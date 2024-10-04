Оказывается медицинская помощь Хуану Крузу из состава "Леганеса". А трибуны свистят, поскольку арбитр не зафиксировал нарушение правил. Спорный мяч будет разыгран.

На повторе видно, что толкали Круза в игровом эпизоде, однако главный арбитр, судя по всему, не заметил это. ВАР-арбитры вмешаться не могли, поскольку дело происходило в центре поля, а красной карточкой там не пахло.

Хозяева сейчас заведённые. Они находятся в таком настроении, что хотят забить гол, чтобы насолить дерзким соперникам.

65 процентов игрового времени владеет мячом "Леганес". Соответственно, 35 процентов по этому показателю у "Валенсии".

Арбитр фиксирует нарушение правил в атаке у "Валенсии" на правом фланге. Уго Дуро затолкал на газон Хорхе Саэнса.

Контратаку провела "Валенсия", но сильно был отпущен мяч вперёд Тьерри Корреа, и его забрал в своей штрафной Марко Дмитрович.

Нарушение правил в исполнении хозяев на своей половине рядом с центральным кругом. Фол против Андре Алмейды.

19' В пятницу стартует новый тур не только в чемпионате Испании, но также в чемпионатах Италии, Франции. Наверняка это связано с тем, что на следующей неделе играть будут уже сборные в рамках международной паузы.

17' Угловой заработали валенсийцы на правом фланге после подачи своего штрафного. Два стандарта пережил "Леганес" у своих ворот без опасных моментов.

15' Уго Дуро принимал мяч на левом полуфланге чужой половины поля, и были нарушены против него правила опекуном - Иваном Неу.

14' Очередной мелкий фол в центре поля. Серхио Гонсалес не по правилам действовал в этой зоне против Пепелу.

13' Положение "вне игры" фиксируется у "Леганеса" на правом фланге. Пошёл заброс в ту зону на Валентена Розье, оказавшегося в офсайде.

12' Штрафной удар заработал "Леганес" на левом фланге чужой половины поля. Прежде чем хозяева его исполнят, главный арбитр встречи ведёт беседу с Димитри Фулкье, который сфолил против Адриа Альтимиры.

10' Трибуны свою роль сегодня играют, слышно их хорошо. Естественно, за "Леганес" большинство на стадионе болеет. Для "Валенсии" психологическое испытание.