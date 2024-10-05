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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 24434 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Эспаньол
2:1
Конец матча
Мальорка
0'
1:0
18' Гол
Кумбулла Мараш
23' Желтая карточка
Аррасате Ягоба
2:0
47' Гол
Каррерас Жофре
58' Желтая карточка
Мохика Хоан
62' Желтая карточка
Саму Кошта
65' Желтая карточка
Шикинью
66' Желтая карточка
Милья Пере
2:1
68' Гол
Раильо Антонио
78' Желтая карточка
Маскарель Омар
90' Желтая карточка
Пратс Абдон
90'+12

Ход матча

18'
Кумбулла Мараш
(Каррерас Жофре)
1:0
23'
 
Аррасате Ягоба
47'
Каррерас Жофре
(Кардона Ирвин)
2:0
55'
Милья Пере
Кардона Ирвин
 
58'
 
Мохика Хоан
60'
 
Пратс Абдон
Дардер Серхи
61'
 
Шикинью
Родригес Даниэль
61'
 
Лато Тони
Мохика Хоан
61'
 
Фернандес Валери
Наварро Роберто
62'
 
Саму Кошта
65'
 
Шикинью
66'
Милья Пере
 
68'
2:1
Раильо Антонио
(Ларин Кайл)
75'
Хеддира Валид
Лосано Поль
 
78'
 
Маскарель Омар
80'
 
Ману Морланес
Маскарель Омар
83'
Калеро Фернандо
Велиз Алехо
 
84'
Рока Антонио
Каррерас Жофре
 
90'
 
Пратс Абдон

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 280 Количество передач 414
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Эспаньол 39.1% (43)
X 36.4% (40)
Мальорка 24.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
3
Серхи
Гомес
4
Кумбулла
Мараш
22
Ромеро
Карлос
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
17
Каррерас
Жофре
20
Крал
Алекс
24
Кардона
Ирвин
9
Велиз
Алехо
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
22
Мохика
Хоан
27
Наварро
Роберто
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
Эспаньол
4-2-3-1
Мальорка
4-4-1-1

История личных встреч

Эспаньол
Мальорка

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
КК
2:1
ЛЛ
1:0
С
1:2
С
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
3:2
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:0
П
1:1
П
3:3
П
3:0
ПД
2:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.73

Среднее время на гол

60
123

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.52
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
105

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.33
Каррерас Жофре 2 0.22
Кумбулла Мараш 1 0.11
Велиз Алехо 1 0.11
Ромеро Карлос 1 0.11
Техеро Альваро 0 0
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.22
Фернандес Валери 2 0.22
Ларин Кайл 1 0.11
Мурики Ведат 1 0.11
Раильо Антонио 1 0.11
Пратс Абдон 1 (1) 0.11
Саму Кошта 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 3 0
Кумбулла Мараш 3 0
Эль Хилали Омар 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Велиз Алехо 2 0
Милья Пере 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Рока Антонио 1 0
Manolo Gonzalez 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 3 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Ману Морланес 2 0
Аррасате Ягоба 2 0
Лато Тони 0 1
Шикинью 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Мохика Хоан 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Копете Хосе 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
1
Эспаньол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальорка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

0
2
Эспаньол
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Мальорка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1
Мальорка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2
Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1

Результаты матчей

Эспаньол
Мальорка

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
7.
Осасуна
 0:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 14 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 6 10
14.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 0 3 5 9 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 0:1 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хетафе
 1:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
8.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Хетафе
 1:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Осасуна
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
17.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 4
Леганес Розье Валентен 4
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24434 болельщиков
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Эспаньол: 40%, Мальорка: 60%.
  • 102'
    Калеро Фернандо из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Шикинью навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 101'
    Ромеро Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    Валид Кеддира задерживает мяч рукой
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Эспаньол 39.1% (43)
    X 36.4% (40)
    Мальорка 24.5% (27)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Мальорка

    Исход игры
    Эспаньол
    39.1% (43)
    Ничья
    36.4% (40)
    Мальорка
    24.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.96% (41)
    Меньше
    62.04% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (36)
    2:1 Эспаньол
    20.9% (23)
    1:0 Эспаньол
    14.5% (16)
    1:2 Мальорка
    11.8% (13)
    0:1 Мальорка
    10.9% (12)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    2:0 Эспаньол
    1.8% (2)
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