдаль Хенрик
|5 (2)
|0.21
|Хоканс Даниэль
|5
|0.21
|Камара Ола
|4
|0.17
|Риснаес Магнус
|3
|0.13
|Хеденстад Вегар
|2
|0.08
|Filip Thorvaldsen
|2
|0.08
|Юклеред Симен
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Carl Lange
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Fidel Brice Ambina
|1
|0.04
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.04
|Adrian Kurd Roenning
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|6
|0.25
|Claudio Braga
|4
|0.17
|Sander Hestetun Kilen
|4
|0.17
|Атанга Исаак
|3
|0.13
|Marcus Rafferty
|3
|0.13
|David Snaer Johannsson
|2
|0.08
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.08
|Paul Ngongo Iversen
|2 (1)
|0.08
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.04
|Кителано Йон
|1
|0.04
|Меджиморец Винко
|1
|0.04
|Stian Aarones Holte
|1
|0.04
|Диоп Моктар
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Janus Seehusen
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fidel Brice Ambina
|6
|0
|Борхгревинк Кристиан
|4
|0
|Рийкс Мис
|2
|1
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Aaron Kiil Olsen
|3
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Carl Lange
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0
|Stian Sjoevold Thorstensen
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|5
|0
|David Snaer Johannsson
|5
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Колве Эйвинд
|2
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Janus Seehusen
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
0% (0)
17% (2)
Олесунн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
3
Волеренга
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Олесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
18
Упущенные победы
24
12
Волеренга
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
21% (5)
33% (8)
Олесунн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
20
Упущенные победы
26
15
Голы по времени матча
Забито
39
15
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
3
8%
2
13%
1-15
10
26%
3
20%
16-30
3
8%
4
27%
31-45
6
15%
2
13%
46-60
6
15%
4
27%
61-75
11
28%
0
0%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
3
16%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
8
42%
76-90
Забито
27
17
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 15
2
7%
1
6%
1-15
6
22%
6
35%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
5
19%
4
24%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
36%
8
33%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
4
29%
8
33%
76-90
Забито
66
32
29 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 13
1 Не забивали 8
5
8%
3
9%
1-15
16
24%
9
28%
16-30
8
12%
6
19%
31-45
10
15%
4
13%
46-60
11
17%
6
19%
61-75
16
24%
4
13%
76-90
Пропущено
25
43
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
2
8%
3
7%
1-15
1
4%
4
9%
16-30
7
28%
12
28%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
8
32%
4
9%
61-75
5
20%
16
37%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Брюне - Волеренга 1:1 Волеренга - Осане 5:0 Санднес - Волеренга 0:2 Волеренга - Люн 4:2
Левангер - Волеренга 1:4 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Мосс - Волеренга 0:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 ИК Старт - Волеренга 1:2 Волеренга - Санднес 8:0 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Волеренга - Мосс 5:1 Ранхейм - Волеренга 1:3 Волеренга - Левангер 3:1 Осане - Волеренга 1:5 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0 Волеренга - Тромсё 1:0
Олесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Конгсвингер - Олесунн 1:5 Олесунн - Санднес 2:0 Люн - Олесунн 0:0 Олесунн - Брюне 1:2
Осане - Олесунн 2:0 Санднес - Олесунн 0:2 Олесунн - Мосс 1:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2 Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4
Результаты матчей
Волеренга
Олесунн
Точный счет
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
3 раза 13%
5
3 раза 13%
0
1 раз 4%
8
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
84
48
84
210
57
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
48
48
210
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
168
177
816
1212
420
717
321
420
123
123
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|14 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|14 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|14 (2)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|11 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|7
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|6