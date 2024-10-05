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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Хетафе
1:0
Первый тайм: 45+'
Осасуна
0'
1:0
21' Гол
Йылдырым Бертуг
34' Желтая карточка
Торро Лукас
42' Желтая карточка
Дьене Даконам
44' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг

Ход матча

21'
Йылдырым Бертуг
(Сола Алекс)
1:0
34'
 
Торро Лукас
42'
Дьене Даконам
 
44'
Йылдырым Бертуг
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 108
Хетафе 52.8% (57)
X 36.1% (39)
Осасуна 11.1% (12)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Беррокаль
Хуан
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
6
Уче
Крисантус
10
Йылдырым
Бертуг
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
23
Бретонес
Абель
8
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
Хетафе
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Осасуна

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
2 победы 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Среднее время на гол

61
130

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.23
0.73

Тотал матчей

2.5
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
123

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 2 0.22
Милья Луис 1 (1) 0.11
Йылдырым Бертуг 1 0.11
Уче Крисантус 1 0.11
Майораль Борха 1 (1) 0.11
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 3 (2) 0.33
Бретонес Абель 2 0.22
Сарагоса Брайан 1 0.11
Гарсия Рубен 1 0.11
Гарсия Рауль 1 0.11
Орос Аймар 1 0.11
Бойомо Флавьян 1 0.11
Ибаньес Пабло 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Бордалас 2 1
Арамбарри Мауро 3 0
Сола Алекс 3 0
Дьене Даконам 2 0
Рико Диего 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Уче Крисантус 2 0
Родригес Альваро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 3 0
Морено Висенте 2 0
Монкайола Хон 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Сарагоса Брайан 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Аресо Хесус 1 0
Бретонес Абель 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
10
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Осасуна
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
50%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3
Осасуна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1
Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1

Результаты матчей

Хетафе
Осасуна

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
6.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
7.
Осасуна
 0:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 14 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 Заявка 8 3 1 4 15 - 15 10
10.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
11.
Райо Вальекано
 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
12.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13.
Хетафе
 1:0 Заявка 9 2 4 3 6 - 6 10
14.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 8 1 2 5 4 - 17 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 0 3 5 9 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 0:1 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Хетафе
 1:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
8.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 3 1 6 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Хетафе
 1:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Осасуна
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
17.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
18.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 6 - 10 0
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 4
Леганес Розье Валентен 4
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Беррокаль Хуан из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 47'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Контроль мяча: Хетафе: 31%, Осасуна: 69%.
  • 45'
    Сола Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    Прогнозы 108
    Хетафе 52.8% (57)
    X 36.1% (39)
    Осасуна 11.1% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Осасуна
    2.25
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    4.50
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Осасуна

    Исход игры
    Хетафе
    51.8% (57)
    Ничья
    36.4% (40)
    Осасуна
    11.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.19% (32)
    Меньше
    69.81% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (64)
    Нет
    39.62% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (32)
    1:0 Хетафе
    24.5% (27)
    2:1 Хетафе
    20% (22)
    1:2 Осасуна
    8.2% (9)
    2:0 Хетафе
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    5.5% (6)
    0:1 Осасуна
    1.8% (2)
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