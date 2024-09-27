Тур: 12.
Позже
История личных встреч
Черноморец Нв
Сокол
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|3
|0.27
|Иванов Егор
|2
|0.18
|Хабалов Алан
|1
|0.09
|Черов Василий
|1
|0.09
|Стежко Виталий
|1
|0.09
|Антонов Антон
|1
|0.09
|Чичинадзе Анри
|1
|0.09
|Родионов Илья
|1
|0.09
|Окладников Андрей
|1
|0.09
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|3
|0.27
|Карпицкий Егор
|2
|0.18
|Сасин Дмитрий
|1
|0.09
|Самко Владислав
|1
|0.09
|Чуриков Иван
|1
|0.09
Карточки
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|3
|0
|Красильниченко Олег
|3
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Мельников Никита
|1
|0
|Антонов Антон
|1
|0
|Родионов Илья
|1
|0
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Дмитрий III
|3
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Капленко Никита
|0
|1
|Молодцов Артём
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Максименко Артём
|1
|0
|Косаревский Пётр
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Чуриков Иван
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Нв
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сокол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
4
Черноморец Нв
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сокол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
4
Черноморец Нв
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сокол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
6
46%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Пропущено
17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
5
29%
29%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Нв
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1
Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0
Сокол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0
Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4
Результаты матчей
Черноморец Нв
Сокол
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Черноморец Нв
Сокол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|10 - 4
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|8 - 8
|15
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 9
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|4
Прогнозы на матч Черноморец Нв - Сокол
Исход игры
Черноморец Нв
75.7% (28)
Ничья
10.8% (4)
Сокол
13.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
69.44% (25)
Нет
30.56% (11)
Популярный счёт
2:1 Черноморец Нв
45.9% (17)
1:0 Черноморец Нв
24.3% (9)
1:2 Сокол
10.8% (4)
1:1 Ничья
8.1% (3)
2:0 Черноморец Нв
5.4% (2)
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