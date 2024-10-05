Тур: 9. Стадион: Колизеум. Главный судья: Санчес Хосе
0'
1:0
21' ГолЙылдырым Бертуг
34' Желтая карточкаТорро Лукас
42' Желтая карточкаДьене Даконам
44' Желтая карточкаЙылдырым Бертуг
Ход матча
21'
1:0
34'
42'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бенито ИкерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Пенья РубенНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хетафе
Осасуна
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
26 матчей
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
2 победы 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.69
Среднее время на гол
61
130
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1
0.77
Среднее время на гол
90
117
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.23
0.73
Тотал матчей
2.5
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
123
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|2
|0.22
|Милья Луис
|1 (1)
|0.11
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.11
|Уче Крисантус
|1
|0.11
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.11
|Рико Диего
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|3 (2)
|0.33
|Бретонес Абель
|2
|0.22
|Сарагоса Брайан
|1
|0.11
|Гарсия Рубен
|1
|0.11
|Гарсия Рауль
|1
|0.11
|Орос Аймар
|1
|0.11
|Бойомо Флавьян
|1
|0.11
|Ибаньес Пабло
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Арамбарри Мауро
|3
|0
|Сола Алекс
|3
|0
|Дьене Даконам
|2
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Уче Крисантус
|2
|0
|Родригес Альваро
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|3
|0
|Морено Висенте
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Эррандо Хорхе
|2
|0
|Сарагоса Брайан
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Бретонес Абель
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
10
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Осасуна
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3
Осасуна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1
Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Результаты матчей
Хетафе
Осасуна
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 15
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|7.
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 14
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|9 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|17.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|6 - 10
|0
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Валенсия
|Пепелу
|4
|Леганес
|Розье Валентен
|4
|Вальядолид
|Юрич Станко
|4
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|4
|Вальядолид
|Роза Лукас
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Осасуна
Исход игры
Хетафе
51.8% (57)
Ничья
36.4% (40)
Осасуна
11.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
30.19% (32)
Меньше
69.81% (74)
Обе команды забьют
Да
60.38% (64)
Нет
39.62% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (32)
1:0 Хетафе
24.5% (27)
2:1 Хетафе
20% (22)
1:2 Осасуна
8.2% (9)
2:0 Хетафе
5.5% (6)
0:0 Ничья
5.5% (6)
0:1 Осасуна
1.8% (2)
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