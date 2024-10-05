Тур: 9. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Ход матча
18'
1:0
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
174 Количество передач 222
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
20
Крал
Алекс
23
Маффео
Пабло
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Защитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Рока АнтониоПолузащитник
-
35 Бауза РафельПолузащитник
-
37 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
30 Marc Hidalgo
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Мальорка
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.73
Среднее время на гол
60
123
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.52
0.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
105
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|3 (1)
|0.33
|Каррерас Жофре
|1
|0.11
|Кумбулла Мараш
|1
|0.11
|Велиз Алехо
|1
|0.11
|Ромеро Карлос
|1
|0.11
|Техеро Альваро
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хеддира Валид
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|2
|0.22
|Фернандес Валери
|2
|0.22
|Ларин Кайл
|1
|0.11
|Мурики Ведат
|1
|0.11
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.11
|Саму Кошта
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Поль
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Эль Хилали Омар
|3
|0
|Ромеро Карлос
|3
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Каррерас Жофре
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Рока Антонио
|1
|0
|Manolo Gonzalez
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ману Морланес
|2
|0
|Саму Кошта
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Пратс Абдон
|1
|0
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
0
Эспаньол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальорка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
0
2
Эспаньол
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Мальорка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1
Мальорка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2
Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1
Результаты матчей
Эспаньол
Мальорка
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|7.
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|12.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 6
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Валенсия
|Пепелу
|4
|Леганес
|Розье Валентен
|4
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Мальорка
Исход игры
Эспаньол
39.1% (43)
Ничья
36.4% (40)
Мальорка
24.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
37.96% (41)
Меньше
62.04% (67)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (36)
2:1 Эспаньол
20.9% (23)
1:0 Эспаньол
14.5% (16)
1:2 Мальорка
11.8% (13)
0:1 Мальорка
10.9% (12)
2:2 Ничья
1.8% (2)
2:0 Эспаньол
1.8% (2)
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