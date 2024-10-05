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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Хетафе
1:1
Конец матча
Осасуна
0'
1:0
21' Гол
Йылдырым Бертуг
34' Желтая карточка
Торро Лукас
42' Желтая карточка
Дьене Даконам
43' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
53' Желтая карточка
Бойомо Флавьян
1:1
60' Гол
Будимир Анте
75' Желтая карточка
Монкайола Хон
87' Желтая карточка
Катена Алехандро
90'+6

Ход матча

21'
Йылдырым Бертуг
(Сола Алекс)
1:0
34'
 
Торро Лукас
42'
Дьене Даконам
 
43'
Йылдырым Бертуг
 
46'
Иглесиас Хуан
Дьене Даконам
 
46'
Майораль Борха
Йылдырым Бертуг
 
53'
 
Бойомо Флавьян
58'
 
Гарсия Рауль
Гарсия Рубен
59'
 
Монкайола Хон
Торро Лукас
60'
1:1
Будимир Анте
(Сарагоса Брайан)
74'
Родригес Альваро
Уче Крисантус
 
74'
Риско Альберто
Сола Алекс
 
75'
 
Монкайола Хон
79'
 
Пенья Рубен
Сарагоса Брайан
79'
 
Гомес Мойсес
Орос Аймар
83'
Аберден Набиль
Беррокаль Хуан
 
87'
 
Катена Алехандро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 223 Количество передач 332
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Хетафе 51.8% (57)
X 36.4% (40)
Осасуна 11.8% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Беррокаль
Хуан
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
6
Уче
Крисантус
10
Йылдырым
Бертуг
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
23
Бретонес
Абель
8
Ибаньес
Пабло
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
Хетафе
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Осасуна

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
21.4%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
2 победы 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
38.5%
11.5%
13 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Среднее время на гол

61
130

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Среднее время на гол

90
117

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.23
0.73

Тотал матчей

2.5
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
123

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 2 0.22
Милья Луис 1 (1) 0.11
Йылдырым Бертуг 1 0.11
Уче Крисантус 1 0.11
Майораль Борха 1 (1) 0.11
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 4 (2) 0.44
Бретонес Абель 2 0.22
Сарагоса Брайан 1 0.11
Гарсия Рубен 1 0.11
Гарсия Рауль 1 0.11
Орос Аймар 1 0.11
Бойомо Флавьян 1 0.11
Ибаньес Пабло 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Бордалас 2 1
Дьене Даконам 3 0
Арамбарри Мауро 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Сола Алекс 3 0
Рико Диего 2 0
Уче Крисантус 2 0
Родригес Альваро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 3 0
Монкайола Хон 3 0
Морено Висенте 2 0
Эррандо Хорхе 2 0
Сарагоса Брайан 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Пенья Рубен 1 0
Катена Алехандро 1 0
Аресо Хесус 1 0
Бойомо Флавьян 1 0
Бретонес Абель 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Осасуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
10
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Осасуна
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
33%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3
Осасуна
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Осасуна - Барселона 4:2 Валенсия - Осасуна 0:0 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1
Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1

Результаты матчей

Хетафе
Осасуна

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
3.
Вильярреал
 Заявка 8 5 2 1 17 - 15 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сельта
 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 15 11
10.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 9 2 5 2 9 - 8 11
11.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Жирона
 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 0:0 Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 9 0 4 5 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Сельта
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
12.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
13.
Вальядолид
 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
13.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сельта
 0:0 Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 0:0 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 4
Леганес Розье Валентен 4
Вальядолид Юрич Станко 4
Алавес Абкар Абделькабир 4
Вальядолид Роза Лукас 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 95'
    Ибаньес Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Осасуна пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Хетафе 51.8% (57)
    X 36.4% (40)
    Осасуна 11.8% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Осасуна

    Исход игры
    Хетафе
    51.8% (57)
    Ничья
    36.4% (40)
    Осасуна
    11.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.19% (32)
    Меньше
    69.81% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (64)
    Нет
    39.62% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (32)
    1:0 Хетафе
    24.5% (27)
    2:1 Хетафе
    20% (22)
    1:2 Осасуна
    8.2% (9)
    2:0 Хетафе
    5.5% (6)
    0:0 Ничья
    5.5% (6)
    0:1 Осасуна
    1.8% (2)
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