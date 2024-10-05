Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Chrisantus Uche нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Сола Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Хетафе

42' Дьене Даконам тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

41' Удар от ворот произведет Хетафе

39' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Милья Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Милья Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Удар от ворот произведет Хетафе

37' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ибаньес Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бойомо Флавьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Осасуна

26' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Удар от ворот произведет Хетафе

17' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Ибаньес Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Осасуна

11' Удар от ворот произведет Хетафе

10' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

10' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Дьене Даконам из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Осасуна

6' Chrisantus Uche оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Беррокаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Осасуна

2' Бретонес Абель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Хетафе

1' Будимир Анте не смог попасть в створ ударом издали

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Осасуна начинает с центра поля