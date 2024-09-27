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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 12.
Черноморец Нв
 
Позже
Сокол
Прогнозы 37
Черноморец Нв 75.7% (28)
X 10.8% (4)
Сокол 13.5% (5)
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Черноморец Нв
Ничья
Сокол
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История личных встреч

Черноморец Нв
Сокол

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

МПЛ
0:0
ТМК
1:2
МПЛ
5:3

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 3 0.27
Иванов Егор 2 0.18
Хабалов Алан 1 0.09
Черов Василий 1 0.09
Стежко Виталий 1 0.09
Антонов Антон 1 0.09
Чичинадзе Анри 1 0.09
Родионов Илья 1 0.09
Окладников Андрей 1 0.09
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 3 0.27
Карпицкий Егор 2 0.18
Сасин Дмитрий 1 0.09
Самко Владислав 1 0.09
Чуриков Иван 1 0.09

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 3 0
Красильниченко Олег 3 0
Кротов Вячеслав 2 0
Ланин Олег 2 0
Фомин Денис 2 0
Енин Иван 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Иванов Егор 1 0
Уридия Мераби 1 0
Хабалов Алан 1 0
Мельников Никита 1 0
Антонов Антон 1 0
Родионов Илья 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 3 0
Синяк Антон 2 0
Капленко Никита 0 1
Молодцов Артём 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Максименко Артём 1 0
Косаревский Пётр 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Чуриков Иван 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сокол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
4
Черноморец Нв
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сокол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
4
Черноморец Нв
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сокол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
6
46%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Пропущено

17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
5
29%
29%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1
Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0
Сокол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0
Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4

Результаты матчей

Черноморец Нв
Сокол

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
1
10
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 11 6 5 0 10 - 4 23
2.
Урал
 Заявка 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 6 0 17 - 9 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Родина Москва
 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
7.
Балтика
 Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8.
Сочи
 Заявка 11 4 4 3 15 - 12 16
9.
Сокол
 Заявка 11 3 6 2 8 - 8 15
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 11 4 1 6 10 - 13 13
12.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
14.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 2 6 8 - 9 11
15.
Шинник
 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Алания
 Заявка 11 2 4 5 6 - 9 10
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 11 1 2 8 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
10.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
13.
Енисей
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
5.
Сочи
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Максименко Артём 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Родина Москва Гордюшенко Астемир 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Сокол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 37
    Черноморец Нв 75.7% (28)
    X 10.8% (4)
    Сокол 13.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Сокол
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    Прогнозы на матч Черноморец Нв - Сокол

    Исход игры
    Черноморец Нв
    75.7% (28)
    Ничья
    10.8% (4)
    Сокол
    13.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (25)
    Нет
    30.56% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Черноморец Нв
    45.9% (17)
    1:0 Черноморец Нв
    24.3% (9)
    1:2 Сокол
    10.8% (4)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    2:0 Черноморец Нв
    5.4% (2)
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