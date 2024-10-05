Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Эспаньол

45' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Эль Хилали Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Эспаньол

35' Удар от ворот произведет Мальорка

35' Каррерас Жофре не смог попасть в створ ударом издали

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Мохика Хоан пробил со штрафного прямо в стенку

30' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Грагера Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Грагера Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Мальорка

27' Ромеро Карлос не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет Мальорка

24' Крал Алекс из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Рефери не любит споров - именно за это Хагоба Аррасате сейчас получил желтую

22' Кардона Ирвин не смог попасть в створ ударом издали

22' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эль Хилали Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Мальорка

18' Г О О О О О О Л - Кумбулла Мараш из команды Эспаньол с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

18' Каррерас Жофре из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Гарсия Жоан взял и забрал мяч на выходе

16' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Серхи Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Мальорка

9' Лосано Поль из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Наварро Роберто из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

2' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля