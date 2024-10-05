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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Эспаньол
1:0
Перерыв
Мальорка
0'
1:0
18' Гол
Кумбулла Мараш
23' Желтая карточка
Аррасате Ягоба

Ход матча

18'
Кумбулла Мараш
(Каррерас Жофре)
1:0
23'
 
Аррасате Ягоба

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 174 Количество передач 222
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 109
Эспаньол 38.5% (42)
X 36.7% (40)
Мальорка 24.8% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
3
Серхи
Гомес
4
Кумбулла
Мараш
22
Ромеро
Карлос
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
17
Каррерас
Жофре
20
Крал
Алекс
24
Кардона
Ирвин
9
Велиз
Алехо
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
22
Мохика
Хоан
27
Наварро
Роберто
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
Эспаньол
4-2-3-1
Мальорка
4-4-1-1

История личных встреч

Эспаньол
Мальорка

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
КК
2:1
ЛЛ
1:0
С
1:2
С
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:0
П
1:1
П
3:3
П
3:0
ПД
2:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.73

Среднее время на гол

60
123

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.52
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
105

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.33
Каррерас Жофре 1 0.11
Кумбулла Мараш 1 0.11
Велиз Алехо 1 0.11
Ромеро Карлос 1 0.11
Техеро Альваро 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.22
Фернандес Валери 2 0.22
Ларин Кайл 1 0.11
Мурики Ведат 1 0.11
Пратс Абдон 1 (1) 0.11
Саму Кошта 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 3 0
Кумбулла Мараш 3 0
Эль Хилали Омар 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Велиз Алехо 2 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Рока Антонио 1 0
Manolo Gonzalez 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ману Морланес 2 0
Саму Кошта 2 0
Лато Тони 0 1
Пратс Абдон 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Маскарель Омар 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Копете Хосе 1 0
Аррасате Ягоба 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
0
Эспаньол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
2
Эспаньол
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мальорка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1
Мальорка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2
Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1

Результаты матчей

Эспаньол
Мальорка

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Осасуна
 Заявка 8 4 2 2 12 - 13 14
7.
Мальорка
 0:1 Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Эспаньол
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 12 10
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
17.
Хетафе
 Заявка 8 1 4 3 5 - 6 7
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 0 3 5 9 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
12.
Хетафе
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 0:1 Заявка 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Эспаньол
 1:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
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Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 4
Леганес Розье Валентен 4
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
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  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 46'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 45'
    Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Эспаньол начинает контратаку
  • 45'
    Контроль мяча: Эспаньол: 48%, Мальорка: 52%.
  • 45'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 44'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.7% пользователей.
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    Прогнозы 109
    Эспаньол 38.5% (42)
    X 36.7% (40)
    Мальорка 24.8% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Мальорка
    3.55
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    3.55
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    2.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Эспаньол
    39.1% (43)
    Ничья
    36.4% (40)
    Мальорка
    24.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.96% (41)
    Меньше
    62.04% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (36)
    2:1 Эспаньол
    20.9% (23)
    1:0 Эспаньол
    14.5% (16)
    1:2 Мальорка
    11.8% (13)
    0:1 Мальорка
    10.9% (12)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Эспаньол
    1.8% (2)
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